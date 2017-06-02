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- Архиєрейська заупокійна Літургія за Блаженнішим Любомиром у Львові 3.06.2017
- У Княжичах попрощалися з Блаженнішим Любомиром
- Міжцерковна молитва за Україну та перемогу над агресором
- Євангелійно-лютеранська Церква в Одесі
- Авторский репортаж. Страсти Христовы
- Прес-конференція: «Досвід і перспективи релігії та церков в сучасній Україні»
- «Константинопольський Патріархат в історії України: минуле, сучасне, майбутнє» ч.1.
- Великоднє привітання військового капелана та бійців АТО
- Публічна лекція Людмили Филипович "Знання ПРО релігію"
- Публічна лекція архімандрита Кирила (Говоруна)
- Зрозуміти і вибачити
- Історична правда з Вахтангом Кіпіані: Патріархат УГКЦ
- Прес-конференція: «На Афоні (в Греції) віднайдено закинутий старовинний козацький скит, заснований запорожцями в XVIII ст»
- Прес-конференція Андрія Юраша щодо міжконфесійного конфлікту між релігійними громадами
- Молитовник Українською мовою шрифтом Брайля
- Сергій Гула: запрошення на форум "Місія в професії"
- Мирослав Маринович: запрошення на форум "Місія в професії"
- Старший єпископ Михайло Паночко про сімейну політику в Україні
- Кантата "Страстi"
- Митрополит Юрій: Перебування УПЦ у Московській патріархії є неприродним
- Присвята "Небесній сотні" від "Музики воїнів"
- Різдвяне вітання редакції РІСУ
- Капелан Олег - дев'ять діб в Донецькому аеропорту
- Веб-конференція з владикою Димитрієм (Рудюком) УПЦ КП
- День пам'яті жертв Голодомору і комуністичних репресій
- Волонтеры:разрушая твердыни
- Мріяти означає жити
- «Це інакше, як чудом Божим не назвеш» — солдат 51 ї бригади про своє врятування
- Цінувати чоловічі сльози. Капелани в зоні АТО
- Кобзар єднає
- Пряма мова Патріарха Філарета про об'єднання церков
- Зупинимо війну. Стоп Путін
- Вечірня Одеса. Зупинити агресію
- Блаженніший Любомир (Гузар): За 200 років ми відзвичаїлися мати свою державу (на Громадському ТБ)
- Українці про Воскресіння Христове
- Віктор Єленський на Громадському
- Вшанування Тараса Шевченка у Мамаєвій слободі
- Тарас Шевченко. І мертвим, і живим...
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- Гурт "Кана" колядує на #Євромайдані
- Патріарша криївка (євромайдан)
- Нічна варта отця на євромайдані
- Єпископ УГКЦ Борис Ґудзяк про євромайдан
- Священики на барикадах. Отець Володимир, УАПЦ
- Монах-єзуїт підтримує дух українського народу на євромайдані
- Промова Вселенського Патріарха Варфоломія з нагоди 80-річчя Голодомору в Україні
- Розмова з Андрієм СОРОКОВСЬКИМ, доктором історії, головою Патріархального товариства у США
- Розмова з Михайлом ЧЕРЕНКОВИМ, професором НПУ ім. М.Драгоманова, віце-президентом фонду "Духовне відродження"
- Гість веб-конференції РІСУ — Блаженніший СВЯТОСЛАВ (ШЕВЧУК), Глава Української Греко-Католицької Церкви
- Онлайн трансляція освячення Патріаршого собору УГКЦ в Києві
- Онлайн трансляція телемарафону "Собор єднає серця"
- Єпископ ПАНОЧКО про Хрещення Київської Русі
- Старший єпископ ЦХВЄУ Михайло Паночко про 1025-річний ювілей Хрещення Київської Русі
- Унікальна дерев'яна церква в Колодному знову потребує допомоги
