Православна мобілізація: віряни УПЦ (МП) захотіли зустрітися з авторами релігійних законопроектів

Дмитро ГОРЄВОЙ

Віруючі громадяни України, які за власними зізнаннями належать до УПЦ (МП), запросили на зустріч депутатів Верховної Ради, які є авторами законопроектів № 4128 та № 5309. З народних обранців на дискусію 30 листопада прийшов тільки автор з/п № 4128 Віктор Єленський.

Модерувала зустріч Галина Суменкова, яка раніше обіймала посаду помічника народного депутата, колишнього регіонала Андрія Шипка. Шипко виступав у Верховній Раді проти законопроекту № 4128, а під час позбавлення депутатського імунітету нардепа Новинського, закликав всіх, кому допомагав Вадим Владиславович, стати на його захист.

Для зустрічі з депутатом, яка відбувалась у Книжковій палаті в Києві, було організовано з’їзд віруючих, переважно з населених пунктів Західної України, в яких відбувались міжконфесійні сутички.

Присутні заслухали доповідь організаторів, які, окрім законопроектів, розповіли ще свою версію переходів парафій від УПЦ (МП) до УПЦ КП. Дискусія супроводжувалася відеозаписами деяких відомих своєю маніпулятивною риторикою довколаправославних медій.

На зустрічі громадяни попросили відзвітувати народного обранця щодо діяльності на посту голови підкомітету з питань державної політики у сфері свободи совісті та релігійних організацій. Віктор Єленський нагадав виборцям про законодавчі зміни, які відбулись останнім часом у сфері релігії. Це, зокрема, запровадження військового та тюремного капеланства, включення «Богослов’я» до переліку наукових дисциплін, визнання державою дипломів духовних навчальних закладів та надання права релігійним організаціям засновувати навчальні заклади. Також церкви отримали знижку на газ для опалення.

Депутат детально зупинився на розгляді законопроекту № 4128, наголосивши, що навколо цього документу є багато неправди. Так, автор зазначив, що проектом закону пропонується, що питання про зміну підлеглості парафії приймається самою ж парафією на зборах громади. «А не на «місцевих референдумах», як про це постійно каже Патріарх Кирил», – заявив Віктор Єленський. Він нагадав, що очільник РПЦ скаржився на цей документ в багато міжнародних інстанцій, поширюючи неправду.

Правочинність зборів релігійної громади визначається керівним органом, який сама громада визначила в статуті. А відтак ніяких завезених «туристів» зі сторони, які голосуватимуть, не може бути. Більше того, ті особи, які відповідно до статуту самої громади, складають керівний орган, мають засвідчувати рішення особистими підписами з зазначенням паспортних даних.

Народний обранець також зауважив, що законопроект пройшов обговорення на засіданні Комітету з питань культури і духовності, де, зокрема, були присутні представники різних конфесій України.

Виборці на зустрічі з народним депутатом вимагали відкликати цей законопроект. Наводились приклади міжконфесійних суперечок, які присутні називали «захопленням храмів», а також стверджувалось, що документ тільки посилить цю практику. На що автор законопроекту зауважив, що як раз таки в разі прийняття цього документу, він унеможливить ту практику, яка нині має місце. «Законопроект направлений проти захоплення, адже згідно з ним, тільки громада вирішує своє майбутнє», – підкреслив депутат.

Варто зауважити, що довколаправославні ЗМІ поширюють інформацію, що народний депутат отримав звернення від 60 тис. виборців з проханням відкликати законопроект. Проте у приймальні нардепа стверджують, що отримали однакові за формою звернення, але з шістьма тисячами підписів.

Віктор Єленський звернув увагу, що законопроект співголосний Конституції та відповідає міжнародному розумінню фундаментальних принципів свободи совісті та релігійних переконань. За словами автора документу, держава не має визначати внутрішні питання парафіяльного життя. Законопроект дає громаді права самій визначати свою долю, а чи скористається громада цими правами чи ні – це її діло. Проте такі права мають бути.

В ході дискусії виникло питання, як бути релігійній меншині, яка не захотіла змінювати юрисдикцію та лишилась без храму. Депутат зауважив, що один з варіантів – позачергові богослужіння – категорично відкинув очільник УПЦ (МП) митр. Онуфрій (Березовський). Присутні на зустрічі віруючі хочуть, щоби храм «записували» на баланс конфесії.

Протягом зустрічі депутату поставили численні питання, проте часу та можливості відповісти модератор не надала. В кінці зустрічі була зачитана завчасно підготовлена резолюція з вимогою відкликати законопроект. Як зізналися самі організатори, резолюція на 80% складалась із висновку Головного науково-експертного управління Верховної Ради щодо законопроекту. Як пояснив В.Єленський, висновок стосувався першої редакції законопроекту, однак після врахування зауважень на засіданні Комітету запропонували іншу редакцію, в якій цей документ і буде виноситись до зали Верховної Ради, а тому це зауваження не стосується фінальної версії законопроекту.

Зустріч закінчилася, кожна сторона залишилася при своїй думці.