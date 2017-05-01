Велопробіг за участю єпископа, вервиця вагою 70 кілограмів, 600 художників-призерів – 10-й фестиваль «Вгору серця» в Івано-Франківську

Наталя ПАЛІЙ

Цьогоріч у рамках фестивалю Христового міста «Вгору серця» в Івано-Франківську відбулося чимало цікавих заходів – презентація фільму про Йосипа Сліпого «Справа Рифи», музичного фортепіанного альбому диякона Романа Коляди, концерти на центральних площах Івано-Франківська, велопробіг та вервиця вулицями міста.

Молитовний вело-мотопробіг розпочався біля храму Богоявлення Господнього УГКЦ молитвою і благословенням усіх учасників від священиків та єпископа-помічника Івано-Франківського УГКЦ Йосафата (Мощича), який теж взяв участь у заході. Був тут також міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, велосипедисти, власники мотоциклів, ретроавтомобілів.

Біля храмів, які були по маршруту пробігу, усі учасники співали пасхальний гімн "Христос Воскрес", а під час зупинки біля станиці "Пласту" по вул. Павлика, де є зображення Митрополита Андрея Шептицького, помолилися за його прославу. Біля Меморіального скверу свої молитви жертвували за тих, хто у різні часи віддав своє життя за мир і спокій в Україні.

Біля храму Зіслання Святого Духа УГКЦ було прочитане Євангеліє за подорожніх. У храмі, учасники велопробігу переглянули виставку малюнків учасників конкурсу "Для Бога я створюю найкраще", який теж відбувався у рамках фестивалю «Вгору серця».

Завершився велопробіг біля храму Вознесіння Господнього УГКЦ, де владика Йосафат Мощич поблагословив усі транспортні засоби та їх власників.

Далі усі учасники отримали частування – чай та солодощі.

Конкурс на кращий малюнок "Для Бога я створюю найкраще" зібрав сотні учасників не лише з Прикарпаття, але й усієї України та з-за кордону. Цікаво, що лауреатів конкурсу аж 600, а гран-прі отримали учасники студії образотворчого мистецтва «Степ» з Павлівки Мар’їнського району Донецької області. На жаль, переможці не змогли побувати на урочистому нагородженні, яке відбувалося на фестивальній сцені в центрі Івано-Франківська. «Ми протягом декількох місяців відбирали кращі роботи, – розповідає організатор конкурсу Ярема Стецик. – Їх зібрали у каталозі, який даруємо лауреатам разом з дипломами».

Чи ненайчисельнішим заходом, який відбувся у рамках фестивалю «Вгору серця», стала молитовна хода-вервиця від храму Христа Царя (монастир отців-василіян) вулицями Івано-Франківська.

Очолювали ходу діти, які відвідують катехитичну школу при монастирі. У них в руках – вервиця, виготовлена з дерев’яних писанок, яку свого часу монастирю, з нагоди Великодня, подарували митці.

Слідом ішли члени Івано-Франківської Спілки Християнського відродження і несли свою вервичку. «Виготовлена з бука, важить вервичка приблизно 70 кілограмів, діаметром приблизно 15 метрів, – розповів голова Спілки Богдан Марчук. – Виготовили її майстри Дмитро Фаринович і Володимир Сандалович. Вервичка вже намолена, бо молимося на ній пів-року. І сподіваємося – стане справжньою окрасою сьогоднішнього заходу і буде сприяти добрій молитві. Це наше маленьке чудо. Адже, маємо свідчення того, що ті що моляться біля неї, відчувають щось особливе».

До ходи-вервиці долучилися сотні івано-франківців та гостей міста. Щоб підтримати молитву до Фатімської Богородиці. «Маємо єднатися з Ісусом, Святою Трійцею, – ділиться пані Оксана. – Матінка Божа надихає нас на ту молитву і Святий Дух провадить нас тією дорогою, яка нам потрібна. І ми щасливі і дякуєм Богові, що маємо таку Матір Божу, яка за нас молиться. Це потрібно відчути».

Оскільки молитовна хода-вервиця, як і 10-й фестиваль «Вгору серця», присвячений 100-річчю об’явлень Матері Божої у Фатімі, то на чолі колони вірних була також фігурка Матері Божої Фатімської з монастиря отців Василіян, яку почергово несли отц-василіяни, члени молодіжних спільнот при монастирі та семінаристи Івано-Франківської Духовної Семінарії ім. свщмч. Йосафата УГКЦ. Під час молитви розважали про об’явлення у Фатімі, їх зміст та значення в історії людства.

«З нагоди десятої річниці фестивалю «Вгору серця» та з ініціативи, прохання Митрополита Володимира (Війтишина) і владики Йосафата (Мощича), ми організували таку молитовну ходу – молитву на вервиці від нашого монастиря, – розповідає настоятель монастиря отців-василіян о. Йосафат Хаймик ЧСВВ. – І, оскільки, присвячена вона 100-річчю об’явлень Матері Божої у Фатімі, ми розважали про значення цього та про три основні таємниці. Таким чином, прославляли Богородицю і відповідали на її прохання – молитися, молитися. Молилися також за навернення Росії. Ця молитва нас об’єднала. Ще раз допомогла нам відчути Божу опіку і опіку Пресвятої Богородиці».

Молитовна хода-вервиця завершилася у центрі Івано-Франківська на Вічевому майдані, де встановили сцену, на якій протягом двох днів відбувалася музична частина фестивалю «Вгору серця».

На завершення ходи та початку гала-концерту фестивалю з благословенням до присутніх звернувся владика Йосафат (Мощич), наголосивши на важливості повсякчасної молитви, особливо на вервиці, з проханням про мир та навернення, порозуміння між людьми та державами.

Фестиваль Христового міста «Вгору серця» завершився великим гала-концертом за участю музичних колективів та виконавців з Івано-Франківська, Львова, Києва.

Світлини прес-служби Івано-Франківської архиєпархії УГКЦ