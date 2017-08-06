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БФ «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ» долучився до боротьби з торгівлею людьми
6 серпня 2017, 13:12 | Інтерв'ю | 0 | | Код для блогу | |
Розмовляла Наталія ПАЛІЙ
Днями світова спільнота відзначила Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми.
Благодійний фонд «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ» провів чергову інформаційну акцію в центрі Івано-Франківська, під час якої усі бажаючі змогли отримати інформацію про правила виїзду та працевлаштування за кордоном та в Україні, щоб не потрапити в тенета шахраїв.
Про те, як працює Івано-Франківський Карітас над профілактикою торгівлі людьми та допомагає тим, хто постраждав від неї, кореспонденту РІСУ Наталії Палій розповіла виконавчий директор БФ «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ» Наталія КОЗАКЕВИЧ.
— Чи часто наші громадяни за кордоном потрапляють у трудові халепи?
— У час, коли ми отримали змогу перетинати кордон з Євросоюзом без віз, Карітас продовжує діяльність з протидії торгівлі людьми і намагається робити її більш систематичною. Адже людина, яка попереджена і знає про правила безпеки і куди звернутися за допомогою, швидше зарадить собі, коли потрапить у складну життєву ситуацію. Або буде робити усвідомлений вибір на користь того, щоб у неї не потрапити.
Певна річ – безвіз відкрив можливості для громадян України в пошуку роботи за кордоном. До того ж Польща і Угорщина дозволили заїжджати без робочої візи на їх територію і працювати. Така лібералізація у перетині кордонів створює не лише сприятливі умови для наших громадян у пошуку кращої долі, але й для тих, хто хоче отримати незаконну наживу на ринку праці. Тому шукачам роботи потрібно бути обережними – звертатися до центрів зайнятості, рекрутингових агентств, які працюють на території тієї чи іншої країни легально, щоб отримати, перш за все, відповідні соціальні гарантії.
— Коли Карітас почав займатися саме проблемою протидії торгівлі людьми?
— Загалом, Карітас проблемою протидії торгівля людьми займається з 2004 року. Відтоді клієнтами нашого консультаційного центру з надання допомоги постраждалим від торгівлі людьми стали 188 осіб. На початках це були лише жінки, які потерпали від сексуальної експлуатації в Польщі, Чехії, Італії, Росії. З часом тенденція змінилася – переважає трудова експлуатація, в тому числі чоловіків. До прикладу, у минулому році ми мали 9 випадків торгівлі людьми, лише 2 з них – сексуальна експлуатація.
Чоловіки, які їдуть часто до Росії, довіряють роботодавцям і погоджуються на роботу без жодного контракту. Отже, втрачають доказову базу для того, щоб надалі звернутися до правоохоронних органів і вимагати компенсації чи покарання роботодавців.
Протягом останніх місяців у нас була ідентифікована жінка, яка постраждала від торгівлі людьми у Польщі. Вона підписувала трудовий договір польською мовою, не розуміючи її. А в угоді говорилося про те, що у випадку не виконання всіх вимог роботодавця, вона вимушена сплатити штрафи і на дострокове розірвання угоди не має жодних прав. У свою чергу, роботодавець не сплачував за роботу півтори місяці, обіцяючи сплатити аж через три. А робота була важка і працівники були обмежені в пересуванні. Добре, що їх взагалі відпустили, щоправда пригрозивши, щоб вони мовчали про те, що трапилося.
— А щодо українських фірм-посередників, які допомагають у працевлаштуванні за кодоном? Що необхідно знати?
— При зверненні до фірм, які займаються працевлаштуванням за кордоном, необхідно знати про те, що вони повинні надати необхідні юридичні документи, які затверджують право виконання послуг. Перш за все – це ліцензія Міністерства праці та соціальної політики. Також – договір між іноземною фірмою і тією українською, яка займається ректрутингом конкретно для неї.
