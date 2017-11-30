Все одно з Москвою. РПЦ внесла косметичні правки до свого Статуту

30 листопада 2017, 17:54 | Коментарі | 1 |   | Код для блогу |  | 

Ілля БЕЙ

Сьогодні на Соборі Руської Православної Церкви після виступу митрополита Київського Онуфрія (Березовського) було прийнято одноголосне рішення про внесення поправок до Статуту РПЦ в ті його частини, які регулюють положення УПЦ. Низка ЗМІ тут же вибухнула переможними реляціями про велику перемогу і про надання УПЦ якогось нового статусу. Наприклад, один з популярних православних ресурсів – Правмір – повідомив: «Архієрейський Собор схвалив надання більшої самостійності Української Православної Церкви». А ось Московський Комсомолець навіть написав «РПЦ визнала незалежність Української церкви».

Глава юрвідділу УПЦ о. Олександр Бахов на своїй сторінці в ФБ зазначив: «Пропозиція Блаженнішого була підтримана Собором одноголосно!
Статус незалежністі та самостійністі УПЦ з центром управління в м. Києві був підкреслений та закріплений окремою главою в Статуті РПЦ!».

171130_1.jpg

Однак насправді все не так райдужно. Адже навіть з повідомлення Бахова видно, що положення УПЦ як і раніше регулюється статутом РПЦ.

Крім того, без зміни залишилися такі ключові для розуміння справжнього статусу УПЦ пункти:

Глава I пункт 3: "Юрисдикція Російської Православної Церкви поширюється на осіб православного віросповідання, які проживають на канонічній території Російської Православної Церкви: в Російській Федерації, Україні, Республіці Білорусь, Республіці Молдова, Азербайджанській Республіці, Республіці Казахстан, Китайської Народної Республіки, Киргизькій Республіці, Латвійській Республіці, Литовській Республіці, Монголії, Республіці Таджикистан, Туркменістані, Республіці Узбекистан, Естонській Республіці, Японії, а також на православних, які проживають в інших країнах, що добровільно входять до неї».

Глава V пункт 4: «Постійними членами є: по кафедрі – митрополити Київський і всієї України; Санкт-Петербурзький і Ладозький; Крутицький і Коломенський; Мінський і Слуцький, Патріарший Екзарх всієї Білорусії; Кишинівський і всієї Молдови; Астанайський і Казахстанський, глава Митрополичого округу в Республіці Казахстан; Ташкентський і Узбекистанський, глава Середньоазіатського митрополичого округу; за посадою – голова Відділу зовнішніх церковних зв'язків і керуючий справами Московської Патріархії».

Поправки до Статуту анітрохи не знімають питання про те, чи підпорядковується митр. Онуфрій рішенням московського Синоду, в який сам же входить, і чи підпорядковується разом з ним і вся УПЦ. Думаю, відповідь як і раніше зрозуміла.

На ціх та іншіх прикладах видно, що УПЦ просто повернулася в те положення, в якому вона перебувала на момент видачі Благословенної грамоти, тобто у 1990 р. Нагадаю, в цей час все ще існував СРСР. Потім же Москва на кожному Архиєрейському соборі намагалася все більше і більше нівелювати автономність УПЦ, а сьогодні спробувала зробити фінт вухами.

Навіщо «соборяни» прийняли поправки?

Москва хоче замилити очі київській владі. Саме з такою метою в оновленому статуті РПЦ з'являється пункт «4. Органами церковної влади і управління Української Православної Церкви є її Собор і Синод, очолювані її Предстоятелем, що носить титул «Блаженніший митрополит Київський і всієї України». Центр управління Української Православної Церкви знаходиться в місті Києві». Очевидно, РПЦ хоче обійти вимоги законопроекту № 5309 (щодо назви релігійних організацій, що входять в структуру релігійної організації, керівний центр якої знаходиться в державі, визнаної державою-агресором).

Однак сподіваюся, що наша влада прочитає не лише тільки цей пункт, але і інші, як наприклад: «5. Предстоятель Української Православної Церкви обирається єпископатом Української Православної Церкви та благословляється Святішим Патріархом Московським і всієї Русі.

6. Ім'я Предстоятеля поминається в усіх храмах Української Православної Церкви після імені Патріарха Московського і всієї Русі». Військовою мовою це значить, що як і раніше на кожному храмі УПЦ буде «висіти російський прапор», хоча і в «усній» формі.

«8. Рішення про утворення чи ліквідацію єпархій, що входять в Українську Православну Церкву, і про визначення їх територіальних кордонів приймаються її Синодом з подальшим затвердженням Архиєрейським Собором». Цей пункт обмежує автономність тим, що позбавляє УПЦ самостійності у створенні нових кафедр, а, отже, регулює і чисельність єпископату УПЦ.

