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- У львівському Гарнізонному храмі відновлюють унікальні фрески
- Архиєрейська заупокійна Літургія за Блаженнішим Любомиром у Львові 3.06.2017
- У Княжичах попрощалися з Блаженнішим Любомиром
- Міжцерковна молитва за Україну та перемогу над агресором
- Євангелійно-лютеранська Церква в Одесі
- Авторский репортаж. Страсти Христовы
- Прес-конференція: «Досвід і перспективи релігії та церков в сучасній Україні»
- «Константинопольський Патріархат в історії України: минуле, сучасне, майбутнє» ч.1.
- Великоднє привітання військового капелана та бійців АТО
- Публічна лекція Людмили Филипович "Знання ПРО релігію"
- Публічна лекція архімандрита Кирила (Говоруна)
- Зрозуміти і вибачити
- Історична правда з Вахтангом Кіпіані: Патріархат УГКЦ
- Прес-конференція: «На Афоні (в Греції) віднайдено закинутий старовинний козацький скит, заснований запорожцями в XVIII ст»
- Прес-конференція Андрія Юраша щодо міжконфесійного конфлікту між релігійними громадами
- Молитовник Українською мовою шрифтом Брайля
- Сергій Гула: запрошення на форум "Місія в професії"
- Мирослав Маринович: запрошення на форум "Місія в професії"
- Старший єпископ Михайло Паночко про сімейну політику в Україні
- Кантата "Страстi"
- Митрополит Юрій: Перебування УПЦ у Московській патріархії є неприродним
- Присвята "Небесній сотні" від "Музики воїнів"
- Різдвяне вітання редакції РІСУ
- Капелан Олег - дев'ять діб в Донецькому аеропорту
- Веб-конференція з владикою Димитрієм (Рудюком) УПЦ КП
- День пам'яті жертв Голодомору і комуністичних репресій
- Волонтеры:разрушая твердыни
- Мріяти означає жити
- «Це інакше, як чудом Божим не назвеш» — солдат 51 ї бригади про своє врятування
- Цінувати чоловічі сльози. Капелани в зоні АТО
- Кобзар єднає
- Пряма мова Патріарха Філарета про об'єднання церков
- Зупинимо війну. Стоп Путін
- Вечірня Одеса. Зупинити агресію
- Блаженніший Любомир (Гузар): За 200 років ми відзвичаїлися мати свою державу (на Громадському ТБ)
- Українці про Воскресіння Христове
- Віктор Єленський на Громадському
- Вшанування Тараса Шевченка у Мамаєвій слободі
- Тарас Шевченко. І мертвим, і живим...
- Небесна сотня
- #Євромайдан. TV ONLINE
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- Гурт "Кана" колядує на #Євромайдані
- Патріарша криївка (євромайдан)
- Нічна варта отця на євромайдані
- Єпископ УГКЦ Борис Ґудзяк про євромайдан
- Священики на барикадах. Отець Володимир, УАПЦ
- Монах-єзуїт підтримує дух українського народу на євромайдані
- Промова Вселенського Патріарха Варфоломія з нагоди 80-річчя Голодомору в Україні
- Розмова з Андрієм СОРОКОВСЬКИМ, доктором історії, головою Патріархального товариства у США
- Розмова з Михайлом ЧЕРЕНКОВИМ, професором НПУ ім. М.Драгоманова, віце-президентом фонду "Духовне відродження"
- Гість веб-конференції РІСУ — Блаженніший СВЯТОСЛАВ (ШЕВЧУК), Глава Української Греко-Католицької Церкви
- Онлайн трансляція освячення Патріаршого собору УГКЦ в Києві
- Онлайн трансляція телемарафону "Собор єднає серця"
- Єпископ ПАНОЧКО про Хрещення Київської Русі
- Старший єпископ ЦХВЄУ Михайло Паночко про 1025-річний ювілей Хрещення Київської Русі
- Унікальна дерев'яна церква в Колодному знову потребує допомоги
- Владика Ігор (Ісіченко): Спокуса влади – найбільш страшна і небезпечна з усіх, які приходять до людини
- Роль жінок у катакомбній Греко-Католицькій Церкві
- Отець Франциск Ботвіна OFM розповів про план будівництва храму на Оболоні та спростував чутки про "захоплення" дитячого майданчика
- Як ламали паркан на місці будівництва римо-католицького храму в Києві
