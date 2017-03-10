- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
- Авторский репортаж. Страсти Христовы
- Прес-конференція: «Досвід і перспективи релігії та церков в сучасній Україні»
- «Константинопольський Патріархат в історії України: минуле, сучасне, майбутнє» ч.1.
- Великоднє привітання військового капелана та бійців АТО
- Публічна лекція Людмили Филипович "Знання ПРО релігію"
- Публічна лекція архімандрита Кирила (Говоруна)
- Зрозуміти і вибачити
- Історична правда з Вахтангом Кіпіані: Патріархат УГКЦ
- Прес-конференція: «На Афоні (в Греції) віднайдено закинутий старовинний козацький скит, заснований запорожцями в XVIII ст»
- Прес-конференція Андрія Юраша щодо міжконфесійного конфлікту між релігійними громадами
- Молитовник Українською мовою шрифтом Брайля
- Сергій Гула: запрошення на форум "Місія в професії"
- Мирослав Маринович: запрошення на форум "Місія в професії"
- Старший єпископ Михайло Паночко про сімейну політику в Україні
- Кантата "Страстi"
- Митрополит Юрій: Перебування УПЦ у Московській патріархії є неприродним
- Присвята "Небесній сотні" від "Музики воїнів"
- Різдвяне вітання редакції РІСУ
- Капелан Олег - дев'ять діб в Донецькому аеропорту
- Веб-конференція з владикою Димитрієм (Рудюком) УПЦ КП
- День пам'яті жертв Голодомору і комуністичних репресій
- Волонтеры:разрушая твердыни
- Мріяти означає жити
- «Це інакше, як чудом Божим не назвеш» — солдат 51 ї бригади про своє врятування
- Цінувати чоловічі сльози. Капелани в зоні АТО
- Кобзар єднає
- Пряма мова Патріарха Філарета про об'єднання церков
- Зупинимо війну. Стоп Путін
- Вечірня Одеса. Зупинити агресію
- Блаженніший Любомир (Гузар): За 200 років ми відзвичаїлися мати свою державу (на Громадському ТБ)
- Українці про Воскресіння Христове
- Віктор Єленський на Громадському
- Вшанування Тараса Шевченка у Мамаєвій слободі
- Тарас Шевченко. І мертвим, і живим...
- Небесна сотня
- #Євромайдан. TV ONLINE
- Пряма трансляція Espreso.tv
- Гурт "Кана" колядує на #Євромайдані
- Патріарша криївка (євромайдан)
- Нічна варта отця на євромайдані
- Єпископ УГКЦ Борис Ґудзяк про євромайдан
- Священики на барикадах. Отець Володимир, УАПЦ
- Монах-єзуїт підтримує дух українського народу на євромайдані
- Промова Вселенського Патріарха Варфоломія з нагоди 80-річчя Голодомору в Україні
- Розмова з Андрієм СОРОКОВСЬКИМ, доктором історії, головою Патріархального товариства у США
- Розмова з Михайлом ЧЕРЕНКОВИМ, професором НПУ ім. М.Драгоманова, віце-президентом фонду "Духовне відродження"
- Гість веб-конференції РІСУ — Блаженніший СВЯТОСЛАВ (ШЕВЧУК), Глава Української Греко-Католицької Церкви
- Онлайн трансляція освячення Патріаршого собору УГКЦ в Києві
- Онлайн трансляція телемарафону "Собор єднає серця"
- Єпископ ПАНОЧКО про Хрещення Київської Русі
- Старший єпископ ЦХВЄУ Михайло Паночко про 1025-річний ювілей Хрещення Київської Русі
- Унікальна дерев'яна церква в Колодному знову потребує допомоги
- Владика Ігор (Ісіченко): Спокуса влади – найбільш страшна і небезпечна з усіх, які приходять до людини
- Роль жінок у катакомбній Греко-Католицькій Церкві
- Отець Франциск Ботвіна OFM розповів про план будівництва храму на Оболоні та спростував чутки про "захоплення" дитячого майданчика
- Як ламали паркан на місці будівництва римо-католицького храму в Києві
- Будівництво храму в Києві на Оболоні: коментарі духовенства та вірних
- Владика Димитрій спілкується про Великий піст з молоддю м. Львова
- Митрополит Львівський та Сокальський Димитрій
- "Історична правда з Вахтангом Кіпіані" 02.04.13
- Пасхальне Богослужіння з собору св. Петра у Ватикані
- Хресна дорога з Риму
- Глава УГКЦ про нового Папу Римського
- Папа Франциск - вихованець українського священика
- Блаженнішому Любомиру (Гузару) 80 років
- Вахтанг Кіпіані про РІСУ
- Отець Степан СУС про героїв Крут і сучасний патріотизм
- Живий ланцюг до Дня української соборності у Римі
- Фільм «Різдво»
- Презентація журналу "КАНА"
- Церква і вибори 2012
- Завершилась VII Міжнародна десятиденна піша проща родин мігрантів із Самбора до Зарваниці (Відео)
- Єпископ Маркіян Трофим'як про Євхаристійний Конгрес
- Великоднє вітання архиєпископа Мечислава Мокшицького
- Благословення Митрополита Володимира на Великий Піст
- Святкове водосвяття у Львові 2012
- "Ой там на річці, на Йордані"
- Різдвяно-Новорічне привітання від РІСУ 2011/2012
- Юрій Мірошниченко - про роль Церкви в освітньому процесі в Україні
- УГКЦ офіційно оголосила про створення Львів...
