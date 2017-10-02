Євангельські церкви організували День подяки у Тернополі

Володимир Мороз

Святкування Дня подяки влаштували на головному майдані Тернополя – Театральному – євангельські церкви міста 1 жовтня 2017 року.

Програма свята об’єднала понад 30 євангельських церков-спільнот міста: лунали привітання, проповіді, пісні. Сцену на сходах обласного драмтеатру імені Шевченка і сам майдан оформили плодами землі, вишиваними рушниками, квітами. По периметру Театрального майдану кожен охочий міг ознайомитися із понад 30 служіннями протестантських євангельських церков Тернополя.

«Євангельські церкви здавна святкують День подяки. Навіть у радянські часи, коли Церква не мала можливості заявляти про себе публічно, ми завжди мали можливість влаштувати День подяки як Свято жнив тощо. Особливо активно ми почали популяризувати День подяки з нагоди 500-ліття Реформації, – розповідає голова оргкомітету відзначення цього ювілею у Тернопільській області Олег Саган. – В основі свята лежить Святе Письмо, Біблія, де говориться про те, що: “Будеш дотримувати свята жнив первоплоду праці твоєї, що сієш на полі…” (Вихід 23,16-19). Також цар Давид закликав дякувати Богові, бо він добрий (1 Хроніка 16,34). Євангельські церкви завжди намагалися зберегти цю біблійну лінію. У Новому Завіті ця ідея подяки була розширена: дякувати Господу слід за все, що він дає. Тобто, і за родину, і за державу, і за те, що людина може довіритися Йому – Богу».

Ідея Дня подяки передбачає те, що люди висловлюють вдячність Господеві також за все те, що можуть зростити на ґрунті своїх сердець, продовжує О. Саган.

«Адже у серці зростити й ненависть, а можна – читаючи Біблію – зростити терпеливість, милосердя, мир і спокій», – деталізує він.

Задум Дня подяки 2017 у євангельських церков передбачив те, що свято пройде не в стінах фізичної споруди церкви, а в громадському просторі – аби нести віру та її плоди в суспільство.

«Ми повинні відкрити свої серця і дати Христу змогу побачити ці плоди. Сьогодні свято відбувається у час, коли Бог дає Україні свободу. Ми ж покликані відновлювати біблійні елементи і віддавати славу Богу, популяризувати християнство», – завершує пояснення сутності Дня подяки голова оргкомітету.

Донесенню інформації про соціальне служіння євангельських церков мали слугувати більше 30 локацій на Театральному майдані, що представляють різні служіння євангельських церков. Серед них — Міжнародний центр батьківства, Молодь з місією, навчально-просвітницький центр «Успіх», Тернопільський місіонерський інститут, Служіння глухонімим, молодіжний християнський центр «Кайрос» та інші. Про деякі з цих служінь розповідали і зі сцени. Так, керівник Міжнародного центру батьківства Олександр Марченко вів мову про соціальну роль сім’ї і роль духовності у сімейному житті.

«Має пройти реформація свідомості батьків», – зазначав О. Марченко, ведучи мову про відповідальне батьківство.

Також окремі євангельські громади Тернополя облаштували під час Дня подяки намети із презентаціями своїх церков. Стояли на майдані і стенди з інформацією про історію Реформації в Європі та указ Президента України №357/2016 про відзначення 500-ліття Реформації на державному рівні. Осібне місце зайняв дитячий майданчик із батутами. Його забезпечила євангельська церква «Нове життя» із Теребовлі.

«Наша мета зараз – дати можливість дітям відпочити та посвяткувати, а батькам – послухати і долучитися до програми, – каже пастор вказаної церкви і організатор дитячого містечка на тернопільському Дні подяки Анатолій Телев’як. – У Теребовлянському районі нас часто запрошують сільські голови на Дні села, щоб влаштувати дітям такі свята. Ми це робимо – служимо –безкоштовно уже третій рік».

У концертній програмі Дня подяки на головному майдані Тернополя 1 жовтня 2017 року були виступи виконавців Марини Одольської, Анни Панончевої, гуртів «Нове місто», «Манна», «Сотерія».

До слова, тернопільські протестанти відзначають День подяки у центрі міста не вперше. Декілька років тому його відзначали усередині обласного драмтеатру.