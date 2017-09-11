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- Відомі журналісти читають Шептицького
- У львівському Гарнізонному храмі відновлюють унікальні фрески
- Архиєрейська заупокійна Літургія за Блаженнішим Любомиром у Львові 3.06.2017
- У Княжичах попрощалися з Блаженнішим Любомиром
- Міжцерковна молитва за Україну та перемогу над агресором
- Євангелійно-лютеранська Церква в Одесі
- Авторский репортаж. Страсти Христовы
- Прес-конференція: «Досвід і перспективи релігії та церков в сучасній Україні»
- «Константинопольський Патріархат в історії України: минуле, сучасне, майбутнє» ч.1.
- Великоднє привітання військового капелана та бійців АТО
- Публічна лекція Людмили Филипович "Знання ПРО релігію"
- Публічна лекція архімандрита Кирила (Говоруна)
- Зрозуміти і вибачити
- Історична правда з Вахтангом Кіпіані: Патріархат УГКЦ
- Прес-конференція: «На Афоні (в Греції) віднайдено закинутий старовинний козацький скит, заснований запорожцями в XVIII ст»
- Прес-конференція Андрія Юраша щодо міжконфесійного конфлікту між релігійними громадами
- Молитовник Українською мовою шрифтом Брайля
- Сергій Гула: запрошення на форум "Місія в професії"
- Мирослав Маринович: запрошення на форум "Місія в професії"
- Старший єпископ Михайло Паночко про сімейну політику в Україні
- Кантата "Страстi"
- Митрополит Юрій: Перебування УПЦ у Московській патріархії є неприродним
- Присвята "Небесній сотні" від "Музики воїнів"
- Різдвяне вітання редакції РІСУ
- Капелан Олег - дев'ять діб в Донецькому аеропорту
- Веб-конференція з владикою Димитрієм (Рудюком) УПЦ КП
- День пам'яті жертв Голодомору і комуністичних репресій
- Волонтеры:разрушая твердыни
- Мріяти означає жити
- «Це інакше, як чудом Божим не назвеш» — солдат 51 ї бригади про своє врятування
- Цінувати чоловічі сльози. Капелани в зоні АТО
- Кобзар єднає
- Пряма мова Патріарха Філарета про об'єднання церков
- Зупинимо війну. Стоп Путін
- Вечірня Одеса. Зупинити агресію
- Блаженніший Любомир (Гузар): За 200 років ми відзвичаїлися мати свою державу (на Громадському ТБ)
- Українці про Воскресіння Христове
- Віктор Єленський на Громадському
- Вшанування Тараса Шевченка у Мамаєвій слободі
- Тарас Шевченко. І мертвим, і живим...
- Небесна сотня
- #Євромайдан. TV ONLINE
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- Гурт "Кана" колядує на #Євромайдані
- Патріарша криївка (євромайдан)
- Нічна варта отця на євромайдані
- Єпископ УГКЦ Борис Ґудзяк про євромайдан
- Священики на барикадах. Отець Володимир, УАПЦ
- Монах-єзуїт підтримує дух українського народу на євромайдані
- Промова Вселенського Патріарха Варфоломія з нагоди 80-річчя Голодомору в Україні
- Розмова з Андрієм СОРОКОВСЬКИМ, доктором історії, головою Патріархального товариства у США
- Розмова з Михайлом ЧЕРЕНКОВИМ, професором НПУ ім. М.Драгоманова, віце-президентом фонду "Духовне відродження"
- Гість веб-конференції РІСУ — Блаженніший СВЯТОСЛАВ (ШЕВЧУК), Глава Української Греко-Католицької Церкви
- Онлайн трансляція освячення Патріаршого собору УГКЦ в Києві
- Онлайн трансляція телемарафону "Собор єднає серця"
- Єпископ ПАНОЧКО про Хрещення Київської Русі
- Старший єпископ ЦХВЄУ Михайло Паночко про 1025-річний ювілей Хрещення Київської Русі
- Унікальна дерев'яна церква в Колодному знову потребує допомоги
- Владика Ігор (Ісіченко): Спокуса влади – найбільш страшна і небезпечна з усіх, які приходять до людини
- Роль жінок у катакомбній Греко-Католицькій Церкві
- Отець Франциск Ботвіна OFM розповів про план будівництва храму на Оболоні та спростував чутки про "захоплення" дитячого майданчика
- Як ламали паркан на місці будівництва римо-католицького храму в Києві
- Будівництво храму в Києві на Оболоні: коментарі духовенства та вірних
- Владика Димитрій спілкується про Великий піст з молоддю м. Львова
- Митрополит Львівський та Сокальський Димитрій
- "Історична правда з Вахтангом Кіпіані" 02.04.13
- Пасхальне Богослужіння з собору св. Петра у Ватикані
- Хресна дорога з Риму
- Глава УГКЦ про нового Папу Римського
- Папа Франциск - вихованець українського священика
- Блаженнішому Любомиру (Гузару) 80 років
- Вахтанг Кіпіані про РІСУ
- Отець Степан СУС про героїв Крут і сучасний патріотизм
- Живий ланцюг до Дня української соборності у Римі
- Фільм «Різдво»
- Презентація журналу "КАНА"
- Церква і вибори 2012
- Завершилась VII Міжнародна десятиденна піша проща родин мігрантів із Самбора до Зарваниці (Відео)
- Єпископ Маркіян Трофим'як про Євхаристійний Конгрес
- Великоднє вітання архиєпископа Мечислава Мокшицького
- Благословення Митрополита Володимира на Великий Піст
- Святкове водосвяття у Львові 2012
- "Ой там на річці, на Йордані"
- Різдвяно-Новорічне привітання від РІСУ 2011/2012
- Юрій Мірошниченко - про роль Церкви в освітньому процесі в Україні
- УГКЦ офіційно оголосила про створення Львів...
