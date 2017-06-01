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У Княжичах попрощалися з Блаженнішим Любомиром

1 червня 2017, 13:12 | Відеогалерея |  | 

  • Сьогодні, 1 червня 2017 року, з Блаженнішим Любомиром попрощалася його найближча спільнота сестер, отців, Владик, семінаристів у Княжичах, де він проживав впродовж останніх років свого життя.