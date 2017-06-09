В Ірпені дискутували про майбутнє місії у пострадянських країнах

Костянтин Тетерятніков

Євангельський протестантизм в пострадянських країнах непомітно для себе пройшов двадцятип'ятилітню позначку життя без СРСР. За цей час євангельські церкви не тільки зросли, але також і зіткнулися з проблемами самоідентифікації та подальшого розвитку. Про це йшла мова на круглому столі «Місія в Євразії: досвід і нові ініціативи євангельських церков», який відбувся 2 червня 2017 в Ірпені.

На заході було піднято наступні питання: Які перспективи розвитку євангельських церков? Що стримує зростання церкви в Євразії? Які національні ініціативи стали точками зростання? Якою буде місія завтрашнього дня в пострадянських країнах регіону Євразії? З якими викликами і потребами стикається місія в Євразії сьогодні?

На круглий стіл зібралися 50 учасників з України, Росії, Білорусі, Молдови, США та Швейцарії, серед яких були пастори і місіонери, керівники християнських вишів, лідери служінь і християнських організацій.

Захід був організований Східноєвропейською християнською експертно-дослідницькою ініціативою «Re-Vision» і міжнародною організацією «Mission Eurasia».

Чому проведення круглого столу було актуально? Тому що церкви пережили процес місіологічного переходу від західних місіонерських моделей, які були запозичені від протестантів Європи і Північної Америки, до національних ініціатив, які краще і точніше відображають колорит і контекст місіонерських завдань, які стоять перед церквами Євразії.

Цей перехід був досліджений і проаналізований в книзі «Місія в Євразії: досвід і нові ініціативи церков», яка представляє собою соціологічні вимірювання місійних трансформацій в пострадянських країнах. Адже через 25 років активної місії, як це помітив президент «Місії Євразія» Сергій Рахуба, євангельські церкви, які діють в просторі колишнього СРСР, «зіткнулися з новими викликами: ворожістю держави і суспільства, обмеженням релігійної свободи, війною в Україні».

Делегати обговорили результати дослідження. У трьох циклах обговорень учасники круглого столу проаналізували отримані дані і заклали основу для перспектив подальшого розвитку служінь.

Перший цикл обговорення — «Від аналізу досвіду до оцінки ефективності» — торкнувся інформативної частини проекту та ознайомив учасників з самою концепцією дослідження, її причин, цілей і рамок. Делегати круглого столу ознайомилися з успіхами і досягненнями за останні 25 років місії в пострадянських країнах і обговорили проблеми та виклики сьогодення. Під час цього обговорення йшлося про те, чи готові церкви і організації ділитися своїм досвідом з іншими і осмислювалися можливості перетворення накопиченого досвіду в актуальний і корисний ресурс для служіння?

Другий цикл обговорення був озаглавлений так: «Від оцінки ефективності до спостереження трендів». Під час цього обговорення були представлені виявлені успішні національні ініціативи євангельських церков в семи досліджуваних напрямках (заснування нових церков, молодіжне, дитяче, соціальне і сімейне служіння, місія в професії та релігійна свобода) і обговорені питання, пов'язані з критеріями ефективності служінь. Під час цього циклу дискусій були обговорені наступні питання: Що сприяє і перешкоджає зросту? Чому ми можемо навчитися з наших сильних і слабких сторін? Наскільки пов'язані зростання і ефективність?

Третій цикл обговорення — «Від спостереження трендів до бачення перспектив» — визначив як розвиватися надалі, щоб не втратити результатів зростання, там де воно є. Говорити про те, як буде виглядати церква завтрашнього дня не завжди легко, але необхідно, адже свідоме і вивірене бачення робить можливим подальше зростання. Під час цього циклу дискусії були обговорені такі питання: Що нам необхідно зробити, щоб змінити наші слабкі сторони? Що трапиться через рік, п'ять, десять років, якщо все залишити так, як є? І як нам продовжувати досягати успіху, використовуючи свої сильні сторони?

Дискусія показала, актуальність піднятих тем дослідження. Учасники активно дискутували з поставлених питань, поділася різної перспективою сприйняття місії церкви. Атмосфера взаєморозуміння, дружнього обміну досвідом і прагнення до співпраці і взаємодопомоги наповнювали дискусійний зал.

Під час круглого столу виступили:

Сергій Рахуба, президент міжнародний директор «Місії Євразія»;

Михайло Черенков, доктор філософських наук, міжнародний директор «Місії Євразія»;

Ярослав Пиж, доктор богослов'я, ректор Української баптистської теологічної семінарії;

Олександр Негров, доктор богослов'я, керівник «HODOS Institute»;

Петро Марченко, пастор церкви «Преображення»;

Олівер Флорі, засновник руху «JesusCelebration 2033»;

Олександр Волинюк, керівник «Молодь з місією» в Центральній та Східній Європі;

Скотт Фрідріх, керівник дослідницького центру «CLARITY Research»;

Людмила Бринь, директор «Дитячої місії»;

Іван Русин, ректор Української євангельської теологічної семінарії і;

Віталій Стебенєв, віце-президент Асоціації «Еммануїл» та інші.

Зокрема, д-р Михайло Черенков, говорячи про результати дослідження, вказав на три красномовних факти, виявлених під час опитувань: це, по-перше, потреба в підготовлених і мотивованих лідерах нової формації; по-друге, значне зростання демонструють лише ті церкви, які активні «по той бік стін» і орієнтовані на різні види соціальної роботи; по-третє, національні ініціативи стають більш конкурентними в порівнянні з «імпортними» моделями.

Д-р Ярослав Пиж, ректор Української баптистської теологічної семінарії, вказав на важливість постійно задавати питання про те, чому церкви не зростають? Адже тільки баптистське братство на його думку за останні кілька років скоротилося на 35 тисяч людей.

Д-р Олександр Негров зазначив, що християнське служіння в пострадянських країнах стоїть перед необхідністю відкрити для себе значимі цілі, які в підсумку зможуть привести до ефективності і результату, на відміну від того, що було в минулому.

Круглий стіл виробив резолюцію, в якій відображені основні тези проведеного дослідження, що стосуються консолідації зусиль між церквами, важливість переходу до інноваційних методологій впливу на суспільство і розуміння необхідності діалогу та обміну досвідом. Наступним кроком в роботі дослідницької ініціативи «Re-Vision» буде підготовка та публікація збірників успішних ініціатив з досліджуваних семи напрямків служіння.