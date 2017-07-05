7 прогнозів щодо майбутнього світових релігій

Дмитро ГОРЄВОЙ

У квітні цього року американська соціологічна компанія Pew Research Centre опублікувала результати власного дослідження щодо розвитку чисельності світових релігій. Науковці беруть за основу демографічні показники, вимірюють середні дані по п’ятирічних відрізках і застосовують до підрахунку кількості населення тієї чи іншої країни. В дослідженні звичайно беруть до уваги і рівень смертності для складання інформації щодо приросту населення. Не враховуються наслідки надзвичайних ситуацій, як то природні катастрофи, техногенні аварії чи військові дії. Також вчені звертають увагу на фактор релігійного навернення, коли людина може прийти до віри, змінити релігію, чи стати атеїстом.

Ми проаналізували це дослідження і пропонуємо вашій увазі сім найцікавіших тенденцій, які чекають на світові релігії і людство загалом.

1. Великий зсув на південь.

Країни екваторіальної Африки (нижче Сахари) показують надзвичайно високий рівень народжуваності. В середньому на одну африканську жінку припадає 4,5 дітей. Причому у мусульман регіону цей показник вищий (5,2), а у християн нижчий (4,2). Для порівняння: загальносвітовий показник – 2,4, а необхідний для природного самозаміщення – 2,1.

Якщо так йтиме і далі, а все на то вказує, то вже в середині цього століття близько половини всіх християн планети (42%) проживатимуть в Африці. На цій землі також збільшиться і кількість мусульман. Частка послідовників Аллаха зросте з 16 до 27%.

2. Ісламське зростання

Мусульмани мають найвищий рівень народжуваності. За прогнозами демографів, вже до 2030 року в світі загальна кількість новонароджених в ісламських родинах перевищуватиме аналогічний показник в християн. Крім цього, рівень природної смертності серед віруючих ісламу менший, ніж в християн. Вже зараз у всьому світі проживає понад 1,8 млрд послідовників Аллаха, що складає 24% від загального населення планети. Прогнозується, що протягом наступних півстоліття їхня чисельність зросте на 70% і становитиме майже 3 млрд людей, а це буде 31% від усього людства.

Попри усталений міф щодо арабського домінування у ісламі, найбільшим регіоном з мусульманським населенням нині є Південно-Східна Азія, де проживає майже 62% віруючих цієї релігії. В майбутньому іслам зростатиме за рахунок населення усіх континентів, однак лідером тут буде знову ж таки екваторіальна Африка.

3. Зменшення кількості буддистів

Соціологи фіксують найнижчу фертильність у буддистів. Це пояснюється державною політикою «одна дитина» в Китаї, старінням населення в Японії, а також поширенням чернецтва в Непалі. Сьогодні прихильників «серединного шляху» Сіддхартхи Ґаутами в світі понад 500 млн, однак вже в середині століття їх кількість може зменшитись до 460 млн. Представники цього напрямку є доволі старими, їхній середній вік – 36 років.

4. Старіння Європи

Суспільства Європейського континенту чекає не найкраще майбутнє. Європейські нації є одними з найстаріших в світі, середній вік населення тут складає 41 рік, це можна порівнювати хіба що з Японією чи Китаєм. Народжуваність тут невелика – в середньому 1,6 дитини на одну жінку. В атеїстів цього регіону цей показник ще менший – 1,5. Тобто, якщо у всіх регіонах відбувається поступове зростання, то в Європі навпаки – населення зменшується. Це відбувається за рахунок зменшення народжуваності, старіння націй, показником чого, зокрема, може слугувати переважання кількості смертей над кількістю народжень. В майбутньому частка цього регіону у загальному християнському заліку впаде з 24 до 14%.

Показовим є становище мусульман цього регіону. В них народжуваність сягає значення аж 2,1 – це як раз рівень природного заміщення поколінь. Окрім вищого рівня народжуваності, вірні ісламу більш молоді, ніж решта європейців. Якщо середній вік християнина на цьому континенті складає 43, атеїста 39, то мусульманин має лише 33 роки.

Слід зауважити, що в Європі проживає 12% нерелігійних людей світу. До цієї групи відносять не тільки агностиків та атеїстів, але й тих, хто не задекларував своє ставлення до будь-якої з релігій.