- Владика Ігор (Ісіченко): Спокуса влади – найбільш страшна і небезпечна з усіх, які приходять до людини
- Роль жінок у катакомбній Греко-Католицькій Церкві
- Отець Франциск Ботвіна OFM розповів про план будівництва храму на Оболоні та спростував чутки про "захоплення" дитячого майданчика
- Як ламали паркан на місці будівництва римо-католицького храму в Києві
- Будівництво храму в Києві на Оболоні: коментарі духовенства та вірних
- Владика Димитрій спілкується про Великий піст з молоддю м. Львова
- Митрополит Львівський та Сокальський Димитрій
- "Історична правда з Вахтангом Кіпіані" 02.04.13
- Пасхальне Богослужіння з собору св. Петра у Ватикані
- Хресна дорога з Риму
- Глава УГКЦ про нового Папу Римського
- Папа Франциск - вихованець українського священика
- Блаженнішому Любомиру (Гузару) 80 років
- Вахтанг Кіпіані про РІСУ
- Отець Степан СУС про героїв Крут і сучасний патріотизм
- Живий ланцюг до Дня української соборності у Римі
- Фільм «Різдво»
- Презентація журналу "КАНА"
- Церква і вибори 2012
- Завершилась VII Міжнародна десятиденна піша проща родин мігрантів із Самбора до Зарваниці (Відео)
- Єпископ Маркіян Трофим'як про Євхаристійний Конгрес
- Великоднє вітання архиєпископа Мечислава Мокшицького
- Благословення Митрополита Володимира на Великий Піст
- Святкове водосвяття у Львові 2012
- "Ой там на річці, на Йордані"
- Різдвяно-Новорічне привітання від РІСУ 2011/2012
- Юрій Мірошниченко - про роль Церкви в освітньому процесі в Україні
- УГКЦ офіційно оголосила про створення Львів...
- Сестри Василіянки відзначили 100 років служіння у США
- Всеукраїнська акція "Запали свічку"
- Прес-конференція та інтерв’ю з Главою УГКЦ СВЯТОСЛАВОМ (Шевчуком)
- Іконки на камінцях
- Українська Греко-Католицька Церква в Казахстані
- У Львові освячено дерев'яний храм блаж. Миколая Чарнецького
- "Одна Одесса - много идентичностей"
- «Сюжет про Володимира Тимощука»
- «Гість студії – владика Венедикт, єпископ-помічник Львівської архиєпархії УГКЦ»
- Радуйся невісто неневісная
- Духовний гімн України
- Інтерв'ю з Патріархом Філаретом про Церкву в СРСР, Незалежність і Автокефалію
- Митрополит Андрей Шептицький і євреї
- Вручення відзнаки імені блаженного священномученика Омеляна Ковча, Український Дім, Київ, 23.06.2011
- Проблема релігійної толерантності в сакральних традиціях авраамічних релігій - Острог, 2 червня 2011
- "Церква в інформаційному просторі"
- Зустріч Блаженнішого Святослава Шевчука з молоддю Києва
- Канал "Інтер": Любомир Гузар
- Блаженний Войтила
- Блаженніший Святослав про Івана Павла ІІ
- Глава УГКЦ Святослав Шевчук омив ноги 12 священикам
- Пасха. Що ми святкуємо? (вир-во VitaGraf)
- Перша промова новообраного Глави УГКЦ
- В українських греко-католиків новий предстоятель
- Ток-шоу "Доміно". "Чи потрібна Україні державна церква?" 26.02.11
- Перша проповідь Блаженнішого Любомира, Глави УГКЦ
- З прес-конференції Блаженнішого Любомира (Гузара), Київ, 10 лютого 2011
- Інтерв'ю про зречення Блаженнішого Любомира з уряду Верховного Архиєпископа УГКЦ
- Фотофільм про Любомира Гузара
- Священикам по всій Україні пропонують переходити у Московський патріархат
- Коли ми пишемо про Бога - ми в Нього віримо!