Важливо те, що українські фірми-посередники, які працюють легально, ніколи не беруть коштів у клієнтів, бо закордонні роботодавці сплачують їм за послуги пошуку працівників.
Існують також інтернет-портали, де можна віднайти інформацію про працевлаштування за кордоном. Ми маємо довідкові матеріали з посиланням на ці портали. Через них можна отримати інформацію про вакансії, зв’язуватися з роботодавцем, отримувати договори і легально виїжджати за кордон.
— Як повинні застерегтися на випадок небезпеки ті, хто виїжджає на роботу за кордон?
— Ті, хто виїжджає на роботу за кордон, повинен залишити рідним якомога більше інформації – домовленість про зв'язок, кодові слова, які свідчитимуть про небезпеку.
Для осіб, які планують перебувати за кордоном більше трьох місяців, обов’язково потрібно зареєструватися в українському посольстві, мати копії паспортів, віз і заховати їх у різних місцях, щоб мати змогти підтвердити легальність свого статусу.
— Як Карітас виявляє тих, хто постраждав від торгівлі людьми?
— Насправді, під лежачий камінь вода не тече. Випадків, коли люди самі звертаються до Карітасу мало, тому ми самі виходимо до людей – проводимо різноманітні інформаційні заходи, зустрічаємося в громадах з людьми, які мали досвід роботи за кордоном і спілкуючись з ними, з’ясовуємо чи справді можна їх ідентифікувати як постраждалих від торгівлі, згідно норм чинного законодавства. Адже є працівники, яким могли не виплачувати зарплату – це шахрайство але не торгівля людьми. Основними прямими індикаторами, які вказують на торгівлю людьми, є – наявність вербування, переміщення через кордон, або по території України – добровільне або ні, переховування достовірної інформації про роботу чи самих найманих робітників та передача людини іншим людям.
Форми експлуатації є також різні – трудова, сексуальна, використання у збройних конфліктах, втягнення у злочинну діяльність, наркоторгівлю, чорну трансплантологію тощо.
— Яку допомогу постраждалим від експлуатації надає Карітас?
— У Карітасі працює спеціальна програма допомоги, вона є дуже різноманітною і базується на індивідуальних потребах тієї чи іншої особи. Це може бути – соціальна, медична, юридична допомога. Комусь потрібні продукти харчування, комусь речі першої необхідності, одяг, медикаменти і навіть житло.
Ми мали випадок, коли людина приїхала з Чехії, де перебувала протягом певного часу і виявила, що у неї більше немає житла. Родичі у шахрайський спосіб заволоділи ним. Отже, необхідно було подбати проте, щоб тимчасово забезпечити її житлом.
Допомагаємо і у розвитку власного бізнесу. Одному хлопцеві, який повернувся з Польщі і започаткував власну справу – допомогли придбати зрошувальну систему для городу.
Також Карітас з 2012 року у питаннях допомоги постраждалим від торгівлі людьми співпрацює з різноманітними державними структурами. Складаються спільні плани роботи. Отже, з 2012 року і до тепер тринадцять осіб постраждалих від торгівлі людьми, окрім допомоги від Карітасу, отримали державну допомогу згідно з цими планами. На жаль, п’ятьом постраждалим від торгівлі людьми, які повернулися з Іраку, держава не надала відповідного статусу через неправильно оформлені документи.
- Які плани має Карітас в роботі щодо протидії торгівлі людьми?
— В планах – постійне виявлення постраждалих. Для цього проводимо інформаційні акції не лише в обласному центрі, але й у різний районах області. Адже не можна залишати нікого без інформації про отримання необхідної допомоги.
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6 серпня 2017, 13:12 | Інтерв'ю |
БФ «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ» долучився до боротьби з торгівлею людьми
Днями світова спільнота відзначила Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. Благодійний фонд «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ» провів чергову інформаційну акцію в центрі Івано-Франківська, під час якої усі охочі змогли отримати інформацію про правила виїзду та працевлаштування за кордоном та в Україні, щоб не потрапити в тенета шахраїв.
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