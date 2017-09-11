Від авторів проекту: "#Шептиціалізація_суспільства - це міні-проект, а, радше, ідея - подарунок до відкриття Центру Шептицького. Команда «Великого Бажайте» вітає Український Католицький Унівеситет з цим святом. #Шептиціалізація_суспільства - це спроба переосмислення спадщини митрополита. Для нас важливо, щоб Шептицький вийшов з тіні радянськогї пропагади і вузькорелігійних кіл. Він, який зробив для Української ідеї так багато, оживає знову в новозбудованому Центрі Шептицького. Сьогодні ми ділимося з вами результатом першого етапу проекту. Це коротке відео, де відомі українці читають цитати Митрополита. Зізнаюся чесно, ми проексперементували і зробили логічний ряд з цитат, які між собою не пов’язані. Відео - це спроба переосмислення Шептицького і його заповіту нам."