«Війна та мир починаються в людському сердці»: дискусія з питань примирення

Дмитро ГОРЄВОЙ

В столиці 1 березня під егідою УГКЦ та Української соціальної академії (УСА) була проведена відкрита дискусія на тему «Примирення та порозуміння – задля стабільності розвитку України». Захід відбувався в Українському кризовому медіа центрі та зібрав чимало гостей, зокрема молоді.

Відкриваючи дискусію Олександр Цвєтков, професор Дипломатичної академії, зазначив, що тематика примирення не є вузько зорієнтованим процесом в середині України, а є глобальним трендом та актуальною проблемою для різних країн світу. Так, він навів приклад з промов президента США Дональда Трампа до Конгресу щодо розділення в середині республіканської партії. В релігійній царині найближчою для українців є проблема розділення православ’я. Також професор звернув увагу на проблему порозуміння та соціалізацію ветеранів АТО. Відтак, за його даними, до служб зайнятості звернулися понад 38 тис. колишніх бійців, однак працевлаштувалися десь лишень 8,5. Ці факти вказують на певну проблему, реалізація якої конче потрібна для зняття потенціалу суспільного напруження.

Підтримав тему реабілітації воїнів АТО і секретар Ради у справах душпастирської опіки при Міністерстві Оборони отець Любомир Яворський. Він зазначив, що військові священики з самого початку війни на Донбасі обрали собі гасло «Завжди бути поруч», а це значить, що капелани продовжують опіку на військовими навіть після служби. Також священик зазначив, що капелани налагодили співпрацю із місцевим населенням на сході України, внаслідок чого було споруджено чимало каплиць в різних населених пунктах Донбасу. Священик також наголосив, що капелани очікують спеціального закону «Про службу військового духовенства», який гарантував би отцям соціальний захист, адже «понад 80% наших капеланів є одруженими священиками», – зазначив отець Любомир (Про запровадження інституту військового капеланства у Національній гвардії України можна прочитати на сайті РІСУ).

Цікавою інформацію поділилася керівник проектів «Карітас України» Ганна Гоменюк. Організація проводить багато інтеграційних проектів з гуманітарної допомоги, в які вкладає ідею примирення. Протягом 2015-2016 років в їхніх проектах взяло участь понад 10,5 тис. людей по всій Україні. Пані Ганна зазначила, що «на виході» вони отримують певну кількість активних громадян, які бачать причини конфліктів, розуміють різні верстви населення та є провідниками ідей миробудування та взаємного порозуміння. В своїй роботі фахівці Карітасу зважають на регіональний контекст, різні культурні, релігійні та політичні особливості людей того чи іншого населеного пункту.

«Ми зацікавлені у встановленні саме українського дискурсу примирення» – наголошує Ганна Гоменюк. Вона зазначає, що в своїй діяльності організація керується висловом кардинала Любомира Гузара «Війна починається у людському серці. І мир також».

Своїми розмірковуваннями відносно примирення та порозуміння поділилися також тренер з ненасильницького спілкування із Данії Карл Плеснер та представник ГО «Основи Свободи» Павло Козелецький.

Нагадаємо, що це вже не перший раз, коли греко-католицька Церква організовує майданчики для обговорення питань примирення в Україні. Найбільш масштабний захід відбувся майже два роки тому у Дипломатичній академії в столиці країни.