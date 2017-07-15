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Україна влиє «нову кров» у Колоквіум Європейських парафій - 2019
15 липня 2017, 23:47 | Репортажі | 0 | | Код для блогу | |
Лілія КОВАЛИК-ВАСЮТА
Україна, а саме Львів, 2019 року прийматиме учасників Колоквіуму Європейських парафій (СЕР). Отож, український оргкомітет СЕР має два роки на те, щоб зустріч, на яку збираються миряни, теологи, експерти та священики з усієї Європи, стала не лише успішним релігійно-суспільним заходом, але й внесла нові акценти у вже традиційні зустрічі, які відбуваються вже впродовж 58-ми років. Зустріч у Львові стане ювілейною, 30-ою.
Конференції СЕР проводяться кожних два роки у різних містах Європи. Участь у Колоквіумі беруть відомі теологи, соціологи, експерти, представники духовенства та вірні католицьких та греко-католицьких парафій Європи. Щоразу на таких зустрічах представлена нова тема обговорення, приймаються нові рішення, однак мета у них одна – зробити життя Церкви та вірних у ній діяльним, обмінюватися культурним та пастирським досвідом та поширювати нові досягнення сучасного парафіяльного життя.
На обговорення в Україні представлені 3 теми:
- Християни в дії. XXI ст.
- Об’єднані вірою: відповідальність за цінності.
- Християни і господарство (від ведення домашнього господарства до глобальної економіки).
Яка саме з них буде темою обговорення ювілейного Колоквіуму стане відомо 2 жовтня у Будапешті, де відбудеться зустріч Оргкомітету СЕР на чолі з новообраним президентом священиком РКЦ з Мальти Антонієм Кассаром та оргкомітетом України, який очолює Уляна Щурко (представниця «Академічної Обнови»).
Отож Україна впевнено перебрала естафету. Уляна Щурко переконана, що зустріч у Львові матиме успіх, оскільки буде продумана чітка програма конференції, будуть представлені цікаві доповіді, проведені екскурсії, щоб делегати католицьких парафій Європи пізнали не лише релігійне життя в Україні, але й ознайомилися з її культурою та традиціями.
Молодь, яка прибуде на конференцію, окрім духовно-релігійних заходів, матиме також розважальні програми. Україна додасть національного колориту до вже усталеної традиції проведення таких зустрічей. Гості отримають можливість не лише зрозуміти релігійність, духовність, культуру українців, але й зможуть заглибитись у національні традиції, відчути і вподобати їх.
«Організація Колоквіуму європейських парафій у Львові в 2019 році дасть можливість не лише обмінятися досвідом найкращих практик та активного життя парафії в різних країнах, запросити активних християн в Україну, але передусім дасть змогу «підживити» християнськість Європи, яка зараз переживає не найкращі часи, розкрити автентичність, красу і глибину нашої церковної традиції та віри, дати друге дихання християнству Європи», - говорить голова оргкомітету СЕР в Україні Уляна Щурко.
О-д-р Михайло Димид, учасник Колоквіуму у Барселоні, вважає практику проведення подібних зустрічей ефективною: «Обмін дарами в Церкві відбувається на різних рівнях. Колоквіум Європейський парафій – це практично-науковий обмін досвідом, успіхами і поразками католицького парафіяльного життя в різних країнах Європи. Тут з’їжджаються різні члени парафіяльної спільноти і говорять про служіння у Церкві. Цьогоріч, наприклад, обговорювалася тема: «Християни Європи – люди місії». Це дійсний, безпристрасний аналіз ситуації у житті спільноти, який допомагає окреслити конкретні труднощі і подати пропозиції для практичної реалізації. Колоквіум Європейських парафій є тим форумом, де представники парафій України, як повноцінні європейці, у формі діалогу обмінюються досвідом із колегами з 15-ти країн Європи, розказують про себе і слухають про успіхи і труднощі інших. Життя в УГКЦ є досить динамічним , якщо його порівняти з життям інших Церков України, однак можна ще багато почерпнути і запозичити досвід у християнських громад широкої Європи. Бог прийшов на землю, щоб спасти світ. Християни-політики створили об’єднану Європу, християни Європи спільно працюють для спасіння світу».
О. д-р Михайло Димид переконаний, що Україні, яка є «лабораторією екуменізму», є що показати і чим поділитися з європейським партнерам як в релігійному, так і культурному плані. Тому є багато очікувань від майбутньої зустрічі 2019 року у Львові.
Постійний учасник СЕР, представник проводу «Фонду св. Володимира» Марко (Богдан) Калиняк вважає, що проведення у 2019 році Колоквіуму європейських парафій у Львові є «можливістю для України краще зрозуміти сутність християнства у повсякденному житті, навести контакти між парафіями з України і будь-якою з держав Європи, можливістю краще об’єднатися християнам України заради власного майбутнього». Марко (Богдан) Калиняк акцентував на суспільній складовій, яка, окрім релігійної, є присутньою у таких зустрічах:
«Колоквіум – добра підстава для практичної ініціативи кожного мирянина і відповідальності не лише за себе, але й за свого ближнього. Тільки робота в команді дозволить це зробити. До цього слід додати добру організацію, яка може бути зразком пошанування людської гідності, дбання про громаду, а отже і зразком побудови держави знизу».
Молоді учасники Колоквіуму з України отримали досвід, як організовувати молодіжні зустрічі такого формату. Вони брали участь у екскурсіях містом, відвідували собори Барселони, ставали учасниками Меси, мали зустрічі і спілкування з молоддю на парафіях Барселони. Новий досвід вони везуть в Україну і стануть частиною молодіжної команди, яка організує і братиме участь у СЕР – 2019 у Львові.
Своїми враженнями від побачено та почутого у Барселоні ділиться Анна Єзерська: «Мені було цікаво і важливо поспілкуватися з молоддю Європи. Я побачила відкритих і щирих друзів. Було цікаво почути про їх досвід парафіяльного життя. Ми спілкувалися і розуміли, що маємо чим поділитися один з одним. Особисто мене позитивно вразив метод катехизації, який вони тут застосовують – Lifeteen. Метою його є привести молодь і підлітків до Бога, до Церкви - це повчання, розмови у групах, спільні молитви. Я переконалася, що незважаючи на різні національності, різні мови, колір очей та шкіри, у нас, молоді, є дуже багато спільного – це прагнення мати місце, де нас розуміють, приймають, а не засуджують, де нас люблять такими, якими ми є. Таким місцем є парафія. Важливо запрошувати молодих людей, які ще не знайшли такого місця. Це наша місія, місія молоді, яка вже є в Церкві».
Ще дві учасниці молодіжної команди від України на Колоквіумі – Ірина Бутинець та Марта Рибак вважають, що такі зустрічі та дискусії зближують християнську молодь з різних країн, бо, як виявилося, усіх хвилює одне питання: Церква повинна бути більш відкритою до молоді, не засуджувати, а розуміти молодь, підбадьорювати і закликати до дії. У Церкві молодь повинна відчувати себе комфортно і потрібною. Молодь є енергійною і якщо спрямувати цю енергію в правильне русло, можна отримати оновлене життя парафій і Церкви в цілому.
Новий досвід, отриманий на зустрічі СЕР у Барселоні, учасники Колоквіуму везуть в Україну, щоб задіяти сучасну парафіяльну молодь українських церков і разом з активними християнами влити «нову кров» у Колоквіум Європейських парафій – 2019.
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