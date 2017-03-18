«Реформація, яка змінює серця»: післямова до міжконфесійного форуму R500 у Миколаєві

Тетяна Длінна Світлини: оргкомітет R500 у Миколаївській області

Проведення Форуму R500 відкрило нові перспективи міжконфесійної співпраці протестантських організацій у Миколаївській області.





До ювілею Реформації у Миколаєві, 12 березня, пройшов перший міжконфесійний Форум R500. Масштабний захід став знаковою подією у релігійному житті Миколаївщини. Він об’єднав у стінах величного храму, що належить церкві ХВЄ «Віфанія», понад 1000 учасників – віруючих різних протестантських церков та спеціально запрошених гостей.

Серед останніх – політики, науковці, бізнесмени, громадські діячі та духовні лідери протестантських громад. Провідними темами діалогу на Форумі стали: значення Реформації для суспільного розвитку європейських країн та перспективи застосування реформаційного потенціалу в трансформації українського суспільства.

Різні аспекти цих проблем у своїх доповідях висвітлили професор Людмила Филипович, завідувач відділу історії релігій та практичного релігієзнавства, відділення релігієзнавства Інституту філософії НАНУ, професор Максим Балаклицький, Харьківський національний університет імені Василя Каразіна, Клей Квотермейн, доктор філософії університету Уельсу, професор Євангельської реформаторської семінарії України у Києві.

Значний резонанс серед присутніх мали виступи народного депутата України Павла Унгуряна, який очолює Всеукраїнський оргкомітет R500, та губернатора Миколаївщини Олексія Савченка. На думку Павла Унгуряна, українці на історичному прикладі Реформації повинні зрозуміти, що саме зміни у духовному житті людини сприяють суспільній трансформації. Тому «завдання Церкви – закликати людей до переосмислення цих процесів, оскільки всі важливі зміни у державі почнуться тільки після змін у світогляді кожної людини», – наголосив політик.

Очільник Миколаївської області Олексій Савченко у промові, відео якої опублікував на своїй сторінці у Facebook, закликав об’єднатися усі конфесії у справі відновлення соборної самостійної держави. Губернатор висловив подяку усім протестантам, які допомагають на Сході, підкресливши, що особисто контактує з ними. Олексій Савченко нагадав учасникам Форуму про значення Святого Письма. «В Біблії прописані всі правила, і навіть ніяких законів вже не потрібно. Можна брати цю Книгу і приймати будь-яке рішення. І це рішення буде корисним не тільки для однієї людини, воно буде корисне для всіх людей. Сьогодні Слово Боже – це Заповіт, який є корисним для всіх людей», – зазначив губернатор.

Крім того, підкреслювали урочистість події, створювали піднесену атмосферу християнської єдності виступи ансамблю бандуристів «Срібні струни» церкви АСД з міста Львів і молодіжного хору церкви ЄХБ з міста Ізмаїл.

Зазначимо, успішне проведення Форуму стало можливим завдяки спільним зусиллям членів оргкомітету R500 в Миколаївській області, очолив який Віталій Чорнозуб, пастор церкви ЄХБ «Благодаті Божої». Своїми думками стосовно особливостей відзначення ювілею Реформації на регіональному рівні, а також набутим досвідом, проблемами та планами поділилися представники оргкомітету.

Так, за словами Дмитра Поправкіна, виконавчого секретаря південної конференції Церкви Християн АСД, одною з передумов створення міжконфесійного комітету стала багаторічна діяльність у Миколаєві духовної ради євангельських церков. «Більшість протестантських пастирів підтримує ідею R500, допомагають у підготовчій роботі. Проте до складу міжконфесійного комітету увійшли духовні лідери тільки церков ЄХБ, АСД, ХВЄ, Братської Євангелічної Лютеранської Церкви та декількох харизматичних церков», – розповів пан Дмитро.

На його думку, попри існуючі значні відмінності у віровченнях, рух R500 відкрив нові можливості для співпраці різних протестантських церков. Вони об’єдналися навколо спільних завдань: по-перше, сповістити суспільство про роль Реформації в історії, її вплив на розвиток європейських країн, по-друге, сприяти, щоб духовний досвід Реформації став набутком кожної людини та українського суспільства загалом.

Олексій Мальцев, молодіжний пастор Об’єднаної Церкви ХВЄ, також зауважив, що участь у русі R500 – це новий досвід, новий рівень спілкування протестантських церков та їх пастирів, чого раніше не було. «Ми відчуваємо себе першопрохідцями», – зазначив пастор Олексій.

З погляду Павла Шульги, голови юридичного відділу регіонального оргкомітету, проведення Форуму R500 у Миколаєві, насамперед, дозволило віруючим різних протестантських церков дізнатися від відомих науковців про реформаційний рух та історичне коріння своїх конфесій. Для багатьох парафіян – учасників заходу – це стало справжнім відкриттям.

Регіональний оргкомітет у рамках ювілейного року Реформації планує провести для миколаївців чимало соціальних, культурних, дитячих та молодіжних заходів. Як наголошує Дмитро Поправкін, «такими акціями ми хочемо розкрити сутність Реформації та показати суспільству, що протестантські церкви служать людям». Пан Дмитро підсумував нашу зустріч такими словами: «Реформація має змінити серце людини, а все інше – це лише наслідки». Так само висловлюємо сподівання, що відповідні державні структури, органи місцевого самоврядування та ЗМІ допоможуть мешканцям регіону більше дізнатися про Реформацію та діяльність протестантських громад.