Тиждень протестантизму: в Одесі знайомилися з традиціями Реформації

Анна ВОЛОШИНА

В Одесі з 21 по 26 березня в лютеранському кафедральному соборі (кірсі) святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви України відбувся Тиждень протестантизму в рамках проекту «Одеса протестантська», присвячений 500-річчю Реформації.

Упродовж тижня близько 20 церков різних протестантських конфесій знайомили одеситів зі своєю діяльністю, історією та традиціями, а вечорами в кірсі відбувалася святкова програма.

Насичений Тиждень протестантизму

Президент Петро Порошенко 26 серпня минулого року підписав Указ «Про відзначення в Україні 500-річчя Реформації» і оголосив 2017-й Роком Реформації. Таке рішення було прийнято з ініціативи Всеукраїнської Ради Церков з метою продемонструвати позицію влади стосовно протестантських релігійних організацій. Рік Реформації триватиме до 31 жовтня 2017-го. Протягом цього часу в Одесі заплановані різні концерти класичної музики, духові та органні вечори християнської авторської пісні, виступи об'єднаних церковних хорів і виставки архівних матеріалів в музеях. Все це буде доступно для всіх бажаючих, хто вирішить познайомитися з протестантизмом. В Одесі до цієї події готувалися особливо.

«Для нас це дуже важлива подія. Ми об'єдналися всі разом, щоб показати, що в Одесі є досить великі протестантські громади, які працюють на благо нашого міста, нашої країни», – зазначив один з організаторів проекту «Одеса протестантська», президент БФ «Добрий самарянин», єпископ Міжнародного християнського центру «Пробудження» Петро Сердиченко.

«Вечір п'яти соло»

У храмі Св. Павла протягом усього Тижня кожна з громад могли презентувати себе і розповісти про свою діяльність, і, звичайно ж, виконати пісні про Бога. Так, відкриття було присвячено основним доктринам протестантизму, якими є Quinque sola («П'ять тільки») – п'ять латинських тез, що з'явилися під час Реформації і є основними теологічними догматами Реформації. Під час вечора говорили про п'ять Solas Реформації: Sola scriptura ( «Тільки Писанням»), Sola fide ( «Тільки Вірою»), Sola gratia («Тільки Благодаттю»), Solus Christus ( «Тільки Христос») і Soli Deo gloria ( «Тільки Богу Слава »). Брали участь всі пастори, представники протестантських громад: Петро Сердиченко – єпископ Одеської Народної Церкви, Денис Сердиченко – старший пастор Одеської Народної Церкви, Федір Герасимов – представник Християнської місії «Нове Життя», Володимир Ліберман – рабин Одеської месіанської общини, Алла Вольф – президент Президії Синоду Німецької Євангельської Лютеранської Церкви України, Олександр Бойченко – пастор церкви «Любов Христа», Сергій Нефідюк – пастор церкви «Маяк Надії».

Крім цього, кожен вечір тут проходили органні концерти, проповіді та ознайомчі лекції.

Знайомство через костюми п'яти століть





В рамках проекту «Одеса протестантська» відбулася костюмована реконструкція, присвячена Реформації, де була представлена ​​історія протестантизму в різні часи і в різних країнах, в тому числі й в Україні. Ініціатори проекту – БФ «Добрий самарянин», Одеська Народна церква і військово-історичний Всеукраїнський клуб реконструкторів «Вексілляція римських військ Нижньої Мезії VEMI». Проект продемонстрував через реконструкцію точних копій історичних костюмів всю еволюцію протестантизму, починаючи з XVI століття. Одесити наочно побачили, як видозмінювався образ кожні сто років і яким став сьогодні.

Перший костюм, який побачили одесити, – це одяг, відтворений за середньоєвропейською модою темного, спокійного тону середньозаможного бюргера в Німеччині XVI століття часів Мартіна Лютера, а костюм українського шляхтича XVII століття продемонстрував скромність, коли протестантизм досить широко поширювався на території нинішньої України. За словами скульптора, історика, незалежного дослідника, художника, ілюстратора, реконструктора Сергія Шаменкова, відтворені костюми не тільки чоловічі, а й жіночі, а також дитячі сукні та костюми мушкетерів. Він зазначив, що костюми автентичні і максимально наближені до епохи, наряди скрупульозно відновлювалися протягом декількох місяців по історичних архівах.

Побачити роботи і познайомитися з історією костюму протестантизму можна буде під час історичних фестивалів, на лекціях в університетах, лекторіях і школах протягом усього року. Під час презентації костюмів був виконаний псалом-гімн XVIII століття «О, благодать, врятований тобою!» Він дійшов до нас з Англії. Суть його полягає в тому, що будь-який грішник може покаятися і отримати справжню благодать.

За «круглим столом»: тільки об'єднавшись, можна зробити більше

За словами єпископа Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви України Сержа Машевскі, церкви об'єдналися, щоб показати, що в Одесі є великі протестантські громади, які працюють на благо цього міста і його жителів, допомагають безпритульним людям, збирають подарунки для малозабезпечених дітей, дітей переселенців, тих, хто відбуває покарання в місцях позбавлення волі, надають допомогу в зоні АТО.

Так, в рамках Тижня протестантизму відбувся «круглий стіл», присвячений благодійній роботі священнослужителів різних конфесій. Серед представників – єпископи, пастори та рабини, а також к.ф.н., доц., керівник центру «Компаративістських досліджень релігій» ОНУ ім. Мечникова Едуард Мартинюк, депутат Одеської облради, док.п.наук, заслужений економіст України Юрій Маслов. Під час зустрічі зійшлися в єдиній думці: саме в рамках «Тижня протестантизму» в Одесі, і тільки об'єднавшись всім разом, можна зробити ще більше для допомоги тим, хто цього потребує найбільш гостро.

«Вся допомога, яку надають громади потребуючим, – проводиться не тільки в рамках «Тижня протестантизму в Одесі». Все це робиться на постійній основі, так само як і проводяться різні свята з релігійним ухилом для дітей та молоді», – підкреслив старший пастор ОНЦ Денис Сердиченко.

Як поділилися учасники «круглого столу», крім служіння Богу, вони кожен день працюють над тим, аби виконувати конкретну допомогу нужденним. Адже тільки спільними зусиллями можна довести до кінця все задумане – відкрити притулок для бездомних, відроджувати духовно-моральне суспільство. Саме на це спрямовані служіння, де особлива увага приділяється людям зі складною долею, хворим, алко- та наркозалежним.

Крім цього, в рамках святкування 500-річчя Реформації в Одесі відбудуться й інші широкомасштабні події, організовані протестантськими громадами. Так, в квітні на головній вулиці міста – Дерибасівській, пройде велика Пасхальна реконструкція, учасники якої продемонструють історію останніх днів життя і воскресіння Ісуса Христа. А в жовтні в Оперному театрі відбудеться великий святковий концерт.