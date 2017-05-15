«Марш за життя та сімейні цінності» пройшов центральними вулицями Івано-Франківська

Наталія ПАЛІЙ

Такий марш в обласному центрі Прикарпаття проходить вже не вперше. З нагоди Дня матері, його проводили декілька років поспіль і щоразу до нього приєднувалося все більше охочих висловитися за збереження життя та християнських цінностей в Україні – священики різних християнських конфесій та церков, вірні, жителі та гості міста.

«Маршем за життя» ми засвідчуємо свою віру та християнську позицію, - заявив єпископ-помічник Івано-Франківський УГКЦ Йосафат (Мощич). – Зокрема, за життя, сімейні цінності, мир в Україні. Адже 70 відсотків жителів Івано-Франківська ідентифікують себе як греко-католики, а близько 90 відсотків – як християни. Ми, прагнучи до європейського єднання, маємо чим поділитися з європейцями – у нас гарні християнські та родинні цінності та традиції, які маємо повсякчас засвідчувати».

«В Україні різко скорочується чисельність населення і в цьому є великі загрози, – каже заступник голови громадської організації “Івано-Франківський християнський рух “За життя” Мирослав Возняк. – З 52 мільйонів на початках незалежності до 42, про які зараз говориться. Також з 14 мільйонів дітей маємо всього 7 мільйонів. Тому маємо стати на захист України, життя».

Розпочався «Марш за життя та сімейні цінності» на площі біля обласного драмтеатру ім. Івана Франка. Колона з сотень учасників Маршу прямувала центральними вулицями Івано-Франківська до площі Ринок, де встановили сцену, з якої до присутніх звернулися духовні особи, міський голова Руслан Марцінків, почесні гості заходу і на якій відбувся святковий концерт.

«Я дитяча медична сестра, до речі, нещодавно відзначила своє професійне свято, – розповідає учасниця Маршу Ольга Тойма. – Завжди підтримую жінок, які прагнуть народити дитину. Також раджу ніколи не робити абортів і як медик чим можу допомагаю».

«Бог дозволив мені народитися від моєї матері і я хочу сповідувати ідею народження дітей, ­– наголошує пані Ганна. – Я теж маю доньку і дякую Богові за це. Саме тому вирішила взяти участь у «Марші за життя».

Приєдналася до «Маршу за життя» студентська молодь: «Адже зараз кількість абортів в нашій країні вражає, – наголошує студентка педагогічного університету Вікторія. – Часто люди не усвідомлюють, що це великий гріх, бо є убивством дитини. Коли хтось когось вбиває, то це засуджується законом і мати, яка робить аборт теж чинить злочин. Але наша Конституція цього не забороняє. Я вважаю, що повинна відстоювати права тих дітей, які не можуть народитися».

Колону «Маршу за життя та сімейні цінності» очолила ікона Матері Божої Гваделупської – покровительки ненароджених дітей, велика вервичка, яку несли члени Спілки Християнського Відродження та мощі святої Фаустини Ковальської, привезені з Польщі греко-католицьким священиком отцем Мироном Михайлишиним.

«Сестра Фаустина була з багатодітної родини і якби мати її не народила то ми не мали б ще однієї святої, – розповідає отець-доктор Мирон Михайлишин. – Це заохочує нас шанувати життя. Богородиця в Меджугор’ї у своїх об’явленнях просила про те, щоб родина була гармонійною квіткою, яку не потрібно зривати, а залишати живою. Тому я приїхав сюди, щоб взяти участь у такому важливому заході, тим більше у День матері. Нехай сестра Фаустина буде тією, яка заохочує наші родини до того, щоб любов не дозволяла нищити дітей і нехай наші матері про це пам’ятають».

До «Маршу за життя» в Івано-Франківську приєдналася Геня Самборська голова Всеукраїнського Благодійного фонду «За гідність людини», член Європейського інституту сімейної освіти, яка приїхала з Києва де подібні марші уже відбувалися. Ще один відбудеться 3 червня. «Геноцид народу, за твердженням ООН, є запобігання дітонародженню, отже, маємо справжній геноцид, - стверджує пані Геня. – Згідно зі статистикою, у нас щороку зникає одне місто подібне обласному центру. Насправді, не діти наше майбутнє – а ми майбутнє наших дітей».

Ще досить молода родина греко-католицького священика отця Василя Яремчука, пароха села Задністрянськ Галицького району, виховує одинадцятеро власних дітей. «Інколи люди скаржаться, що одна дитина це важко, більше – теж. Але не можна говорити, що Бог не допомагає. Буває навіть так, що не очікуєш, а допомога приходить від людей, які реально підтримують», – ділиться отець Василь.

«Це справді так, – додає дружина отця Галина. – Ми неодноразово відчували подив та вдячність за чималу допомогу та підтримку. Діти, звичайно, потребують життєвого простору, але Бог добрий і ми маємо все необхідне».

«Марш за життя і сімейні цінності» проходив у різних містах України.

Світлини зі сайту galka.if.uа