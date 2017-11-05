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Церква в об'єктиві медіа | Відкрита Церква. Діалоги

5 листопада 2017, 11:32 | Відеогалерея |  | 
  • Наскільки об’єктивно висвітлюється релігійне життя в Україні? Чому скандальні теми про Церкву користуються такою популярністю серед журналістів? Яким є рівень українських церковних медіа? Про Церкву в об’єктиві медіа говоримо 2 листопада, у програмі «Відкрита Церква. Діалоги». Гостем студії буде Тарас Антошевський директор Релігійно-інформаційної служби України.