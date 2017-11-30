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- Семінар "Церква в епоху постправди" (до 50-ліття часопису "Патріярхат")
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- Державно-конфесійна політика в Україні. Підсумки та виклики
- Церква в об'єктиві медіа | Відкрита Церква. Діалоги
- Відомі журналісти читають Шептицького
- У львівському Гарнізонному храмі відновлюють унікальні фрески
- Архиєрейська заупокійна Літургія за Блаженнішим Любомиром у Львові 3.06.2017
- У Княжичах попрощалися з Блаженнішим Любомиром
- Міжцерковна молитва за Україну та перемогу над агресором
- Євангелійно-лютеранська Церква в Одесі
- Авторский репортаж. Страсти Христовы
- Прес-конференція: «Досвід і перспективи релігії та церков в сучасній Україні»
- «Константинопольський Патріархат в історії України: минуле, сучасне, майбутнє» ч.1.
- Великоднє привітання військового капелана та бійців АТО
- Публічна лекція Людмили Филипович "Знання ПРО релігію"
- Публічна лекція архімандрита Кирила (Говоруна)
- Зрозуміти і вибачити
- Історична правда з Вахтангом Кіпіані: Патріархат УГКЦ
- Прес-конференція: «На Афоні (в Греції) віднайдено закинутий старовинний козацький скит, заснований запорожцями в XVIII ст»
- Прес-конференція Андрія Юраша щодо міжконфесійного конфлікту між релігійними громадами
- Молитовник Українською мовою шрифтом Брайля
- Сергій Гула: запрошення на форум "Місія в професії"
- Мирослав Маринович: запрошення на форум "Місія в професії"
- Старший єпископ Михайло Паночко про сімейну політику в Україні
- Кантата "Страстi"
- Митрополит Юрій: Перебування УПЦ у Московській патріархії є неприродним
- Присвята "Небесній сотні" від "Музики воїнів"
- Різдвяне вітання редакції РІСУ
- Капелан Олег - дев'ять діб в Донецькому аеропорту
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- День пам'яті жертв Голодомору і комуністичних репресій
- Волонтеры:разрушая твердыни
- Мріяти означає жити
- «Це інакше, як чудом Божим не назвеш» — солдат 51 ї бригади про своє врятування
- Цінувати чоловічі сльози. Капелани в зоні АТО
- Кобзар єднає
- Пряма мова Патріарха Філарета про об'єднання церков
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- Вечірня Одеса. Зупинити агресію
- Блаженніший Любомир (Гузар): За 200 років ми відзвичаїлися мати свою державу (на Громадському ТБ)
- Українці про Воскресіння Христове
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- Єпископ УГКЦ Борис Ґудзяк про євромайдан
- Священики на барикадах. Отець Володимир, УАПЦ
- Монах-єзуїт підтримує дух українського народу на євромайдані
- Промова Вселенського Патріарха Варфоломія з нагоди 80-річчя Голодомору в Україні
- Розмова з Андрієм СОРОКОВСЬКИМ, доктором історії, головою Патріархального товариства у США
- Розмова з Михайлом ЧЕРЕНКОВИМ, професором НПУ ім. М.Драгоманова, віце-президентом фонду "Духовне відродження"
- Гість веб-конференції РІСУ — Блаженніший СВЯТОСЛАВ (ШЕВЧУК), Глава Української Греко-Католицької Церкви
- Онлайн трансляція освячення Патріаршого собору УГКЦ в Києві
- Онлайн трансляція телемарафону "Собор єднає серця"
- Єпископ ПАНОЧКО про Хрещення Київської Русі
- Старший єпископ ЦХВЄУ Михайло Паночко про 1025-річний ювілей Хрещення Київської Русі
- Унікальна дерев'яна церква в Колодному знову потребує допомоги
- Владика Ігор (Ісіченко): Спокуса влади – найбільш страшна і небезпечна з усіх, які приходять до людини
- Роль жінок у катакомбній Греко-Католицькій Церкві
- Отець Франциск Ботвіна OFM розповів про план будівництва храму на Оболоні та спростував чутки про "захоплення" дитячого майданчика
- Як ламали паркан на місці будівництва римо-католицького храму в Києві
- Будівництво храму в Києві на Оболоні: коментарі духовенства та вірних
- Владика Димитрій спілкується про Великий піст з молоддю м. Львова
- Митрополит Львівський та Сокальський Димитрій
- "Історична правда з Вахтангом Кіпіані" 02.04.13
- Пасхальне Богослужіння з собору св. Петра у Ватикані
- Хресна дорога з Риму
- Глава УГКЦ про нового Папу Римського
- Папа Франциск - вихованець українського священика
- Блаженнішому Любомиру (Гузару) 80 років
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- «Гість студії – владика Венедикт, єпископ-помічник Львівської архиєпархії УГКЦ»
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- Вручення відзнаки імені блаженного священномученика Омеляна Ковча, Український Дім, Київ, 23.06.2011
- Проблема релігійної толерантності в сакральних традиціях авраамічних релігій - Острог, 2 червня 2011
- "Церква в інформаційному просторі"
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- Глава УГКЦ Святослав Шевчук омив ноги 12 священикам
- Пасха. Що ми святкуємо? (вир-во VitaGraf)
- Перша промова новообраного Глави УГКЦ
- В українських греко-католиків новий предстоятель
- Ток-шоу "Доміно". "Чи потрібна Україні державна церква?" 26.02.11
- Перша проповідь Блаженнішого Любомира, Глави УГКЦ
- З прес-конференції Блаженнішого Любомира (Гузара), Київ, 10 лютого 2011
- Інтерв'ю про зречення Блаженнішого Любомира з уряду Верховного Архиєпископа УГКЦ
- Фотофільм про Любомира Гузара
- Священикам по всій Україні пропонують переходити у Московський патріархат
- Коли ми пишемо про Бога - ми в Нього віримо!
