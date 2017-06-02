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Архиєрейська заупокійна Літургія за Блаженнішим Любомиром у Львові 3.06.2017

3 червня 2017, 09:10 | Відеогалерея |  | 

  • Пряма трансляція Архиєрейської Літургії за упокій Блаженнішого Любомира із собору св. Юра у Львові. Богослуження очолює Патріарх Святослав.