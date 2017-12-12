Мусульмани України підписали Соціальну концепцію

Дмитро ГОРЄВОЙ

Лідери мусульманських громадських та релігійних організацій 11 грудня 2017 р. підписали спільний документ – Соціальну концепцію мусульман України. На урочистому засіданні представники ісламських організацій розповіли про історію появи цього документу.

Нагадаємо, рік тому мусульмани України підписали спільну Хартію. Після цього підписанти отримали низку критичних зауважень, а іноді навіть і звинувачення у відході від традицій ісламу. Було вирішено розробити більш ґрунтовний документ, в якому викласти спільну позицію з актуальних суспільних питань.

Саме урочисте засідання відкрили читанням окремого положення Корану арабською. Українською цей текст озвучив перекладач Михайло Якубович.

Перед гостями урочистості виступив муфтій ДУМУ «УММА» Саїд Ісмагілов. Він зазначив, що підписання Соціальної концепції – це окреслення базових позицій на яких відбувається релігійне життя, а також відносини мусульманських організацій між собою. Шейх Саїд розповів, що до розробки документу були залучені представники ДУМУ «УММА», ДУМК, Всеукраїнської асоціації Арраїд, імами інших громад та експерти. Документ ґрунтується на Корані та посланні пророка Мухамада. Муфтій Ісмагілов також подякував всім, хто долучився до написання тексту Соціальної концепції.

Підтримав свого одновірця і голова Духовного управління мусульман Криму Айдер Рустамов. Він вважає, що місія прийнятої концепції – це сприяння розвиткові міжрелігійного миру. На його думку, важливим кроком цього служить підписання документу більшістю мусульманських організацій. Комплексність соціальної концепції, за переконанням муфтія, є свідченням досконалості вчення ісламу.

Мусульманських лідерів з урочистим підписанням документу привітав Директор департаменту з питань релігій і національностей Міністерства культури України Андрій Юраш. Він зазначив, що оскільки кожна релігійна спільнота живе у певному суспільстві, тому соціальна концепція є необхідним документом для будь-якої громади. Держслужбовець зауважив, що мусульмани з часів життя пророка Мухамада мають багатий досвід співіснування в різних соціальних реаліях. Привітно, що ісламська спільнота бажає сформувати розуміння її місця в українському суспільстві. А. Юраш вважає, що розбудова мусульманських організацій сприятиме посиленню розмаїття релігійних громад України. Чиновник також високо оцінив розділ Соціальної концепції «Іслам і політика». Він вважає його вельми збалансованим. «Якби деякі інші конфесії поводили себе так само, як декларують мусульмани – ми би мали зовсім інші реалії у суспільно-релігійній сфері», – наголошує директор Департаменту.

Позитивно оцінює соціальну концепцію науковець, директор центру ісламознавчих досліджень при Острозькій Академії Михайло Якубович. Він вбачає еволюційний ланцюжок між концепцією та хартією. Дослідник підкреслює, що це відповідає ісламській традиції основ та похідних. Тобто концепція є логічним розвитком хартії. Також документ, на думку ісламознавця, сприятиме консолідації мусульманського середовища України. Науковець вважає, що певні положення є переосмисленням давнього ісламського досвіду в нових соціальних реаліях. Він також прогнозує, що майбутнє інтелектуальне лідерство в ісламі буде за богословами з Європи. Пан Михайло зазначає, що з Хартією мусульман України вже ознайомлені науковці та релігійні діячі Східної Європи, а також передбачає таку долю і концепції.

Від імені Відділення релігієзнавства Інституту філософії Академії Наук виступив проф. Олександр Саган. Він зачитав попередній відгук релігієзнавців, зауваживши, що повний текст експертної оцінки надішлють згодом. Вчена рада релігієзнавців високо оцінює роль концепції та вважає, що прийняття документу буде стимулом для розвитку толерантності в українському суспільству, оскільки прояснюватиме реальні, а не міфологізовані, погляди мусульман. Науковці зазначають, що цей текст є дійсно ісламсько-українським продуктом. Експерти вважають, що автори документу цілком справедливо вважають його фетвою.

Довідка: Фетва – богословсько-юридичний висновок в ісламі, який робиться для роз’яснення і застосування на практиці якогось з приписів Священних текстів Ісламу чи з питань, щодо яких є спірні погляди.

Заступник директора Центру Разумкова Михайло Міщенко підтримує необхідність підписання документу. Він вважає, що соціальна концепція – це обличчя, яким релігія обернена до проблем соціуму. Важливо, що про релігії судять по тому, як вона себе презентує в суспільстві.

Перед підписанням документу шейх Саїд Ісмагілов наголосив, що до підписання запрошуються усі мусульманські організації, які не були присутні на заході. Примітно, що ні соціальну концепцію, ні хартію не підписали представники Духовного управління мусульман України – єдиного ісламського релігійного об’єднання, яке входить до Всеукраїнської ради Церков і релігійних організацій.

P.S. Духовне управління мусульман Криму, яке формально входить до складу ВРЦіРО, де-факто не бере участі у її діяльності. Оскільки ДУМК, яке входило до ВРЦіРО після анексії АР Крим лишилось на її території та перереєструвалось за законодавством окупаційної влади. Релігійні громади, які утворились з переселенців з Криму, утворили нове ДУМК, проте офіційно не можуть зареєструвати своє об’єднання, оскільки в державному реєстрі вже є спільнота з такою самою назвою, хоч і не діюча.