Маловідомі святині поряд: у Києві зберігаються три з восьми найдавніших ікон у світі

Неллі Ковальська ТСН, 5 березня 2017

Для них виділено окрему залу в музеї Ханенків.

У Києві зберігаються три з восьми найдавніших ікон світу, які потрапили в Україну завдяки монахам Києво-Печерського монастиря з обителі святої Катерини на горі Синай. Саме в цей віддалений монастир у часи іконоборництва звозили для порятунку образи з цілої тодішньої Візантії, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.



Теперішня споруда НБУ на Контрактовій площі в Києві до революції була подвір'ям саме цього Синайського монастиря. Там правили служби грецькою мовою та збирали пожертви на утримання обителі. Протоієрей Української православної церкви Георгій Коваленко переконаний, що після завершення доби СРСР із його "залізною завісою" наступив час і для українського православ'я відновлювати активні та живі зв'язки з братами по вірі в усьому світі – найперше ж, з давніми історичними центрами християнства. Більше читайте тут: https://tsn.ua/kyiv/malovidomi-svyatini-poryad-u-kiyevi-zberigayutsya-tri-z-vosmi-naydavnishih-ikon-u-sviti-891064.htmlКілька віків тому до Києва святі образи, що нині зберігаються в музеї Ханенків, привіз простий чернець, якому їх на Синаї просто подарували. "Для мене не є дивом те, що в нас є такі ікони. Для мене є дивом те, що до цих ікон не стоїть черга з прочан!", - зізнається отець Георгій. Його здивування поділяє мистецтвознавець Олена Живкова. "Розумієте, це перші ікони в історії християнства взагалі. Більш ранніх ікон не існує", - каже вона. На дошках воском зображені святі Сергій і Вакх, Богородиця та Іоан Хреститель. Образи нині перебувають в окремому залі музею. "Саме завдяки воску ці ікони збереглися відтоді до наших днів, бо він дуже надовго консервував", - каже фахівець із мистецтва.



Перемога православ'я над іконоборництвом, що дозволила Синайському монастирю відкрити свої сховки, сталася на соборі в Константинополі – це теперішній Стамбул. Пам'ять про цей собор і його рішення святкується церквою в першу неділю Великого посту, яка називається Торжеством Православ'я. Цього року українці матимуть нагоду побачити, як це свято відзначають у центрі світового православ'я – Константинопольській патріархії. Трансляцію святкового богослужіння звідти організовує сайт tsn.ua сьогодні о 9:00 ранку. Літургію очолить перший за честю ієрарх православної церкви – архієпископ Константинополя-Нового Риму і Вселенський патріарх Варфоломій. Прямий ефір супроводжуватиметься цікавими коментарями та поясненнями, тож усі охочі зможуть молитовно долучитися до цієї урочистої та святкової відправи.