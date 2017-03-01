- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
«Війна та мир починаються в людському сердці»: дискусія з питань примирення
1 березня 2017, 14:14 | Репортажі | | 0 | | Код для блогу | |
Дмитро ГОРЄВОЙ
В столиці 1 березня під егідою УГКЦ та Української соціальної академії (УСА) була проведена відкрита дискусія на тему «Примирення та порозуміння – задля стабільності розвитку України». Захід відбувався в Українському кризовому медіа центрі та зібрав чимало гостей, зокрема молоді.
Відкриваючи дискусію Олександр Цвєтков, професор Дипломатичної академії, зазначив, що тематика примирення не є вузько зорієнтованим процесом в середині України, а є глобальним трендом та актуальною проблемою для різних країн світу. Так, він навів приклад з промов президента США Дональда Трампа до Конгресу щодо розділення в середині республіканської партії. В релігійній царині найближчою для українців є проблема розділення православ’я. Також професор звернув увагу на проблему порозуміння та соціалізацію ветеранів АТО. Відтак, за його даними, до служб зайнятості звернулися понад 38 тис. колишніх бійців, однак працевлаштувалися десь лишень 8,5. Ці факти вказують на певну проблему, реалізація якої конче потрібна для зняття потенціалу суспільного напруження.
Підтримав тему реабілітації воїнів АТО і секретар Ради у справах душпастирської опіки при Міністерстві Оборони отець Любомир Яворський. Він зазначив, що військові священики з самого початку війни на Донбасі обрали собі гасло «Завжди бути поруч», а це значить, що капелани продовжують опіку на військовими навіть після служби. Також священик зазначив, що капелани налагодили співпрацю із місцевим населенням на сході України, внаслідок чого було споруджено чимало каплиць в різних населених пунктах Донбасу. Священик також наголосив, що капелани очікують спеціального закону «Про службу військового духовенства», який гарантував би отцям соціальний захист, адже «понад 80% наших капеланів є одруженими священиками», – зазначив отець Любомир (Про запровадження інституту військового капеланства у Національній гвардії України можна прочитати на сайті РІСУ).
Цікавою інформацію поділилася керівник проектів «Карітас України» Ганна Гоменюк. Організація проводить багато інтеграційних проектів з гуманітарної допомоги, в які вкладає ідею примирення. Протягом 2015-2016 років в їхніх проектах взяло участь понад 10,5 тис. людей по всій Україні. Пані Ганна зазначила, що «на виході» вони отримують певну кількість активних громадян, які бачать причини конфліктів, розуміють різні верстви населення та є провідниками ідей миробудування та взаємного порозуміння. В своїй роботі фахівці Карітасу зважають на регіональний контекст, різні культурні, релігійні та політичні особливості людей того чи іншого населеного пункту.
«Ми зацікавлені у встановленні саме українського дискурсу примирення» – наголошує Ганна Гоменюк. Вона зазначає, що в своїй діяльності організація керується висловом кардинала Любомира Гузара «Війна починається у людському серці. І мир також».
Своїми розмірковуваннями відносно примирення та порозуміння поділилися також тренер з ненасильницького спілкування із Данії Карл Плеснер та представник ГО «Основи Свободи» Павло Козелецький.
Нагадаємо, що це вже не перший раз, коли греко-католицька Церква організовує майданчики для обговорення питань примирення в Україні. Найбільш масштабний захід відбувся майже два роки тому у Дипломатичній академії в столиці країни.
Рейтинг
0
0
Ексклюзив
1 березня 2017, 14:14 | Репортажі |
«Війна та мир починаються в людському сердці»: дискусія з питань примирення
В столиці 1 березня під егідою УГКЦ та Української соціальної академії (УСА) була проведена відкрита дискусія на тему «Примирення та порозуміння – задля стабільності розвитку України». Захід відбувався в Українському кризовому медіа центрі та зібрав чимало гостей, зокрема молоді.
28 лютого 2017, 09:08 | Калейдоскоп |
Ікони для бійців: що можуть «особливі діти»
Учні миколаївської спеціальної школи-інтернату № 2 власноруч зробили для воїнів АТО сто ікон Божої Матері. Ця подія стала приводом, щоб познайомитися зі світом «особливих дітей» та з'ясувати їх прагнення та проблеми.
22 лютого 2017, 14:20 | Журналістські розслідування |
УПЦ (МП) проти Мінкульту: перше судове засідання
У столичному апеляційному суді 22 лютого відбулося перше засідання щодо позову УПЦ (МП) проти Міністерства культури.
Популярні статті місяця
9 лютого 2017, 12:34 | Репортажі | 13 лютого 2017, 12:54
3 лютого 2017, 12:40 | Реставрація, збереження культурної спадщини | 6 лютого 2017, 21:42
В центрі Києва руйнується забутий 100-літній храм Миколая Чудотворця
8 лютого 2017, 10:09 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 15 лютого 2017, 14:44
Секретаря єпископа-намісника Введенського монастиря УПЦ (МП) у Києві знайшли мертвим у сауні з дівчатами
10 лютого 2017, 09:38 | Релігійні церемонії та паломництво | 13 лютого 2017, 10:04
7 лютого 2017, 09:33 | Протести і конфлікти | 9 лютого 2017, 08:21
У Дніпрі суд розглядає повернення органного залу з власності УПЦ (МП)
Останні коментарі
Верные ленинцы на Донбассе митингуют, кучкуются у памятников извергу Ленину, а потом идут убивать патриотов Украины, отстаивающих территориальную целостность страны, противостоящих внешней агрессии
ну і? Хіба я кажу, що Росія нині поводить себе як наш друг? Потрібно пам"ятати, що Церква - це створіння наддержавне. Вона не засуджує людей, не засуджує приналежність до тієї чи іншої
Без сомнения - надо, чтобы батюшки УПЦ окормляли военнослужащих ВСУ, объясняли бы им, что украинского народа нет, что есть единый русский народ, который искусственно разделил враждебный к России
«Украина нас, русских, родила, выкормила, выпестовала и вывела в люди, дала нам письменность и веру — потому она и «ненька», а Киев — «мать городов русских». Рожденные в днепровской купели, мы
Шалом! Слава і Хвала Господу Богу,Котрий викупив нас Своєю Кров'ю і переміг смерть для нас! Нам не потрібні ні свічки ні ікони ні жести.тільки своїми устами з вірою в Всемогутнього! Кличте до Нього