В Києві презентували книгу про українську публічну теологію

Дмитро ГОРЄВОЙ

В столичній книгарні «Є», в середу 12 червня, відбулася презентація книги архим. Кирила (Говоруна) «Українська публічна теологія». У заході взяли участь богослови, релігієзнавці, священнослужителі та столична інтелігенція. Презентована праця є спільним проектом Відкритого Православного університету та видавництва «Дух і літера». Вона є збірником лекцій, публічних промов, виступів та навіть постів з фейсбуку.

Автор книги, о. Кирило, пояснює, що книга «винна» своїм походженням двом джерелам. По-перше, це стажування автора в Єльському університеті, де він вивчав богослов’я та аналізував зміни, які відбувалися з російською та українською Церквами, починаючи з 2012 року. Згодом з цих досліджень постали книги «Meta-Ecclesiology, Chronicles on Church Awareness» (2015) та «Scaffolds of the Church Towards Poststructural Ecclesiology» (2017). Однак події Революції Гідності змусили автора змістити фокус з суто теоретичних питань на практичні проблеми. Так виник другий імпульс до цієї праці. Як зазначає професор Говорун, наріжною ідеєю книги став феномен Майдану і подій навколо нього, які призвели до того, що громадянське суспільство стало суб’єктом. Автор підкреслює, що одні Церкви це прийняли і почали діяти в нових умовах, в той час, як інші робили вигляд, що нічого не змінюється.

В презентованій збірці, окрім осмислення подій Майдану, подається також вельми цікавий аналіз впливу ідеологій на релігію. Деякі з них можуть створювати мікс у вигляді політичної теології – як це стало з «Русским миром» в Росії, інші ж формують публічну теологію, що відбувається наразі в Україні. Автор порівнює ці два конструкти і приходить до цікавих висновків. Так, якщо «Русский мир» огорнутий в православну риторичну чи термінологічну обгортку, то риторика Майдану була світською. Начинка останнього за своїми принципами й цінностями суголосна Євангелію, на відміну від агресивності першого.

Заради справедливості треба зазначити, що о. Кирило не ідеалізує Майдан та розділяє його на дві умовні течії: націоналістичну (етнічна нація) та громадянську (політична нація). Саме до ідеалів останньої й апелює автор у своїх теоретизуваннях.

Партнер проекту, ректор ВПУ, о. Георгій Коваленко, на презентації збірки наголосив на тому, що ця праця ставить нові умови для священнослужителів. Тепер недостатньо лишень переказувати святих отців, треба самому ставати богословом і відповідати на виклики сучасності в режимі «богослов – on-line».

Вчений секретар ВПУ о. Богдан Огульчанський зазначив, що завдяки подібним працям о. Кирила українці можуть бути долучені до «переднього краю світової думки» та не випадати із її контексту.

Науковий редактор «Дух і літера» Олексій Сігов запропонував три цитати з книги, які на його думку є найбільш цікавими, а отже варті уваги:

Про «Русский мир»: «В ньому поєднується пост-правда і пропагандистська сила модерну».

«В ньому поєднується пост-правда і пропагандистська сила модерну». Про симфонію Церкви і Держави: «На певній стадії право держави захищати доктрину почали тлумачити як право втручатися у саму доктрину».

«На певній стадії право держави захищати доктрину почали тлумачити як право втручатися у саму доктрину». Про виклики Майдану для Церкви: «Майдан для Церков є можливістю змінити стан речей і відмовитися від «посередницьких послуг», які насправді легітимізують корупцію, соціальну несправедливість, зловживання владою, тощо».

Професор КДА Сергій Бортник наголосив на необхідності публічності для теології в Україні, а також зазначив необхідність бути відкритою самій Церкві, «це стосується і Української Православної Церкви, до якої я належу», – зазначив богослов.

Позитивно оцінив працю і перший доктор богослов’я в Україні Роман Соловій. Він, зокрема, відзначив екуменічний потенціал цієї роботи та зауважив, що текст є прикладом «слабкої сили», він не примушує та не розвішує ярликів, а запрошує до діалогу.

Релігієзнавець Віталій Хромець в своїх роздумах про збірку підкреслив її актуальність в контексті запровадження богослов’я в якості наукової дисципліни. На його думку, книга «Українська публічна теологія» є відповіддю на питання, яким має бути богослов’я в університеті. «Це не міжконфесійне, а неконфесійне богослов’я», – підсумовує релігієзнавець.

Книга вже є доступною у продажі на сайті видавництва «Дух і літера».

Довідка. Архимандрит Кирило (Говорун) – українській богослов та патролог. Працював на посадах голови відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ (МП), в період 2007-2009 рр. Пізніше – перший заступник голови навчального комітету РПЦ, проректор загально церковної аспірантури та докторантури. Зараз працює викладачем в Стокгольмській школі теології (Швеція) та Колумбійському університеті (США). Автор книг «Мета-екклезіологія. Хроніки церковного пробудження» (2015, англ.) та «Риштування Церкви. На шляху до пост-структуралістської теорії Екклезіології» (2017, англ.).