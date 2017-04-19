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Віа Долороса: шлях страждань Ісуса Христа показали в Одесі
19 квітня 2017, 12:52 | Репортажі | | 0 | | Код для блогу | |
Анна ВОЛОШИНА
На одній з головних вулиць Одеси - Дерибасівській - 15 квітня, напередодні Світлого Воскресіння, зібралося близько 2,5 тис. людей, щоб побачити постановку останніх годин життя Спасителя Ісуса Христа.
На Дерибасівській - ніде яблуку впасти: тут гуляють жителі Ізраїлеві, в блискучих обладунках за порядком строго стежать римські легіонери ... Звичайні одесити - в очікуванні. Зовсім скоро судитимуть Ісуса Христа. Так, городяни і гості Одеси готувалися до зустріти «Великодньої реконструкції», яка вперше за п'ять років відбулася в самому центрі - на Дерибасівській.
За словами організаторів - БФ «Добрий самарянин», Одеської народної церкви та військово-історичного Всеукраїнського клубу реконструкторів «Вексілляція римських військ Нижньої Мезії VEMI», ця постанова носила історико-культурно-освітній характер і здійснювалася на основі біблійного оповідання.
До масштабного театрального дійства - ходи останнього шляху Христа - готувалися майже півроку. Для того, щоб історія ожила, шили автентичні костюми, вивчали історичні факти, писали сценарій, вчили ролі. Всього було задіяно 300 акторів, з них - історики та реконструктори, які приїхали з Києва і Дніпра.
Варто зазначити, що римляни, щоб одесити могли ближче познайомитися з побутом легіонерів, повністю відчути ті часи і реалістичність подій, жили кілька днів у встановленому наметі, харчувалися автентичної їжею, яку готували на грилі. Її, до речі, вперше вирішили використовувати саме в Одесі на «Великодню реконструкцію» і вона є точною копією, яку знайшли під час розкопок в Помпеї. Конструкція може варити, смажити і випікати, так що римляни харчувалися смачно і ще навіть перехожих пригощали. Тут ще легіонери встановили рідкісний експонат - давньоримську баллісту епохи імператора Траяна (I-II н.е.) - її відтворили із залишків подібних споруд, знайдених в різний час на території Румунії, Англії та Німеччини. Адже, як відомо, саме тоді римляни вперше з'явилися в Таврії і Акермані та принесли в наші краї християнство.
Також одесити могли побачити, як воїни розважалися - історична гра в кості (праобраз шахів) привела глядачів у повне захоплення.
Перед початком Шляху Скорботи Ісуса Христа у 700 метрів, римські легіонери виконували видовищні стройові команди центуріона, який потім і вів процесію.
Вся постанова йшла не більш години, зате емоцій вистачило! Кожна сцена - а їх було встановлено 4 - окрема історія. Ось Понтій Пилат вирішує, кого судити - Варавву чи Христа, вся біль і переживання написані на його обличчі, але вибір зроблено. На обличчях людей з'явилися справжні сльози.
А ось Ісус несе важкий хрест, він падає, здирає коліна в кров, його руки трясуться, але він продовжує нести свій хрест як символ віри, смирення і Життя вічного. Нагадаємо, він був споруджений в натуральну величину, його висота - майже 3 метри, вага - 50 кг, а ширина одного бруса - 30 см. Словом, дуже важко і незручно було його нести.
Зворушливою вийшла сцена з центуріоном - його дочка одужала і він повірив у силу Христа.
До інсценування міг долучитися будь-який бажаючий і стати частиною театрального дійства, як і зробили багато одеситів та гостей міста.
«Дуже реалістично все вийшло. Я був в Барселоні на подібній дії, але так, як це сталося в Одесі - емоційно, зворушливо, атмосферно і максимально наближено до дійсності по тексту Біблії, я не очікував», - зізнається 38-річний одесит Євген.
Після «Великодньої реконструкції» і слів вітання від представників протестантських церков Одеси, одеситам показали костюмовану презентацію 5-ти століть протестантизму, присвячену святкуванню 500-річчя Реформації.
Всією підготовкою керував реконструктор, дослідник, художник Сергій Шаменков, який збирав матеріали під кожну епоху. На завершення всі історичні герої виконали старовинний християнський гімн «О, благодать», датований XVI століттям.
І в завершенні одеситів чекало частування - справжня пасхальна їжа в єврейських традиціях. Гіркі трави, коржик з м'ясом та виноградний сік - все дуже символічно.
«Нам дуже важливо пам'ятати, в ім'я чого страждав Ісус Христос. Саме тому не варто забувати суть свята», — підкреслив старший пастор Одеської народної церкви Денис Сердиченко.
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19 квітня 2017, 12:52 | Репортажі |
Віа Долороса: шлях страждань Ісуса Христа показали в Одесі
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