Путівник Архикатедрою – від синкела з питань стратегії

Володимир МОРОЗ

Історію тернопільського Архикатедрального Собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці, що спростовує вигадки, відкриває білі плями і водночас має благодійну мету, представили у вказаному храмі увечері 29 червня 2017 р. Написав її синкел з питань стратегії Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ і доктор історії о. Віталій Козак. Презентація зібрала десятки тернополян.

Усі кошти, що будуть отримані від реалізації цього видання, автор передає для реставрації храму. Йдеться про відновлення історичного вигляду двох веж і купола, впорядкування підземель заради відкриття їх для туристів, облаштування у них музею сакральної історії Тернополя, а також виконання робіт з удоступнення веж Архикатедри для їх масового відвідування усіма охочими.

«Спроб написати історію Архикатедри було багато. Одні з них були ґрунтовані на спогадах, інші – на іншого роду матеріалах. Це ж зібрання базується на архівних документах, у тому числі тих, які ніколи не були опубілковані, – розповідає о. Козак. – Це не велике дослідження, але думаю, що воно буде цікавим і тернополянам, і гостям міста. Адже храм, якому присвячене видання, – один із символів міста, Тернопіль впізнаваний вежами і шатром Архикатедри».

За словами автора, своє дослідження він планував як таке, що мало б заповнити прогалини в історії цього храму, але водночас могло б слугувати історичним путівником.

«Було прагнення, щоби це не були легенди і здогадки, не переписування з праць інших авторів. З іншого боку, орієнтація на туристів визначила те, що самі тексти – не довгі», – деталізує о. Козак.

У книжці висвітлено як історію самої Архикатедри – історичного домініканського костелу, так і двох римо-католицьких церков-попередниць, що існували до її зведення. Йдеться про костели Івана Хрестителя і Благовіщення Пречистої Діви Марії.

«Досліджуючи, автор знаходить ті місця, які оминали інші дослідники, місця, що обросли стереотипами, – говорить доктор історичних наук Елла Бистрицька. – Так, о. Віталій Козак підсумовує, що на місці Архикатедри не було православної церкви, яку нібито зруйнували перед зведенням домініканського костелу. Він уточнює, що безпосереднє будівництво костелу тривало не з 1749 року, а в 1771–1777 роках. Водночас, у виданні є багато місць, що спонукають до подальших пошуків».

Отримані від продажу книги кошти спрямують на реставрацію Архикатедри. Про плани наближення храму до його історичного вигляду також можна прочитати на сторінках дослідження.

«Хотілося донести до читачів, що це за храм, яка його історія, але також те, яке його майбутнє, – зазначає настоятель Архикатедри о. Орест Павліський. – Ми уже спробували, і нам вдалося, проводити невеликі екскурсії у підземелля храму і на його вежі. Тепер через певні обставини ми їх тимчасово припинили (підземелля впорядковують, а вежі готують до реставрації – прим. авт.). Хочемо відродити красу храму і зробити його ще більш доступним для людей. Дякую всім краєзнавцям, науковцям, котрі порадами підказують нам, в якому напрямку рухатися».

Як зазначає директор видавництва «Джура» Василь Ванчура, в якому опублікували «Архикатедральний Собор у Тернополі», книга коштує 60 грн. У виданні 120 сторінок, вміщені численні ілюстрації та п’ять додатків – документи XVIII–XX століть, що засвідчують процес фундації і будівництва церкви: частина з них досі була недоступною для загалу й навіть дослідників.