- Різдвяне і новорічне привітання від РІСУ — 2011
- Різдвяні мелодії
- Ганна Герман: “Держава сьогодні однаково рівно ставиться до всіх Церков в Україні”
Останні новини
УГКЦ закликає вірних відмовитися від практики на Зелені свята прикрашати оселі вирубаними деревцями | 2 червня 2017, 14:20 | Релігійні свята і традиції
У Києві пропонують перейменувати вулицю Челябінську на Любомира (Гузара) | 2 червня 2017, 13:52 | Релігія і суспільство
У львівському подвір’ї храму Лазаря знайдено захоронення жертв НКВС | 2 червня 2017, 11:23 | Історія, археологія
Ініціативна група “Першого грудня” продовжуватиме працю свого духовного батька – Любомира (Гузара) | 2 червня 2017, 10:46 | УГКЦ
Є люди, які досягають таких висот у своїй релігії, що переходять на загальнолюдський рівень, - Йосиф Зісельс про Любомира (Гузара) | 2 червня 2017, 10:25 | Релігія і суспільство
Точка зору
1 червня 2017, 11:10 | Відкрита тема |
Блаженніший Любомир (Гузар) про себе, Церкву і світ. Вибрані цитати
“Ми всі потребуємо любові”: світлій пам’яті Блаженнішого Любомира, що 60 із прожитих на землі років був священиком, ставши моральним авторитетом нації
21 травня 2017, 20:40 | Колонка Анатолія Денисенка |
«Твін Пікс» та природа таємничого
Після 25 річної перерви, на екрани виходить третій сезон всесвітньовідомого містичного серіалу «Твін Пікс» культового режисера Девіда Лінча. На початку 9о-х вихід в Україні цього фільму співпав з духовними пошуками людей, які тільки ось звільнилися від домінування матеріалістичної ідеології СРСР.
Релігієзнавчі студії
13 травня 2017, 17:04 | Релігієзнавчі студії
Іван Вишенський: спроба створення неміфологізованої біографії
Ми не знаємо, коли точно й де народився Вишенський. Не знаємо навіть його імені, котре дали йому при хрещенні. Ім’я Іван (точніше – Іоанн), ймовірно, він отримав тоді, коли став ченцем.
12 травня 2017, 10:59 | Релігієзнавчі студії
Іван Франко та Іван Вишенський: непростий діалог крізь віки
Безперечно, Іван Франко відіграв помітну роль у популяризації Івана Вишенського. Можна навіть сказати так: значною мірою саме завдяки цьому письменнику й досліднику маловідомий полеміст, який жив у кінці XVI – на початку XVII ст., став знаменитістю, однією із знакових фігур давньої української літератури.
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3 червня
Моніторинг ЗМІ
Архиєпископ Мокшицький пояснив, чому говорить про Волинську трагедію | 2 червня 2017, 23:36 | Суспільство-дайджест
Чей ад страшнее? Зачем поляки путают Волынь с Донбассом, а Бога с Босхом | 2 червня 2017, 23:17 | Суспільство-дайджест
Общество Тайна церковной кассы. Как применить закон к попам "в законе" | 2 червня 2017, 23:07 | Суспільство-дайджест
Народний репортер
19 лютого 2017, 17:23 | Народний репортер |
У Бердянську розповіли про історію Реформації у регіоні
17 лютого у Бердянську, в приміщенні центральної міської бібліотеки, відбулось засідання круглого столу, посвячене 500-річчю Реформації.
Релігійне краєзнавство
10 травня 2017, 13:44 | Релігійне краєзнавство |
Храм Небесного Архистратига з міста неподоланих стереотипів
Калуш – районний центр Івано-Франківської області – має підозрілу славу колишнього хімічного велетня, дехто називає його "майже батьківщиною Степана Бандери", але мало хто розглядає це місто через мистецьку призму.
2 травня 2017, 08:29 | Миколаїв |
Миколаїв: святині міста з душею моряка
Від самого початку Миколаїв був повністю підпорядкований інтересам кораблебудування і військового флоту. На потреби суднобудування та військового флоту працювали майже всі верстви міського населення, що вирізнялося етнічної різноманітністю. Перелічити усі народи, які мешкали у Миколаєві та брали участь у його розбудові, неможливо.
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Огляд видань
30 березня 2017, 11:58 | Огляд видань
«Христос воскрес!?» - квітнева «Кана» про ключове в християнстві
Якось один католицький єпископ вийшов виголошувати пасхальну проповідь. Він сказав: «Христос воскрес!.. Але ви все одно в це не вірите…» І мовчки сів на своє місце. Це, напевно, чи не найкоротша великодня проповідь. І питанню воскресіння Ісуса Христа присвячена основна тема квітневого числа журналу «Кана».
9 березня 2017, 14:14 | Огляд видань
Що прочитати на Великий піст: пропозиції від «Свічадо»
Великий піст – це шлях, який треба пройти християнинові, щоби достойно зустріти світле свято Воскресіння Христового.
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