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Семінар "Церква в епоху постправди" (до 50-ліття часопису "Патріярхат")

30 листопада 2017, 13:25 | Відеогалерея |  | 
  • З нагоди 50-ліття журналу «Патріярхат» Українське патріархальне товариство у США спільно з редакцією журналу «Патріярхат» (Львів) та Київським центром УКУ проводить відкритий семінар на тему: «ЦЕРКВА В ЕПОХУ ПОСТПРАВДИ».