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Авторский репортаж. Страсти Христовы

10 березня 2017, 12:54 | Відеогалерея |  | 

  • DumskayaTV. 09/03/2017 Одесский городской совет спонсирует храмы Московского патриархата. Постоянная комиссия по вопросам финансов и бюджета, рекомендовала мэрии увеличить финансирование Спасо-Преображенского собора Украинской православной церкви Московского патриархата