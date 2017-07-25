«Віра і Світло» святкує 25-літній ювілей особливої дружби

25 липня 2017, 17:19 | Репортажі | view photo | 0 |   | Код для блогу |  | 

Надія КАЛАЧОВА

Віра і світло святкує 25-ліття в УневіДалекого 1968 року сім’я Профітів з Франції, вирушила в паломництво до Лурду, місця з’явлення Богородиці, окремо від своєї парафіяльної громади. Прихожани вважали – родині з двома синами з неповносправністю не місце в загальній групі прочан. Місцеві орендарі також не були готові приймати в себе особливих паломників. І хоча помешкання батькам Люка і Тадея таки вдалося знайти, його власник попередив – обідати родина має окремо від усіх інших відвідувачів, щоб не бентежити їх.

Подорож до Лурду для родини Профітів стала болючим досвідом, але миритися з такою дійсністю Каміль і Жерар не збиралися. Через три роки вони разом з Жаном Ваньє, засновником міжнародного руху «Лярш», та Марі-Елен Матьє, директором Християнського офісу підтримки осіб з неповносправністю, організували паломництво до Лурду близького чотирьох тисяч сімей, які мають дітей з неповносправністю. Того року особливих прочан у місті вітав сам єпископ Лурду. У цьому паломництві родини не молилися за зцілення дітей, але за преображення сердець.

Так у 1971 році розпочався міжнародний християнський рух «Віра і Світло», який об’єднує родини, де є діти з неповносправністю, та волонтерів, які хочуть з ними товаришувати. 1992 року перша спільнота «Віри і Світла» з’явилася у Львові. Через 25-років відзначати день народження руху зібралися вже 36 спільнот з різних куточків України. Святкування ювілею триватиме цілий рік, але розпочати його вирішили символічно – всеукраїнською прощею до Унівського монастиря, яка відбулася цієї суботи.

–  Як добре, що наші ювілейні святкування розпочинаються паломництвом до чудотворної ікони Богородиці в Уневі, – з такими словами звернулася в листі до прочан  Зеня Кушпета, засновниця руху «Віра і Світло» в Україні. – Ми дякуємо Ісусові та Матері Марії за щедре благословення для всіх наших спільнот і отримані нами ласки. Зернятка, які Господь посіяв за ці 25 років у серця друзів з неповносправністю, їхніх приятелів, батьків та капеланів спільнот, проростають і приносять добрі плоди. Ми вже не самі – у нас є друзі, є спільнота!»

Віра і світло святкує 25-ліття в Уневі

Члени руху «Віра і Світло» намагаються не просто служити убогим, робити щось для них, але бути з ними, стати для них друзями. Наталка Гриців, яка вже десять років є волонтером у «Вірі і Світлі», розповідає: 

На прощу до Унева я приїхала зі своєю подругою Лесею. Ми з нею ходимо на день народження одна до одної, їздимо разом на піцу, катаємося на трамваї. Леся дуже любить живі концерти і какао в Макдональдсі. Мої двоє синів і чоловік також заприятелювати з нею, а вона, в свою чергу, постійно запитує про них. Леся уважно слухає і щиро переймається моїм життя: роботою, сім’єю і навіть моїм котом. Завдяки Лесі я навчилася простоти, уважності, чуйності та делікатності. Леся дуже щаслива бути на цій прощі, бо тут вона зустріла друзів зі всієї України, яких вона не бачила вже дуже довго.

Віра і світло святкує 25-ліття в Уневі

Пані Іванка Винницька з сином Олегом у «Вірі і Світлі» вже 13 років, тож на віросвітлянській прощі вона вже не вперше:

Наші прощі – це завжди особливий досвід спокою та умиротворення, – ділиться враженнями жінка. – Здається, ніби ти потрапив у цілковито іншу реальність. Такого прийняття, як тут, ти не відчуваєш в жодному іншому місці. Наша Літургія – це також щось особливе. Коли ми промовляємо «Отче, наш», то беремося за руки, а під час «Вірую» – тиснемо руку або ж обіймаємо того, хто поруч, і кажемо: «Христос посеред нас». Капеланів «Віри і Світла» можна впізнати здалеку – вони радісні, усміхнені та безпосередні.

Отець Томаш Блащак

Проща до Унева зібрала разом більше п’ятисот прочан з цілої України. Отець Томаш Блащак, монах згромадження ораторіанців та віце-провінційний капелан «Віри і Світла», пояснює, чому членам руху «Віра і Світло» так важливо збиратися разом:

Для того, аби у спільноті був присутній Бог, потрібно, щоб бодай одна людина горіла Святим Духом. Тому ми і збираємось на прощі – коли хтось один запалений, то він може допомогти спалахнути іншим, – пояснив священик.

Віра і світло святкує 25-ліття в Уневі

Декілька років тому Блаженніший Святослав Шевчук у своєму пастирському посланні про дар осіб з неповносправністю звернувся до всіх парафій з закликом – відкрити двері храмів, але насамперед двері серця перед людьми з особливими потребами.

У 25-ту річницю спільноти «Віра і Світло» ми прагнемо надихнути якомога більше людей слідувати цьому заклику, – говорить Павло Коваль, провінційний координатор руху в Україні. – І засвідчити не лише про потребу людей з неповносправністю в допомозі, але й про їхні дари. Вони нагадують нам про справжню цінність людських стосунків: довіри, дружби, прийняття, радості і любові, які ми всі ще раз досвідчили під час цієї прощі. 

Павло Коваль

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