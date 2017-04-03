Фото- і відео-галерея

Міжцерковна молитва за Україну та перемогу над агресором

3 квітня 2017, 11:36 | Відеогалерея |  | 

  • Молитва на Софіївській площі в Києві за участі членів Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій. Київ, 2 квітня 2017. Автор: Максим Васін