5. Стабільна Латинська Америка

Попри усталений міф про велику фертильність латиноамериканських суспільств, в цьому регіоні рівень народжуваності стабільний – 2.1, що забезпечує стабільне заміщення націй, однак майже не лишає місця для зростання кількості населення. Переважна більшість населення (90%) тут християни, традиційно це католики, однак останнім часом в регіоні все впевненіше себе почувають євангельські християни, перетягуючи на себе ковдру релігійної мапи тамтешніх суспільств. Лишень 8% місцевих мешканців є нерелігійними.

Суттєвих змін в частці світових релігій за Латинською Америкою не прогнозується. В цьому регіоні дуже мало мусульман, індуїстів та буддистів, однак проживає кожен п’ятий християнин світу. Схоже на все, що ця ситуація не змінюватиметься. Примітно, що це єдиний регіон планети, де у нерелігійних жінок рівень фертильності вищий, ніж у релігійних. Різниця зовсім мала, однак в рамках порівняння континентальних показників це унікальний випадок.

6. Атеїсти виграють за рахунок конверсії від християн

В світі проживає понад 1,16 млрд нерелігійних людей. В цю групу входять атеїсти, агностики, ті, хто не сповідує ніякої релігії, та ті, хто мав складність у відповіді на це питання. Цікаво, що переважна більшість з цієї групи мешкає в Азії (75%), а саме в Китаї (61%). Це пояснюється тим, що у Піднебесній дуже специфічна релігійна політика і свободи совісті там немає, про що час від часу заявляє Держдеп США. На це також накладаються і культурні особливості східного світосприйняття, в якому немає місця для західного концепту «religio». Тобто люди можуть відправляти культ предків, почитати Небо, але не вважати себе релігійними. Відтак представляється, що цю значну групу не варто ототожнювати з атеїстами чи агностиками. Останні два напрямки більше притаманні західній Європі, з її секулярним бекграундом.

Група нерелігійних складає 16% від населення планети, однак на її рахунок припадає лише 10% від всіх народжень, решта – релігійна конверсія (навернення). Це одна з найстаріших (середній вік 36 років) та найменш народжуваних груп (1,6 дитини на жінку).

Майже всі (92%) переходи в групу нерелігійних припадають на християн. В період з 2015 по 2020 рр. число тих, хто відійде від християнства, складатиме 7,15 млн людей. Нерелігійні будуть збільшувати свою чисельність повільніше, ніж зростатиме населення планети. Вийде парадокс, коли їхня абсолютна кількість зростатиме, а відносна зменшуватиметься. Так, наприклад, прогнозується, що у 2060 році їхня кількість становитиме 1,2 млрд і складатиме 12,5% від населення планети.

За рахунок глобального зростання населення екваторіальної Африки розподіленість по континентах цієї групи зміниться, але не істотно. Так само більшість проживатиме в Азії (66% у 2060 замість 75% у 2015). Збільшиться їхня кількість в розвинутих країнах Європи та Північної Америки. В одних тільки Штатах проживатиме 9% всіх нерелігійних людей планети.

7. Україна

Наше суспільство Pew Research Centre також відносить до країн, де зменшується населення. В період з 2010 по 2015 рр. мешканців України зменшало на понад 1,2 млн. Не зрозуміло тільки, чи це з урахуванням мешканців окупованих територій, анексованого Криму та переселенців, чи ні? Однак тенденція на зменшення населення України існує: так, за останніх 25 років кількість мешканців нашої держави зменшилась на майже 10 млн і становить 42,5 млн осіб.

Переважна більшість населення нашої країни – християни, їх понад 80%. Майже 15% нерелігійних, і менше відсотка юдеїв, мусульман та представників народних вірувань. Рівень фертильності в Україні нижчий необхідної норми для самозаміщення та складає всього лише 1,5. При чому у нерелігійних він нижчий – 1,2, а в мусульман – вищий, майже 2.

Вчені прогнозують, що кількість християн в Україні буде збільшуватись, а кількість нерелігійних – навпаки, зменшуватись. Кількість останніх за майбутні 30 років впаде майже у двічі та становитиме лише 6,6%. Вдвічі збільшиться кількість мусульман (до 1.2 млн) та зменшиться загальне населення України до 40 млн людей.

З іншими оглядами соціологічними дослідженнями релігії можна ознайомитись на сайті РІСУ. Доступні свіжі матеріали про релігію в Центральній і Східній Європі, релігійну мережу України та дослідження про українських віруючих.