- Будівництво храму в Києві на Оболоні: коментарі духовенства та вірних
- Владика Димитрій спілкується про Великий піст з молоддю м. Львова
- Митрополит Львівський та Сокальський Димитрій
- "Історична правда з Вахтангом Кіпіані" 02.04.13
- Пасхальне Богослужіння з собору св. Петра у Ватикані
- Хресна дорога з Риму
- Глава УГКЦ про нового Папу Римського
- Папа Франциск - вихованець українського священика
- Блаженнішому Любомиру (Гузару) 80 років
- Вахтанг Кіпіані про РІСУ
- Отець Степан СУС про героїв Крут і сучасний патріотизм
- Живий ланцюг до Дня української соборності у Римі
- Фільм «Різдво»
- Презентація журналу "КАНА"
- Церква і вибори 2012
- Завершилась VII Міжнародна десятиденна піша проща родин мігрантів із Самбора до Зарваниці (Відео)
- Єпископ Маркіян Трофим'як про Євхаристійний Конгрес
- Великоднє вітання архиєпископа Мечислава Мокшицького
- Благословення Митрополита Володимира на Великий Піст
- Святкове водосвяття у Львові 2012
- "Ой там на річці, на Йордані"
- Різдвяно-Новорічне привітання від РІСУ 2011/2012
- Юрій Мірошниченко - про роль Церкви в освітньому процесі в Україні
- УГКЦ офіційно оголосила про створення Львів...
- Сестри Василіянки відзначили 100 років служіння у США
- Всеукраїнська акція "Запали свічку"
- Прес-конференція та інтерв’ю з Главою УГКЦ СВЯТОСЛАВОМ (Шевчуком)
- Іконки на камінцях
- Українська Греко-Католицька Церква в Казахстані
- У Львові освячено дерев'яний храм блаж. Миколая Чарнецького
- "Одна Одесса - много идентичностей"
- «Сюжет про Володимира Тимощука»
- «Гість студії – владика Венедикт, єпископ-помічник Львівської архиєпархії УГКЦ»
- Радуйся невісто неневісная
- Духовний гімн України
- Інтерв'ю з Патріархом Філаретом про Церкву в СРСР, Незалежність і Автокефалію
- Митрополит Андрей Шептицький і євреї
- Вручення відзнаки імені блаженного священномученика Омеляна Ковча, Український Дім, Київ, 23.06.2011
- Проблема релігійної толерантності в сакральних традиціях авраамічних релігій - Острог, 2 червня 2011
- "Церква в інформаційному просторі"
- Зустріч Блаженнішого Святослава Шевчука з молоддю Києва
- Канал "Інтер": Любомир Гузар
- Блаженний Войтила
- Блаженніший Святослав про Івана Павла ІІ
- Глава УГКЦ Святослав Шевчук омив ноги 12 священикам
- Пасха. Що ми святкуємо? (вир-во VitaGraf)
- Перша промова новообраного Глави УГКЦ
- В українських греко-католиків новий предстоятель
- Ток-шоу "Доміно". "Чи потрібна Україні державна церква?" 26.02.11
- Перша проповідь Блаженнішого Любомира, Глави УГКЦ
- З прес-конференції Блаженнішого Любомира (Гузара), Київ, 10 лютого 2011
- Інтерв'ю про зречення Блаженнішого Любомира з уряду Верховного Архиєпископа УГКЦ
- Фотофільм про Любомира Гузара
- Священикам по всій Україні пропонують переходити у Московський патріархат
- Коли ми пишемо про Бога - ми в Нього віримо!
- Різдвяне і новорічне привітання від РІСУ — 2011
- Різдвяні мелодії
- Ганна Герман: “Держава сьогодні однаково рівно ставиться до всіх Церков в Україні”
Останні новини
Відбудеться Всеукраїнська Проща до с. Страдч | 19 червня 2017, 13:32 | Анонси
У Лондоні фургон наїхав на людей, що виходили з мечеті після нічної молитви | 19 червня 2017, 12:22 | Світові
Патріарх Кирил був духівником Януковича, - Леонід Кравчук | 19 червня 2017, 11:44 | Релігія і політика
Марія Максакова у вишиванці співала в богословській академії УПЦ КП | 19 червня 2017, 10:38 | Релігія та культура |
Патріарх Філарет відслужив панахиду на Козацьких Могилах | 19 червня 2017, 10:07 | Національно-релігійні питання
Точка зору
12 червня 2017, 16:14 | Відкрита тема |
Українські віруючі та їхні Церкви: хто, де, скільки?
