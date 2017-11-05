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- Церква в об'єктиві медіа | Відкрита Церква. Діалоги
- Відомі журналісти читають Шептицького
- У львівському Гарнізонному храмі відновлюють унікальні фрески
- Архиєрейська заупокійна Літургія за Блаженнішим Любомиром у Львові 3.06.2017
- У Княжичах попрощалися з Блаженнішим Любомиром
- Міжцерковна молитва за Україну та перемогу над агресором
- Євангелійно-лютеранська Церква в Одесі
- Авторский репортаж. Страсти Христовы
- Прес-конференція: «Досвід і перспективи релігії та церков в сучасній Україні»
- «Константинопольський Патріархат в історії України: минуле, сучасне, майбутнє» ч.1.
- Великоднє привітання військового капелана та бійців АТО
- Публічна лекція Людмили Филипович "Знання ПРО релігію"
- Публічна лекція архімандрита Кирила (Говоруна)
- Зрозуміти і вибачити
- Історична правда з Вахтангом Кіпіані: Патріархат УГКЦ
- Прес-конференція: «На Афоні (в Греції) віднайдено закинутий старовинний козацький скит, заснований запорожцями в XVIII ст»
- Прес-конференція Андрія Юраша щодо міжконфесійного конфлікту між релігійними громадами
- Молитовник Українською мовою шрифтом Брайля
- Сергій Гула: запрошення на форум "Місія в професії"
- Мирослав Маринович: запрошення на форум "Місія в професії"
- Старший єпископ Михайло Паночко про сімейну політику в Україні
- Кантата "Страстi"
- Митрополит Юрій: Перебування УПЦ у Московській патріархії є неприродним
- Присвята "Небесній сотні" від "Музики воїнів"
- Різдвяне вітання редакції РІСУ
- Капелан Олег - дев'ять діб в Донецькому аеропорту
- Веб-конференція з владикою Димитрієм (Рудюком) УПЦ КП
- День пам'яті жертв Голодомору і комуністичних репресій
- Волонтеры:разрушая твердыни
- Мріяти означає жити
- «Це інакше, як чудом Божим не назвеш» — солдат 51 ї бригади про своє врятування
- Цінувати чоловічі сльози. Капелани в зоні АТО
- Кобзар єднає
- Пряма мова Патріарха Філарета про об'єднання церков
- Зупинимо війну. Стоп Путін
- Вечірня Одеса. Зупинити агресію
- Блаженніший Любомир (Гузар): За 200 років ми відзвичаїлися мати свою державу (на Громадському ТБ)
- Українці про Воскресіння Христове
- Віктор Єленський на Громадському
- Вшанування Тараса Шевченка у Мамаєвій слободі
- Тарас Шевченко. І мертвим, і живим...
- Небесна сотня
- #Євромайдан. TV ONLINE
- Пряма трансляція Espreso.tv
- Гурт "Кана" колядує на #Євромайдані
- Патріарша криївка (євромайдан)
- Нічна варта отця на євромайдані
- Єпископ УГКЦ Борис Ґудзяк про євромайдан
- Священики на барикадах. Отець Володимир, УАПЦ
- Монах-єзуїт підтримує дух українського народу на євромайдані
- Промова Вселенського Патріарха Варфоломія з нагоди 80-річчя Голодомору в Україні
- Розмова з Андрієм СОРОКОВСЬКИМ, доктором історії, головою Патріархального товариства у США
- Розмова з Михайлом ЧЕРЕНКОВИМ, професором НПУ ім. М.Драгоманова, віце-президентом фонду "Духовне відродження"
- Гість веб-конференції РІСУ — Блаженніший СВЯТОСЛАВ (ШЕВЧУК), Глава Української Греко-Католицької Церкви
- Онлайн трансляція освячення Патріаршого собору УГКЦ в Києві
- Онлайн трансляція телемарафону "Собор єднає серця"
- Єпископ ПАНОЧКО про Хрещення Київської Русі
- Старший єпископ ЦХВЄУ Михайло Паночко про 1025-річний ювілей Хрещення Київської Русі
- Унікальна дерев'яна церква в Колодному знову потребує допомоги
- Владика Ігор (Ісіченко): Спокуса влади – найбільш страшна і небезпечна з усіх, які приходять до людини
- Роль жінок у катакомбній Греко-Католицькій Церкві
- Отець Франциск Ботвіна OFM розповів про план будівництва храму на Оболоні та спростував чутки про "захоплення" дитячого майданчика
- Як ламали паркан на місці будівництва римо-католицького храму в Києві
- Будівництво храму в Києві на Оболоні: коментарі духовенства та вірних
- Владика Димитрій спілкується про Великий піст з молоддю м. Львова
- Митрополит Львівський та Сокальський Димитрій
- "Історична правда з Вахтангом Кіпіані" 02.04.13
- Пасхальне Богослужіння з собору св. Петра у Ватикані
- Хресна дорога з Риму
- Глава УГКЦ про нового Папу Римського
- Папа Франциск - вихованець українського священика
- Блаженнішому Любомиру (Гузару) 80 років
- Вахтанг Кіпіані про РІСУ
- Отець Степан СУС про героїв Крут і сучасний патріотизм
- Живий ланцюг до Дня української соборності у Римі
- Фільм «Різдво»
- Презентація журналу "КАНА"
- Церква і вибори 2012
- Завершилась VII Міжнародна десятиденна піша проща родин мігрантів із Самбора до Зарваниці (Відео)
- Єпископ Маркіян Трофим'як про Євхаристійний Конгрес
- Великоднє вітання архиєпископа Мечислава Мокшицького
- Благословення Митрополита Володимира на Великий Піст
- Святкове водосвяття у Львові 2012
- "Ой там на річці, на Йордані"
- Різдвяно-Новорічне привітання від РІСУ 2011/2012
- Юрій Мірошниченко - про роль Церкви в освітньому процесі в Україні
- УГКЦ офіційно оголосила про створення Львів...
