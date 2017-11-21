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Державно-конфесійна політика в Україні. Підсумки та виклики

21 листопада 2017, 11:21 | Відеогалерея |  | 

  • Організатор: Міністерство культури України.

    Учасники: Віктор Єленський - народний депутат України, заступник голови комітету, голова підкомітету з питань державної політики у сфері свободи совісті та релігійних організацій Комітету ВР України з питань культури і духовності; Андрій Юраш - директор Департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури України.