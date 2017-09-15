«Бути собою»: у Львові презентували книжку до 125-ліття Йосифа Сліпого

Ніна Поліщук

У межах 24-го Форуму видавців у Львові та з нагоди Ювілейного року Йосифа Сліпого 13 вересня у Палаці Потоцьких презентували книжку «Бути собою». У презентації взяли участь Глава УГКЦ Патріарх Святослав (Шевчук), владика Гліб (Лончина), єпископ Лондонський, проректори УКУ Мирослав Маринович та Олег Турій, а також Анатолій Бабинський, головний редактор журналу «Патріярхат». До заходу активно долучилися сестри Згромадження Воплоченого Слова, які мали доповідь про зв’язок їхнього засновника з патріархом Йосифом.

Ідея виникнення книжки «Бути собою», яка б вміщувала відоме «Завіщання» Патріарха Йосифа та унаочнювала б великою кількістю світлин життя подвижника УГКЦ ХХ століття, належить Блаженнішому Святославу. До речі, пастирське послання з нагоди початку Року Йосифа Сліпого в УГКЦ мало ідентичну фразу із заповіту Йосифа Сліпого – «Бути собою». Саме цей вислів, на думку Глави Церкви, є влучним віддзеркаленням постаті Йосифа Сліпого, його життєвої позиції.

«Бути собою» — це дорівнює «бути справжнім». Якщо ти є християнином, будь справжнім християнином, якщо ж ти патріот, будь справжнім патріотом, будь справжнім єпископом, монахом і так далі. Сьогодні ця справжність особливо постає перед нами у світі пост-правди, фейків, різних надуживань. Дехто може сказати, що ця книжка замаленька, але добре було б, аби цю маленьку книжку ми, люди смс-епохи, прочитали до кінця. Я впевнений, якщо українці познайомляться з постаттю Йосифа Сліпого ближче, то всі стануть кращими, він зможе нас об’єднати», — заохотив Блаженніший Святослав, наголошуючи, що кредо «бути собою» повинно стати «програмою будівництва нашої Церкви та держави».

Під час презентації модератор заходу та один із ініціаторів упорядкування книжки у співпраці із Видавництвом УКУ д-р Олег Турій коротко представив низку науково-популярних заходів, які були приурочені до 125-ліття Йосифа Сліпого та відбувалися протягом останнього півріччя. Зокрема, одним із активних організаторів конференцій та виїзних наукових симпозіумів під загальною назвою «Патріарх Йосиф Сліпий: знайомий і незнаний» в різних містах України (більше 10-ти) був Інститут історії Церкви УКУ, який в жовтні цього року відзначатиме свої 25-ліття та команда якого також долучилася до створення нового видання, зокрема – підготувала велику збірку фотографій.

По-особливому натхненним, в стилі «усної історії», був виступ владики Гліба (Лончини), якому пощастило спілкуватися з Патріархом Йосифом особисто, навчаючись в Українському католицькому університеті в Римі.

«Я пам’ятаю, що часто на різних зустрічах з різними групами людей Патріарх Йосиф завжди повторював оте «бути собою», тобто «бути автентичними». Він також говорив, що нашим первородним гріхом є невміння бути собою. Між нами не було єдності, тому завжди треба було когось чужого, щоб панувати нам нами. Але якщо пізнати свою ідентичність глибше, то ми відкриємо глибоку культуру нашого народу. Ми всі дивилися на Йосифа Сліпого, як на ікону, в усьому – в його ході, мові – було видно, що це шляхетна людина. Усі його слухали в семінарії та поважали. Це був ісповідник віри, це така історична постать нашої Церкви, яка приходить раз на кількасот літ, постать маєстатична», — поділився спогадами владика Гліб.

Мирослав Маринович як колишній дисидент, якому довелося віч-на-віч зустрітися зі системою та прийомами терору «інакомислячих» в СРСР, звернув увагу на втілення богослов’я мучеництва (мартирології) в житті Йосифа Сліпого. Промовистим є факт, який також згаданий у нещодавно перевиданих «Споминах» Патріарха, що він, будучи семінаристом, просив у молитвах, щоб Господь удостоїв його родину вінцем мучеництва, свідчення. Таку ж відповідальність поклав на плечі єпископа Йосифа Митрополит Андрей Шептицький, коли назначив його своїм коад’ютором з правом наступництва в часи «червоного терору». Тому на прикладі важких часів ув’язнення і таборування Йосифа Сліпого дуже цікаво простежити, як його сан і служіння допомогли йому вистояти протягом тих, як він казав, «18 втрачених літ». Також промовисто, що спогади патріарха про «особливості» дії радянських спецслужб майже не відрізняються від спогадів дисидентів, яких переслідували пізніше, використовуючи ті самі методи.

«Звертаючись до постаті Йосифа Сліпого, розумієш, що вміння піти на жертву – саме це означає «бути собою». Не мікікруйте, не пристосовуйтеся, будьте собою і вмійте йти на жертву, якщо цього треба – це і є послання патріарха», — підсумував сказане Мирослав Маринович.

Окрім того, під час презентації присутні дізналися про зв’язок Патріарха Йосифа зі Згромадженням сестер Воплоченого Слова. Сестра Марія розповіла, що їхній майбутній засновник о. Карлос Міґель Буела мав нагоду зустрітися з Патріархом Йосифом під час візитації архипастиря до вірних Аргентини. Там вони мали коротку розмову, після чого о. Карлос у рік смерті Патріарха у 1984 році заснував Згромадження в східному обряді для українців в Аргентині, а потім – і в Україні. Далі цитата зі спогадів засновника Згромадження про зустріч із Патріархом «Мовчазної Церкви»:

«Мене дуже вразили його слова в одній католицькій газеті того часу. Зокрема він розповідав, що почав підозрювати, що в його табірному житті відбудуться зміни, коли йому подали гарячий суп вперше за вісімнадцять років. Тоді я сказав собі: це розумна людина, бо не живе, як ті, що живуть тільки тому, що повітря безкоштовне, але це людина, яка думає, осмислює речі, і він мав приїхати в Аргентину. […] Мою увагу привернула його велична постава, очі кольору неба, спокійне обличчя і радість. […] Він запитав різними мовами, якою я можу говорити, я не реагував. Я міг би говорити іспанською, українці мене б переклали, мій друг Гримак міг би мене перекласти, але ні. Дивно працює голова в такі моменти. Я просто не готувався до розмови, а тільки хотів його побачити. […] Я мав молитвослов зі собою, звідки витягнув образок св. Франциска і жестом попросив його підписати, подав йому. Він перевернув, щоб бачити, що написано на звороті, і аж тоді підписав. Мене вразила його розважливість, в той момент я подумав, що довелося пережити цій людині під час допитів і тортур. […] Там (при тій зустрічі – прим. авт.) я навчився пізнавати святих».

Своєрідно підбиваючи підсумки цілої презентації Анатолій Бабинський у своєму виступі зацитував відомого християнського письменника-трапіста Томаса Мертона, автора нещодавно перекладеної українською «Семиярусної гори», який казав, що «бути святим» — це і є «бути собою».

«У бутті Патріарха Йосифа собою не було спонтанності, він усе робив у супроводі Бога. Підтвердженням цього було ціле його життя», — завершуючи презентацію, сказав Анатолій Бабинський.

Нововидану книжку «Бути собою» можна придбати під час Форуму видавців у Львові, або безпосередньо у Видавництві УКУ.