В Україні традиційно в кінці травня активізуються релігієзнавці, соціологи та священики, адже Центр Разумкова майже щорічно саме в цей час публікує результати власного дослідження. 2017 рік не став виключенням.
8 червня 2017, 09:57 | Колонка Катерини Щоткіної | |
З Блаженнішим Любомиром можна було говорити про що завгодно
Гузар для мене назавжди залишиться синонімом до слова "говорити". Тому що з ним я розмовляла більше, ніж з будь-яким іншим героєм моїх публікацій. Тому що коли виникало традиційне журналістське запитання "з ким би про це поговорити" першим в переліку, який висвітлюється автоматично, було його ім'я.
Релігієзнавчі студії
19 червня 2017, 11:31 | Релігієзнавчі студії | |
Нариси з історії українського протестантизму. Ч.2.
Протестанти «першої хвилі» на українських теренах проіснували відносно недовго, і їхній вплив у цілому обмежився подіями XVI-XVII століть. Значно більший внесок у розвиток українського протестантизму зробили представники т.зв. «радикальної» реформації – меноніти та пієтисти, які, разом з духоборами та молоканами, поклали початок т.зв. євангельського руху ХІХ ст.
15 червня 2017, 16:19 | Релігієзнавчі студії | |
Нариси з історії українського протестантизму. Ч.1.
Коли ж в Європі почалась, власне, протестантська Реформація, то ідеї Мартіна Лютера та інших реформаторів (Жана Кальвіна, Ульріха Цвінглі) сягнули й українських земель,
Календар
19 червня
Моніторинг ЗМІ
"Ці слова істини обійдуться мені дорого": Що священнослужителі думають про Марш Рівності та одностатеві стосунки | 19 червня 2017, 11:41 | Суспільство-дайджест |
Леонід Кравчук, перший президент України, в програмі "Тиждень". Випуск від 18.06.2017 | 19 червня 2017, 11:28 | Суспільство-дайджест |
У львівському Гарнізонному храмі відновлюють унікальні фрески | 19 червня 2017, 10:14 | Калейдоскоп-дайджест |
Народний репортер
19 лютого 2017, 17:23 | Народний репортер |
У Бердянську розповіли про історію Реформації у регіоні
17 лютого у Бердянську, в приміщенні центральної міської бібліотеки, відбулось засідання круглого столу, посвячене 500-річчю Реформації.
Релігійне краєзнавство
17 червня 2017, 00:20 | Релігійне краєзнавство | |
Одразу зауважимо, що ні з китайцями, ні з Китаєм Китайгород нічого спільного немає. Походження цього топоніму простіше — колись слов'яни називали “китаями” огороджену територію.
10 травня 2017, 13:44 | Релігійне краєзнавство |
Храм Небесного Архистратига з міста неподоланих стереотипів
Калуш – районний центр Івано-Франківської області – має підозрілу славу колишнього хімічного велетня, дехто називає його "майже батьківщиною Степана Бандери", але мало хто розглядає це місто через мистецьку призму.
Автори статей
Огляд видань
15 червня 2017, 14:30 | Огляд видань | |
«Українська публічна теологія»: враження від прочитаного
Нещодавно у видавництві «Дух і Літера» вийшла у світ книга архимандрита Кирила (Говоруна) «Українська публічна теологія». В понеділок, 12 червня, в книгарні «Є» відбулася її презентація.
30 березня 2017, 11:58 | Огляд видань
«Христос воскрес!?» - квітнева «Кана» про ключове в християнстві
Якось один католицький єпископ вийшов виголошувати пасхальну проповідь. Він сказав: «Христос воскрес!.. Але ви все одно в це не вірите…» І мовчки сів на своє місце. Це, напевно, чи не найкоротша великодня проповідь. І питанню воскресіння Ісуса Христа присвячена основна тема квітневого числа журналу «Кана».
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