- Різдвяне і новорічне привітання від РІСУ — 2011
- Різдвяні мелодії
- Ганна Герман: “Держава сьогодні однаково рівно ставиться до всіх Церков в Україні”
Останні новини
Архиєрейський Собор виділив УПЦ (МП) окрему главу в статуті Московського Патріархату | 30 листопада 2017, 16:22 | Міжправославні стосунки |
Мусульмани сьогодні після заходу сонця починають святкувати День народження пророка Мухаммада - Маулід | 30 листопада 2017, 15:00 | Релігійні свята і традиції |
У Москві Митрополит Онуфрій доповів, як УПЦ (МП) співпрацюватиме з ЗСУ | 30 листопада 2017, 14:42 | УПЦ (МП) |
Управління у справах релігії Туреччини вважає недоречною криптовалюту | 30 листопада 2017, 14:30 | Світові |
Митрополит Онуфрій в Москві просить прописати особливий статус УПЦ (МП) | 30 листопада 2017, 12:38 | УПЦ (МП) |
Точка зору
24 листопада 2017, 14:55 | Відкрита тема |
Яку модель церковного буття відстоюють релігійні лідери? Парафії це дочірні підприємства чи добровільно об’єднанні громади зі спільним віровченням? Церква це пірамідальна єрархічна структура чи конгломерат рівних громад?
14 листопада 2017, 12:54 | Колонка Тетяни Деркач | |
Справа повішеного священика перетворилася у цирк
Релігієзнавчі студії
22 листопада 2017, 09:06 | Релігієзнавчі студії | |
На межі трьох культур: життя отця-василіянина Атанасія Максима
Румуном за народженням, який своєю жертовною працею упродовж багатьох років прислужився також українській та угорській культурам, був василіянин о. Атанасій Максим із Провінції святого Миколая на Закарпатті.
8 листопада 2017, 15:21 | Релігієзнавчі студії | |
Нариси з історії українського протестантизму. Ч.7.
Життя в умовах радянської влади, коли протестанти, як і інші віруючі, і навіть дещо більшою мірою, зазнавали постійних переслідувань, не могло не вплинути на їхню ментальність... Це дало про себе знати, коли наприкінці 1980-х років переслідування припинились, і прийшла доба свободи.
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30 листопада
Моніторинг ЗМІ
Македонское чудо | 29 листопада 2017, 14:54 | Суспільство-дайджест | |
Кочовики-юдеї, або Чи був Хозарський каганат юдейською державою? | 29 листопада 2017, 14:39 | Релігієзнавство-дайджест | |
Вскрытая гробница Христа ведет к новым открытиям | 29 листопада 2017, 13:36 | Калейдоскоп-дайджест |
Народний репортер
25 жовтня 2017, 12:40 | Народний репортер | |
«Місія до народів»: народження нової парафії у місті Рівному
Три роки тому у Рівному розпочалося будівництво нового римо-католицького храму. Наразі церква ще недобудована, але минулої неділі, 22 жовтня, у ній відбулося перше Богослужіння, яке очолив єпископ-ординарій Луцької дієцезії Віталій Скомаровський. Чим особлива нова парафія святого Івана Павла ІІ?
Релігійне краєзнавство
14 листопада 2017, 09:37 | Релігійне краєзнавство | |
Кримські нариси. Партеніт — храм Діви і Свята гора
Партеніт — це один із небагатьох населених пунктів Криму, який носить свою історичну назву. Його історія налічує понад півтори тисячі років.
31 жовтня 2017, 21:35 | Релігійне краєзнавство | |
Панівці та прокляття кальвіністів
Панівці в письмових джерелах відомі від 1460 р. Тоді це було два окремих поселення — Верхні (Муровані) і Нижні. Їх об'єднали лише в 1967 р. у рамках кампанії з укрупнення населених пунктів. Перераховувати всіх "дідичів" (власників) села, а колись містечка, немає сенсу. Зупинимося на персоналіях, які мають відношення до теми “кальвінізм”.
Автори статей
- Катерина Щоткіна
- Юрій Чорноморець
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Огляд видань
1 листопада 2017, 16:41 | Огляд видань |
“Чи боятися Бога?”, — тема про страх і трепет Божий у листопадовій “Кані”
Чи тема “Чи боятися Бога?” — актуальна? Видається, що тема страху Божого актуальна завжди. Бо те, як ми спостерігаємо Бога, які в нас стосунки з Ним, визначає все інше у нашому житті. Тому розмова Іванки Рудакевич з о.Михайлом Димидом мала б кожного небайдужого до справ віри якось “зачепити”.
2 жовтня 2017, 10:35 | Огляд видань |
50 років разом. Ювілейний номер часопису «Патріярхат»
Упродовж п’яти десятиліть, з різною періодичністю, але все ж, без довгих перерв, вийшло 462 номери часопису «Патріярхат». Пів століття для релігійного видання – це чимало, а для «Патріярхату» це ще й історія боротьби, історія зв’язку українства різних континентів, історія розвитку Церкви, історія, що триває далі…
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Фото- і відео-галерея
Семінар "Церква в епоху постправди" (до 50-ліття часопису "Патріярхат")
- З нагоди 50-ліття журналу «Патріярхат» Українське патріархальне товариство у США спільно з редакцією журналу «Патріярхат» (Львів) та Київським центром УКУ проводить відкритий семінар на тему: «ЦЕРКВА В ЕПОХУ ПОСТПРАВДИ».