- Сестри Василіянки відзначили 100 років служіння у США
- Всеукраїнська акція "Запали свічку"
- Прес-конференція та інтерв’ю з Главою УГКЦ СВЯТОСЛАВОМ (Шевчуком)
- Іконки на камінцях
- Українська Греко-Католицька Церква в Казахстані
- У Львові освячено дерев'яний храм блаж. Миколая Чарнецького
- "Одна Одесса - много идентичностей"
- «Сюжет про Володимира Тимощука»
- «Гість студії – владика Венедикт, єпископ-помічник Львівської архиєпархії УГКЦ»
- Радуйся невісто неневісная
- Духовний гімн України
- Інтерв'ю з Патріархом Філаретом про Церкву в СРСР, Незалежність і Автокефалію
- Митрополит Андрей Шептицький і євреї
- Вручення відзнаки імені блаженного священномученика Омеляна Ковча, Український Дім, Київ, 23.06.2011
- Проблема релігійної толерантності в сакральних традиціях авраамічних релігій - Острог, 2 червня 2011
- "Церква в інформаційному просторі"
- Зустріч Блаженнішого Святослава Шевчука з молоддю Києва
- Канал "Інтер": Любомир Гузар
- Блаженний Войтила
- Блаженніший Святослав про Івана Павла ІІ
- Глава УГКЦ Святослав Шевчук омив ноги 12 священикам
- Пасха. Що ми святкуємо? (вир-во VitaGraf)
- Перша промова новообраного Глави УГКЦ
- В українських греко-католиків новий предстоятель
- Ток-шоу "Доміно". "Чи потрібна Україні державна церква?" 26.02.11
- Перша проповідь Блаженнішого Любомира, Глави УГКЦ
- З прес-конференції Блаженнішого Любомира (Гузара), Київ, 10 лютого 2011
- Інтерв'ю про зречення Блаженнішого Любомира з уряду Верховного Архиєпископа УГКЦ
- Фотофільм про Любомира Гузара
- Священикам по всій Україні пропонують переходити у Московський патріархат
- Коли ми пишемо про Бога - ми в Нього віримо!
- Різдвяне і новорічне привітання від РІСУ — 2011
- Різдвяні мелодії
- Ганна Герман: “Держава сьогодні однаково рівно ставиться до всіх Церков в Україні”
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Останні новини
Папа закликав католицькі університети сприяти освіті біженців | 5 листопада 2017, 09:28 | Церква і школа |
Патріарх Філарет сьогодні відвідає «Менору» | 5 листопада 2017, 08:50 | Міжрелігійні стосунки |
Серед переліку найбільш уразливих у гібридній війні є релігійна сфера | 4 листопада 2017, 16:06 | Релігія і політика |
Нейробіологи стверджують, що продукція Apple стала "новою релігією" | 4 листопада 2017, 15:00 | Світові |
У Львові триває «ІІ Форум відповідальних людей. Інновації» | 4 листопада 2017, 12:22 | Релігія і суспільство |
Точка зору
18 жовтня 2017, 08:08 | Аналітика |
Закони про реінтеграцію Донбасу: тривожний дзвіночок для УПЦ (МП)
Формулювання останніх законопроектів про реінтеграцію Донбасу нас цікавить не само по собі, а у зв’язку з офіційною точкою зору УПЦ Московського патріархату щодо українсько-російської війни.
17 жовтня 2017, 11:49 | Інтерв'ю | |
Михайло Паночко: «Реформація у наш час – це відвага жити за Божим Словом»
З нагоди Року Реформації ми поговорили з Михайлом Паночком про те, чи потребує реформації П’ятидесятницька Церква, які вона має здобутки та які долає виклики.