- Сестри Василіянки відзначили 100 років служіння у США
- Всеукраїнська акція "Запали свічку"
- Прес-конференція та інтерв’ю з Главою УГКЦ СВЯТОСЛАВОМ (Шевчуком)
- Іконки на камінцях
- Українська Греко-Католицька Церква в Казахстані
- У Львові освячено дерев'яний храм блаж. Миколая Чарнецького
- "Одна Одесса - много идентичностей"
- «Сюжет про Володимира Тимощука»
- «Гість студії – владика Венедикт, єпископ-помічник Львівської архиєпархії УГКЦ»
- Радуйся невісто неневісная
- Духовний гімн України
- Інтерв'ю з Патріархом Філаретом про Церкву в СРСР, Незалежність і Автокефалію
- Митрополит Андрей Шептицький і євреї
- Вручення відзнаки імені блаженного священномученика Омеляна Ковча, Український Дім, Київ, 23.06.2011
- Проблема релігійної толерантності в сакральних традиціях авраамічних релігій - Острог, 2 червня 2011
- "Церква в інформаційному просторі"
- Зустріч Блаженнішого Святослава Шевчука з молоддю Києва
- Канал "Інтер": Любомир Гузар
- Блаженний Войтила
- Блаженніший Святослав про Івана Павла ІІ
- Глава УГКЦ Святослав Шевчук омив ноги 12 священикам
- Пасха. Що ми святкуємо? (вир-во VitaGraf)
- Перша промова новообраного Глави УГКЦ
- В українських греко-католиків новий предстоятель
- Ток-шоу "Доміно". "Чи потрібна Україні державна церква?" 26.02.11
- Перша проповідь Блаженнішого Любомира, Глави УГКЦ
- З прес-конференції Блаженнішого Любомира (Гузара), Київ, 10 лютого 2011
- Інтерв'ю про зречення Блаженнішого Любомира з уряду Верховного Архиєпископа УГКЦ
- Фотофільм про Любомира Гузара
- Священикам по всій Україні пропонують переходити у Московський патріархат
- Коли ми пишемо про Бога - ми в Нього віримо!
- Різдвяне і новорічне привітання від РІСУ — 2011
- Різдвяні мелодії
- Ганна Герман: “Держава сьогодні однаково рівно ставиться до всіх Церков в Україні”
Останні новини
Синод Єпископів УГКЦ прийме новий Статут, бо «Церква виросла» | 11 вересня 2017, 14:57 | УГКЦ |
Папа дав колумбійцям настанову | 11 вересня 2017, 13:27 | Світові |
З храму УПЦ (МП) на Харківщині викрали золоті та срібні речі | 11 вересня 2017, 11:40 | Скандали, кримінал, адмінпорушення |
В Одесі для дітей відкрили першу адвентистську школу | 11 вересня 2017, 11:24 | Адвентисти |
У Миколаєві через будівництво храму УПЦ (МП) сталася бійка | 11 вересня 2017, 11:17 | Протести і конфлікти |
Точка зору
11 вересня 2017, 11:22 | Відкрита тема |
Правда і неправда у словах владики УПЦ (МП): Фактчек інтерв’ю митрополита Антонія
Нещодавно керуючий справами УПЦ (МП) митрополит Антоній (Паканич) дав інтерв’ю внутрішньо церковному ресурсу «Центр інформації УПЦ». Ми ж вирішили проаналізувати висловлювання митрополита Антонія та розібратися де він був точним, а де ні.