- Сестри Василіянки відзначили 100 років служіння у США
- Всеукраїнська акція "Запали свічку"
- Прес-конференція та інтерв’ю з Главою УГКЦ СВЯТОСЛАВОМ (Шевчуком)
- Іконки на камінцях
- Українська Греко-Католицька Церква в Казахстані
- У Львові освячено дерев'яний храм блаж. Миколая Чарнецького
- "Одна Одесса - много идентичностей"
- «Сюжет про Володимира Тимощука»
- «Гість студії – владика Венедикт, єпископ-помічник Львівської архиєпархії УГКЦ»
- Радуйся невісто неневісная
- Духовний гімн України
- Інтерв'ю з Патріархом Філаретом про Церкву в СРСР, Незалежність і Автокефалію
- Митрополит Андрей Шептицький і євреї
- Вручення відзнаки імені блаженного священномученика Омеляна Ковча, Український Дім, Київ, 23.06.2011
- Проблема релігійної толерантності в сакральних традиціях авраамічних релігій - Острог, 2 червня 2011
- "Церква в інформаційному просторі"
- Зустріч Блаженнішого Святослава Шевчука з молоддю Києва
- Канал "Інтер": Любомир Гузар
- Блаженний Войтила
- Блаженніший Святослав про Івана Павла ІІ
- Глава УГКЦ Святослав Шевчук омив ноги 12 священикам
- Пасха. Що ми святкуємо? (вир-во VitaGraf)
- Перша промова новообраного Глави УГКЦ
- В українських греко-католиків новий предстоятель
- Ток-шоу "Доміно". "Чи потрібна Україні державна церква?" 26.02.11
- Перша проповідь Блаженнішого Любомира, Глави УГКЦ
- З прес-конференції Блаженнішого Любомира (Гузара), Київ, 10 лютого 2011
- Інтерв'ю про зречення Блаженнішого Любомира з уряду Верховного Архиєпископа УГКЦ
- Фотофільм про Любомира Гузара
- Священикам по всій Україні пропонують переходити у Московський патріархат
- Коли ми пишемо про Бога - ми в Нього віримо!
- Різдвяне і новорічне привітання від РІСУ — 2011
- Різдвяні мелодії
- Ганна Герман: “Держава сьогодні однаково рівно ставиться до всіх Церков в Україні”
Останні новини
Священика засудили за смертельний наїзд на неповнолітню | 10 березня 2017, 13:22 | Скандали, кримінал, адмінпорушення
В Україні занадто малий інтерес до релігієзнавства, – вчений з Оксфорду | 10 березня 2017, 12:42 | Теологія і релігійна освіта
«Небезпечно, коли держава віддає перевагу одній Церкві», – Глава УГКЦ | 10 березня 2017, 12:21 | Державно-конфесійні стосунки
Патріарх УГКЦ у Празі декламував вірші Шевченка | 10 березня 2017, 12:15 | Національно-релігійні питання
Капелани-іноземці вирішили, що УПЦ (МП) має опікуватися українськими військовими | 10 березня 2017, 12:05 | Віра і зброя
Точка зору
2 березня 2017, 07:40 | Інтерв'ю |
В Європі все більше викликів для релігійної свободи та сімейних цінностей, – Максим Васін
Питання релігійної свободи, прав людини та місця релігійної сфери у сучасному публічному просторі стали ключовими під час обговорення на Віденському Симпозіумі, що відбувся 23-25 лютого у Відні, в Австрії.
