Молодь хоче чути у церкві проповіді для життя, а не абстрактні поради і бути там, де її не осудять, ­ - молодь СЕР про Церкву

Протягом тижня Колоквіуму Європейських Парафій (CEP), що відбувся у Барселоні з 9 по 14 липня, учасники молодіжних делегацій мали окрему програму, яка базувалася на відвідуванні активних живих парафій Барселони та черпанні досвіду праці на парафіях.

Зокрема, молодих делегатів ознайомили з програмами катехизування Life Teen та Edge, які вже протягом року реалізуються на кількох парафіях Барселони.

Окрім візитів парафій, молодіжна делегація мала секції з обговорення cпеціально підібраних тем, щоб допомогти XV Звичайній Загальній Асамблеї Синоду Єпископів, що відбудеться в жовтні наступного року в Римі на тему: «Молодь, віра та розпізнавання покликання», краще окреслити шлях Церкви стосовно праці з молоддю.

12 липня відбулася спільна зустріч молодіжної групи з 150-ма делегатами Колоквіуму Європейських парафій, на якій молодь ділилася напрацюваннями та досвідом попередніх днів. Під час спільної конференції молодь представила своє бачення її ролі у Церкві, яке було сформульоване у відповідях на 3 запитання: Як молоді люди можуть наслідувати Христа? Що приваблює молодь в Ісусі та в Церкві? Що молодь хоче бачити у Церкві?

Представниця української молодіжної делегації Ірина Бутинець з трибуни Колоквіуму представила спільну позицію молоді Європи з цих питань.

Як молоді люди можуть наслідувати Христа?

Інструкція для життя усіх людей, у тому числі молоді знаходиться у Євангелії, яке Христос залишив для нас. Там можемо знайти відповіді на усі питання, якщо правильно шукати. Проте, однією унікальною відповіддю на всі питання є ЛЮБОВ. Любити Бога – дотримуватися заповідей, любити ближнього – не чинити йому шкоди, а робити добро та допомагати у потребі, і напевно, найважче але таке необхідне, любити своїх ворогів - бути добрими до тих, хто нас ненавидить, тим самим жити Любов’ю Христа, яку Він нам заповів.

Смирення, вміння прощати та просити прощення, не судити за зовнішнім виглядом – ці речі повинні бути невід’ємними складниками життя правдивого християнина, про які ми повинні пам’ятати та до яких прагнути. А молитва має стати джерелом сил та відваги на цій непростій дорозі важкої праці над собою, яка проведе нас до Вічного щастя та життя з Творцем. Молитва – це дар Божий, в якому Він приходить на зустріч з людиною, і довіряючи Йому всі наші радості, турботи та прохання ми знаходимо спокій, мир та впевненість у нашому шляху.

І щоб не розчаруватися на шляху, ми повинні пам’ятати, що не завжди великими, але малими речами можемо сповнювати Божу волю і наслідувати Христа.

Що приваблює молодь в Ісусі та в Церкві?

Ісус є нашим супергероєм, який віддав своє життя за наші гріхи, щоб ми змогли осягнути вічне життя разом з Ним. Христос – це той, Хто любить нас просто так, Хто підтримає нас, коли ми слабкі, є опорою.

Церква – містичне тіло Христа - це місце, де ми почуваємося комфортно поряд з людьми, які намагаються жити Христовою Правдою. У Церкві ми відчуваємо єдність та підтримку на нелегкому життєвому шляху, там ми можемо знайти пораду та допомогу у наших проблемах. Це місце, де нам добре та спокійно, і ці почуття ми навіть не завжди можемо пояснити.

Що молодь хоче бачити у Церкві?

Молоді люди хочуть приходити туди, де їх не осудять за зовнішнім виглядом, або тому що вони не так хрестяться, не тоді клякнули чи не там стали.

Молодь хоче чути проповіді, пристосовані до життя, а не абстрактні поради, які всі вже чули безліч разів. Ми хочемо застосовувати Євангеліє у власному житті, але для цього нам треба його доступно пояснити.

Молодь хоче брати активну роль в житті спільноти, відчувати себе важливими членами, до яких ставляться як до рівних, а не чути фразу: «Та що вони розуміють – ще малі».

Ми прагнемо духовно зростати в дружній церковній спільноті та допомагати зростати нашим молодшим парафіянам.

Ми вдячні, що нас запитують про наші бажання та бачення майбутнього Церкви, активними членами якої ми прагнемо бути.