6 вересня 2017, 11:34 | Відкрита тема | |
Про релігійну свободу, звіт Держдепартаменту США, дискримінацію і "дискримінацію"
Держдепартамент США щороку традиційно публікує звіт про релігійну свободу. Америка на законодавчому рівні закріпила за собою обов’язок захищати свободу віросповідання в світі. Народний депутат Віктор Єленський пояснює особливості цьогорічного звіту і маніпуляції МП з "переслідуваннями".
Релігієзнавчі студії
9 вересня 2017, 11:53 | Релігієзнавчі студії | |
Релігійна тематика в архівах України: Архів Інституту Історії Церкви УКУ (ІІЦ УКУ)
Понад 2200 інтерв’ю, 100 відеоінтерв’ю, понад 5000 світлин і 5000 документів і приблизно 800 музейних речей зберігають у фондах проекту «Образ сили духу: усна історія підпілля Української Греко-Католицької Церкви», що є основою Архіву Інституту Історії Церкви УКУ.
1 вересня 2017, 16:55 | Релігієзнавчі студії | |
Київська кафедра в 1917–1921 роках: митрополит Володимир (Богоявленський)
У послужному списку митрополита Володимира (Богоявленського) (1848-1918) є один цікавий факт. За три десятиліття своєї архиєрейської кар’єри він встиг побувати на усіх ключових кафедрах РПЦ.
Календар
11 вересня
Моніторинг ЗМІ
Священник Андрей Шиманович: Патриарх Кирилл предал свою паству в Украине | 11 вересня 2017, 13:41 | Суспільство-дайджест |
Інститут Історії Церкви УКУ святкує 25-ліття | 8 вересня 2017, 15:20 | Калейдоскоп-дайджест |
Порочащие духовные связи. Когда Аваков выгонит из Нацгвардии прихожан УПЦ МП | 7 вересня 2017, 18:00 | Суспільство-дайджест |
Народний репортер
19 лютого 2017, 17:23 | Народний репортер |
У Бердянську розповіли про історію Реформації у регіоні
17 лютого у Бердянську, в приміщенні центральної міської бібліотеки, відбулось засідання круглого столу, посвячене 500-річчю Реформації.
Релігійне краєзнавство
11 серпня 2017, 10:50 | Релігійне краєзнавство | |
Музей просто неба, який починався з монастиря
Музей народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького – це етнографічний комплекс, у якому просто неба зібрано зразки народної дерев’яної архітектури та побуту різних етнографічних регіонів Західної України кінця XIX – початку XX століття.
5 серпня 2017, 10:13 | Релігійне краєзнавство | |
Сороцьке — сюди навіть Богородиця завітала
Село Сороцьке Теребовлянського р-ну Тернопільщини цілком заслуговує на включення до престижного ТОП-100 найцікавіших сіл України. Попри цей факт широкому туристичному загалу воно практично невідоме.
Автори статей
- Катерина Щоткіна
- Юрій Чорноморець
- Михайло Черенков
- Володимир Мороз
- Віктор Єленський
- Петро Кралюк
- Олександр Саган
- Михайло Якубович
- Тетяна Деркач
- Максим Васін
- Людмила Филипович
- Олег Гавриш
- Ніна Поліщук
- Ігор Чорновол
- Катерина Новікова
- Катерина Лабінська
- Мирослав Маринович
- Олександр Заєць
- Анатолій Бабинський
- Тетяна Длінна
Огляд видань
4 вересня 2017, 09:47 | Огляд видань |
Післявідпусткова "Кана" у вересні — про віру на два фронти
У вересневому номері журналу можна поринути в цікавий світ сім’ї Максима і Галини Сахандів, захопитися історією життя місіонерки Оди Ґіє, повірити бандуристці Анастасії Войтюк, що на бандурі можна зіграти абсолютно все!
15 серпня 2017, 17:14 | Огляд видань |
У видавництві УКУ вийшла фундаментальна монографія, присвячена історії василіянського Боронявського монастиря, що на Закарпатті. Праця присвячена 300-літтю заснування цієї обителі і 400-літтю самого Чину святого Василія Великого.
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Відомі журналісти читають Шептицького
Від авторів проекту: "#Шептиціалізація_суспільства - це міні-проект, а, радше, ідея - подарунок до відкриття Центру Шептицького. Команда «Великого Бажайте» вітає Український Католицький Унівеситет з цим святом. #Шептиціалізація_суспільства - це спроба переосмислення спадщини митрополита. Для нас важливо, щоб Шептицький вийшов з тіні радянськогї пропагади і вузькорелігійних кіл. Він, який зробив для Української ідеї так багато, оживає знову в новозбудованому Центрі Шептицького. Сьогодні ми ділимося з вами результатом першого етапу проекту. Це коротке відео, де відомі українці читають цитати Митрополита. Зізнаюся чесно, ми проексперементували і зробили логічний ряд з цитат, які між собою не пов’язані. Відео - це спроба переосмислення Шептицького і його заповіту нам."