«9. Архиєреї Української Православної Церкви є членами Помісного і Архиєрейських Соборів і беруть участь в їх роботі відповідно до розділів II і III цього Статуту і в засіданнях Священного Синоду». Тобто, як і митрополит Київський, єпископи УПЦ як і раніше входять до керівних органів РПЦ і зобов'язуються виконувати рішення РПЦ.

«10. Рішення Помісного і Архиєрейського Соборів є обов'язковими для Української Православної Церкви». А тут все як у класика: «Я тебе породив» ... Москва залишає за собою право в будь-який момент «підрегулювати» статус УПЦ. А якщо врахувати, що правки до Статуту приймаються чи не на кожному соборі ...

Крім усього видно, що і текст виступу митр. Онуфрія, і прийняте сьогодні Визначення Освяченого Архиєрейського Собору Руської Православної Церкви «Про внесення змін і доповнень до Статуту Російської Православної Церкви та інші документи Російської Православної Церкви» – не більше, ніж домашні заготовки.

Москва не тільки не дала Києву цим рішенням нічого нового, але і вирішила схитрувати. У положенні УПЦ в рамках РПЦ власне не відбулося ніяких важливих змін. З одного боку, Москва зробила вигляд, що повернула Києву відібране після 1990 року, присвятивши УПЦ навіть окрему главу в своєму Статуті, з іншого боку, в сьогоднішньому рішенні явно прочитується наступне: «Дамо хохлам подумати, що центр прийняття рішень типу у них в Києві». Нагадаю, приймалося це рішення в Москві.

Система Orphus
теги до статті:"Русский мир",Онуфрій (Березовський),РПЦ,УПЦ (МП)
Рейтинг
0
0
1коментарів

Коментарі

додати коментар 
  • velovs@ukr.net | 30 листопада 2017, 18:18
    Коментувати коментар

    "Москва не только не дала Киеву этим решением ничего нового, но и решила схитрить. В положении УПЦ в рамках РПЦ не произошло ровным счетом никаких важных перемен. С одной стороны, Москва сделала вид, что вернула Киеву отобранное после 1990 г., посвятив УПЦ даже отдельную главу в своем Уставе, с другой стороны, в сегодняшнем решении явно прочитывается следующее: «Дадим хохлам подумать, что центр принятия решений типа у них в Киеве». Напомню, принималось это решение в Москве." Т. е. с зависимостью УПЦ МП от Москвы практически ВСЁ - по сути, де-факто - остаётся также, как и было ДО ТОГО! ЧТД (что и требовалось доказать).

Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

Точка зору

  • 30 листопада 2017, 17:54 | Коментарі | 

    Все одно з Москвою. РПЦ внесла косметичні правки до свого Статуту

    Сьогодні на Соборі Російської Православної Церкви після виступу Митрополита Київського Онуфрія (Березовського) було прийнято одноголосне рішення про внесення поправок до Статуту РПЦ у ті частини, які регулюють положення УПЦ.

  • 24 листопада 2017, 14:55 | Відкрита тема | 

    Церква за франшизою?

    Яку модель церковного буття відстоюють релігійні лідери? Парафії це дочірні підприємства чи добровільно об’єднанні громади зі спільним віровченням? Церква це пірамідальна єрархічна структура чи конгломерат рівних громад?

Останні коментарі

  • Михаил | 1 грудня 2017, 01:50

    Зоря то врал, что никакого письма не было (хотя сам его привёз в РПЦ), то письмо было, но его не так поняли. В конце концов добредился до того, что письмо было написано Денисенко по просьбе Кирилла,

  • Михаил | 30 листопада 2017, 23:46

    Ну вот, все как я и говорил - Денисенко в своём репертуаре! Не удивил! Сначала написал письмо, потом категорически , с пеной у рта, это отрицал. Теперь говорит, что писал, но его не так поняли.

  • Михаил | 30 листопада 2017, 21:21

    Денисенко в своём репертуаре. То когда-то целовал крест на Соборе и клялся на Евангелии, вернувшись в Киев, уйти в отставку. Потом сказал, что так не было. Теперь письмо написал, а потом скажет, что

  • velovs@ukr.net | 30 листопада 2017, 21:14

    Так насправді ж цей московський церковний "собор" не тільки НЕ РОЗШИРИВ, а якраз НАВПАКИ: ще більше ОБМЕЖИВ т. зв. "самостійність" УПЦ МП!!! Принаймні, так стверджується, зокрема,

  • velovs@ukr.net | 30 листопада 2017, 20:48

    Більше того: так виглядає, що - лише й саме - така (по-своєму) визначна, вольова й цілеспрямована та досвідчена людська й церковна постать, як владика Філарет (Денисенко - так, при всіх його

Популярні статті місяця