Релігієзнавчі студії
23 жовтня 2017, 15:46 | Релігієзнавчі студії | |
Закарпатська Реформатська Церква: історія та особливості розвитку
Закарпатська Реформатська Церква – офіційна назва церковної організації реформатів-кальвіністів на території Закарпатської області України. Це етноконфесійна церковна організація, адже більшість членів є угорцями, історично походить із часів Реформації в Угорщині.
26 вересня 2017, 16:42 | Релігієзнавчі студії | |
Нариси з історії українського протестантизму. Ч.6.
Буремне ХХ століття принесло Україні Першу Світову війну, Визвольні змагання, більшовицьку революцію, нову окупацію і тоталітарний режим. Все це не могло не відбитись на долі українських протестантів і не зумовити те якими вони стали в наші дні.
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5 листопада
Моніторинг ЗМІ
День национального единства | 5 листопада 2017, 10:45 | Суспільство-дайджест |
Митрополит Андрей Шептицький – меценат археології | 4 листопада 2017, 22:22 | Релігієзнавство-дайджест | |
Д-р теології Конрад vs д-ра філософії Франка | 4 листопада 2017, 22:12 | Релігієзнавство-дайджест |
Народний репортер
25 жовтня 2017, 12:40 | Народний репортер | |
«Місія до народів»: народження нової парафії у місті Рівному
Три роки тому у Рівному розпочалося будівництво нового римо-католицького храму. Наразі церква ще недобудована, але минулої неділі, 22 жовтня, у ній відбулося перше Богослужіння, яке очолив єпископ-ординарій Луцької дієцезії Віталій Скомаровський. Чим особлива нова парафія святого Івана Павла ІІ?
Релігійне краєзнавство
31 жовтня 2017, 21:35 | Релігійне краєзнавство | |
Панівці та прокляття кальвіністів
Панівці в письмових джерелах відомі від 1460 р. Тоді це було два окремих поселення — Верхні (Муровані) і Нижні. Їх об'єднали лише в 1967 р. у рамках кампанії з укрупнення населених пунктів. Перераховувати всіх "дідичів" (власників) села, а колись містечка, немає сенсу. Зупинимося на персоналіях, які мають відношення до теми “кальвінізм”.
21 жовтня 2017, 09:29 | Релігійне краєзнавство | |
«Гора мучеників», або що єднає український Микуличин і об’явлення Фатіми
Особливе місце вшанування українських мучеників і свідків віри ХХ ст. заснували цього року біля села Микуличин на Івано-Франківщині. Його назва – «Гора мучеників», і воно розміщене на вершині гори на полонині Горган. Околиця уже відома тим, що тут проводять етно-фестиваль «Полонинський клич».
Автори статей
- Катерина Щоткіна
- Юрій Чорноморець
- Володимир Мороз
- Михайло Черенков
- Віктор Єленський
- Петро Кралюк
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- Олександр Саган
- Михайло Якубович
- Максим Васін
- Ніна Поліщук
- Людмила Филипович
- Олег Гавриш
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- Катерина Новікова
- Катерина Лабінська
- Мирослав Маринович
- Олександр Заєць
- Анатолій Бабинський
- Тетяна Длінна
Огляд видань
1 листопада 2017, 16:41 | Огляд видань |
“Чи боятися Бога?”, — тема про страх і трепет Божий у листопадовій “Кані”
Чи тема “Чи боятися Бога?” — актуальна? Видається, що тема страху Божого актуальна завжди. Бо те, як ми спостерігаємо Бога, які в нас стосунки з Ним, визначає все інше у нашому житті. Тому розмова Іванки Рудакевич з о.Михайлом Димидом мала б кожного небайдужого до справ віри якось “зачепити”.
2 жовтня 2017, 10:35 | Огляд видань |
50 років разом. Ювілейний номер часопису «Патріярхат»
Упродовж п’яти десятиліть, з різною періодичністю, але все ж, без довгих перерв, вийшло 462 номери часопису «Патріярхат». Пів століття для релігійного видання – це чимало, а для «Патріярхату» це ще й історія боротьби, історія зв’язку українства різних континентів, історія розвитку Церкви, історія, що триває далі…
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Фото- і відео-галерея
Церква в об'єктиві медіа | Відкрита Церква. Діалоги
- Наскільки об’єктивно висвітлюється релігійне життя в Україні? Чому скандальні теми про Церкву користуються такою популярністю серед журналістів? Яким є рівень українських церковних медіа? Про Церкву в об’єктиві медіа говоримо 2 листопада, у програмі «Відкрита Церква. Діалоги». Гостем студії буде Тарас Антошевський директор Релігійно-інформаційної служби України.