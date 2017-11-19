Патріарх Святослав привіз буковинським греко-католикам першого єпископа

Наталія ФЕЩУК, Фото автора

У столиці Буковини 18 листопада проголосили нову єпархію, а Глава УГКЦ ввів на престіл вже тепер катедрального собору першого правлячого єпископа Чернівецької єпархії УГКЦ Йосафата (Мощича).

Діти у буковинських строях, голуби, що злетіли у небо, і мелодія буковинської скрипки – так у Чернівцях зустріли Патріарха Святослава. Це був перший його візит на Буковину як Предстоятеля УГКЦ.

Парафіяни та духовенство хотіли якнайкраще підготуватися до цієї урочистої, історичної для краю події. Бо відколи 2004 роки тому у Чернівцях була відновлена греко-католицька громада, тут ніколи не було своєї єпархії.

Огорожу навколо тепер вже катедрального собору Успіння Пресвятої Богородиці, та ворота парафіянки прикрасили вінками з барвінку і калини. На подвір’ї, де зустрічали Патріарха, постелили тканий килим. А біля собору було встановлено великий екран, на якому транслювалася Святкова Літургія. На ці кілька годин вулиця Руська біля храму була перекрита.

На Святкову Літургію, яку очолив Патріарх Святослав, прибуло 150 священиків – в основному Івано-Франківської митрополії, більше десятка єпископів, серед яких були не тільки греко-католицькі, а й римо-католицькі, зокрема єпископ Едвард Кава зі Львова. Прибув також Папський нунцій Клаудіо Гуджеротті, священики із Румунії. Були отці із Вірменської Апостольської Церкви, яка є у Чернівцях, та із УПЦ Київського Патріархату.

Священиків, владик, паломників, всіх чернівчан та Блаженнішого Святослава на подвір’ї собору вітав знаний ансамбль народних інструментів “Плай” Чернівецької філармонії, соло на скрипці виконав заслужений артист України Микола Гакман. Буковинський хліб Патріарху Святославу підніс найстаріший парафіянин собору – 91-річний пан Степан Микитило. В соборі Успіння він був хрещений, вінчаний. Більше того, ця церква – це парафія ще його батьків, і ця родина представляє корінних українців греко-католиків Буковини. Сестра пана Степана — Петрунелія Скибінська брала участь у протестному голодуванні 1989 р. підпільної Церкви у Москві на Арбаті. А квіти вдячності Главі УГКЦ подарувала теж одна з найстаріших парафіянок собору – пані Наталія Кубаренко, в домі якої у часи Союзу діяла підпільна церква у Чернівцях.

На початку Літургії був прочитаний Декрет про заснування Чернівецької єпархії. В ньому, зокрема, значиться коротка історія греко-католиків Буковини, починаючи з кінця XVII ст., коли перші організовані громади вірних греко-католиків з’явилися на Буковині — після входження краю у 1774 році до складу монархії Габсбургів та появою тут значного числа переселенців із Галичини і Семигорода. Австрійський уряд ще 1780 року дозволив католикам східного обряду створити окремі парафії й звести свої храми, однак лише у 1812 році у Чернівцях була офіційно заснована перша на Буковині греко-католицька парафія. Відтак Блаженніший Святослав ввів владику Йосафата (Мощича) на престіл.

У своїй проповіді Патріарх Святослав відзначив, що під час сьогоднішнього Євангелія йому постала перед очима історія Української Греко-Католицької Церкви на Буковині, особливо у Чернівцях:

— Можливо, у найтяжчі часи, коли ніхто не хотів приймати Бога до свого серця, коли нам забороняли вільно сповідувати свою віру, ми, мабуть, найбільше чули, що Бог є близько. Мені так приємно було сьогодні зустріти на порозі храму людей, які зберегли віру нам і передали її своїм нащадкам. Вони були благовісниками, проповідниками Божого Слова.

Глава Церкви згадав присутнього в храмі владику Тараса (Сеньківа), який в часи відродження УГКЦ першим прийшов до цього чернівецького собору. І пригадав, що мав нагоду бути в цьому храмі в грудні 1993 року, коли продовжувачем духовної справи тут був блаженної пам’яті отець Михайло Косило.

— Я тоді приїхав був із групою семінаристів зі Львова. Повірте мені, цей храм тоді по-іншому виглядав. Не було ні іконостаса, ні золотих ікон, не було навіть доброї штукатурки. Але були гарячі серця, які горнулися до церкви, слухали Боже Слово і ним жили.

Наприкінці Служби Божої глава УГКЦ трішки серйозно, а трішки жартівливо зауважив:

— Коли кілька років тому до Чернівців приїжджав тодішній Папський нунцій Томас Галліксон, на прес-конференції його спитали, а коли ж буде у Чернівцях єпархія. І він відповів, мовляв, Папа вас, українців, дуже любить, але це залежить від Блаженнішого Святослава. І тоді я зрозумів, що просто так, з порожніми руками, я до Чернівців приїхати не зможу. Я мушу приїхати з певною відповіддю на ваші молитви і прохання. І я дякую, що цей мій перший візит відбувся в такий особливий, історичний спосіб. І я зміг подарувати вам, буковинці, вашого пастиря. Але я ще я великий боржник перед чернівецькою молоддю – товариством “Обнова”, яка мене щороку запрошує на фестиваль “Обнова-фест”. Тому молімо Бога – ви і я, щоб можна було це зробити.

Опісля владика Йосафат, вже правлячий єпископ Чернівецької єпархії, подякував всім за молитву і допомогу. Особливо присутнім на урочистості батькам, брату-священику.

Після цього привітали Патріарха Святослава і владику Йосафата представники влади – голова облдержадміністрації, голова обласної ради, мер Чернівців. Патріарх та всі владики помолилися також перед Чернівецькою чудотворною іконою Матері Божої “Надія Безнадійним”.