28 лютого 2017, 14:21 | Інтерв'ю |
«Недопущення священиків УПЦ (МП) у військові частини – не дискримінація, а питання національної безпеки», — митрополит УПЦ КП Іоан (Яременко)
Голова Синодального управління військового духовенства УПЦ КП митрополит ІОАН (Яременко) про свій вихід з Ради душпастирської опіки при Міноборони і чому там не має бути представників УПЦ (МП)
Релігієзнавчі студії
8 березня 2017, 14:09 | Релігієзнавчі студії |
Релігійна тематика в архівах України: Державний архів Івано-Франківської області (ДАІФО)
Понад 3600 архівних фондів і понад 768 тис. архівних справ зберігають у Державному архіві Івано-Франківської Області (ДАІФО). Адреса установи – вул. Сагайдачного, 42А, Івано-Франківськ, тел. (0342) 54-90-77.
2 березня 2017, 07:38 | Релігієзнавчі студії |
Віталій Дубенський як поет-ісихаст
Маловідомою є постать поета-ченця Віталія Дубенського, який залишив після себе книгу під назвою «Діоптра…», що вперше побачила світ у 1612 році.
Календар
10 березня
Моніторинг ЗМІ
Эпидемия чудес. По ком синхронно мироточат Николай ІІ и Ленин | 10 березня 2017, 15:37 | Суспільство-дайджест
Гусятинские студенты провели толоку в средневековой синагоге | 10 березня 2017, 14:33 | Калейдоскоп-дайджест |
О.Любомир Яворський про службу військового капеланства | 10 березня 2017, 10:51 | Суспільство-дайджест |
Народний репортер
19 лютого 2017, 17:23 | Народний репортер |
У Бердянську розповіли про історію Реформації у регіоні
17 лютого у Бердянську, в приміщенні центральної міської бібліотеки, відбулось засідання круглого столу, посвячене 500-річчю Реформації.
Релігійне краєзнавство
25 лютого 2017, 18:53 | Дрогобич | |
Дрогобич: Місто-музей сакральної архітектури
За 85 кілометрів від Львова, на річці Тисьмениці, розташувався Дрогобич – одне з найстаріших історичних міст Галичини. Ніхто достеменно не знає скільки йому років, але зрозуміло, що його історія триває вже понад дев’ять століть. Поселення існувало там ще за часів Київської Русі, тож Дрогобич старший навіть від Львова.
3 лютого 2017, 13:32 | Релігійне краєзнавство | |
Ялинковий монастир в Чернігові
Майже в самому центрі древнього Чернігова, на сусідньому з Дитинцем узгір'ї над Подолом, стоїть Єлецький жіночий монастир. Правда, якщо бути точним з назвами та перекладати їх українською, то слід було б монастир називати Ялинковим.
Автори статей
Огляд видань
9 березня 2017, 14:14 | Огляд видань
Що прочитати на Великий піст: пропозиції від «Свічадо»
Великий піст – це шлях, який треба пройти християнинові, щоби достойно зустріти світле свято Воскресіння Христового.
6 березня 2017, 11:21 | Огляд видань
Численні конференції, круглі столи, вечори пам’яті та публікації, присвячені 125-літтю народження Патріарха Йосифа Сліпого, — це не просто спогад про особу та її діла. Це насправді, можливість говорити про всю Церкву, про її історію, про зміни, які в ній відбувалися, про характер народу і його проблеми в конкретний період, це можливість аналізувати і порівнювати, бо час, який минув, дозволяє на це.
Loading...
Посилання від партнерів
Фото- і відео-галерея
Авторский репортаж. Страсти Христовы
DumskayaTV. 09/03/2017 Одесский городской совет спонсирует храмы Московского патриархата. Постоянная комиссия по вопросам финансов и бюджета, рекомендовала мэрии увеличить финансирование Спасо-Преображенского собора Украинской православной церкви Московского патриархата