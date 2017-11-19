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- Патріарх Святослав привіз буковинським греко-католикам першого єпископа
- Українсько-польська молитва на Личаківському кладовищі
- У Києві молитовно вшанували полеглих в Іловайському котлі
- "Марш за життя та сімейні цінності" пройшов вулицями Одеси
- Чин Погребення Блаженнішого Любомира (Гузара) у Патріаршому соборі УГКЦ в Києві
- Остання путь Львовом Блаженнішого Любомира
- Львів прощається зі своїм Патріархом
- У рідному селі Патріарха Йосифа Сліпого відзначили його 125-ліття
- Екуменічну меморіал-каплицю освятили на Хмельниччині
- Свято кришнаїтів "Ратха-ядра" у Запоріжжі
- «Ковчег» для Дітей Надії
- Багатотисячна хода на захист життя та сім'ї пройшла Києвом
- На Хортиці святкували православні та язичники
- Народні Різдвяні гуляння в Одесі пройшли «на ура»
- Священикові і композитору
- Різдвяний вертеп встановили в центрі Чернівців
- Святкова хода "миколайчиків" в Ужгороді
- В Одесі згадували святу Цецилію
- Крехівські липи владики Андрея та прочанські кілометри до Прилбич
- Українські мусульмани зустріли початок Рамадану
- В Єзуїтському храмі Чернівців вперше після війни відбулося Перше Урочисте Причастя
- Урочистості в с. Улюч на Надсянні
- Греко-католики провели хресну ходу центром Києва
- Урочистості з нагоди 200-річчя від дня народження о. Михайла Вербицького
- У столиці у День Соборності вшановували пам'ять Новітніх Героїв
- Різдво у Миколаєві
- День молитви за сиріт 2014 у Києві
- Протести під Лаврою під час Архиєрейського Собору УПЦ (МП)
- Хода до свята Божого Тіла у Житомирі
- Майданівський лазарет у Свято-Михайлівському монастирі
- Богоявлення на Майдані 2014 р.
- 80-та річниця Голодомору
- УГКЦ освятила в Києві Патріарший собор
- Проща до Страдча 2013
- Міжконфесійний Східноєвропейський саміт «Захисти сироту – зміни майбутнє»
- Просфора - 2013
- Бог Предвічний нам народився
- День пам'яті жертв Голодомору і репресій, Київ, 24 листопада 2012
- Монаше згромадження отців-редемптористів розпочало святкування свого 100-літнього ювілею
- Паломництво хасидів до Умані 2012
- Посвячення собору Преображення Христового в Коломиї
- Завершилась VII Міжнародна десятиденна піша проща родин мігрантів із Самбора до Зарваниці
- Літня богословська школа УКУ 2012
- Екуменічний молебень з нагоди Дня міста Львова
- Хресна Хода у Львові, 18 березня 2012 (Хрестопоклінна неділя)
- Вечір зі вшанування о. Івана Шевціва
- 600-ліття Львівської митрополії римо-католики відзначили урочистою Месою, яку очолив Апостольський нунцій
- Новорічна зустріч європейської молоді Тезе у Берліні (2012)
- В Україні засновано Асоціацію католиків-медійників
- Освячення Гарнізонного храму у Львові
- В Ірпіні проходить ювілейна конференція "Богословська освіта – 10"
- Тезівський флеш-моб
- Відкрита мистецька акція «Намалюємо світ разом», присвячена екологічному дню Бога Творця
- Дні українсько-польського добросусідства в Нижанковичах
- Святкова вечеря Іфтар з нагоди місяця Рамадан
- Пам’ятати заради миру: у Львові відбулася акція пам’яті жертв Другої світової війни
- Перша Архиєрейська Літургія владики Венедикта (Алексійчука) в Унівській лаврі
- о.Ксаверій Кнотц - став почесним гостем Форуму видавців у Львові
- Родини емігрантів молилися у Зарваниці
- З'їзд редемпторитської молоді у Львові (2010)
- Патріарх Філарет у Вінниці освятив "вистражданий" кафедральний собор
- Візит митрополита Іларіона (Алфеєва) до Львова
- Передвиборчий молебень Віктора Януковича у Києво-Печерській лаврі
- Екуменічна молитва за поєднання християн у Львові (січень, 2010)
- 32 Європейська зустріч молоді Тезе "Паломництво довіри на землі"
- Різдвяний Львів 2009-2010
- Тиждень молитов за єдність християн 2008
Останні новини
Католицька Церква сьогодні вперше відзначає Всесвітній день бідних | 19 листопада 2017, 10:51 | Релігійні церемонії та паломництво |
У Києві на гарячому схопили чоловіка, який у церкві поцупив коштовності | 19 листопада 2017, 10:26 | Скандали, кримінал, адмінпорушення |
В УПЦ (МП) вирішили, що заступник голови Львівської облради розпалює релігійну ворожнечу | 19 листопада 2017, 09:26 | Державно-конфесійні стосунки |
У Київ вперше привезуть мощі преподобного Паїсія Величковського | 18 листопада 2017, 15:50 | УПЦ (МП) |
У Вашингтоні відкрився унікальний музей Біблії | 18 листопада 2017, 15:13 | Світові |
Точка зору
14 листопада 2017, 12:54 | Колонка Тетяни Деркач | |
Справа повішеного священика перетворилася у цирк
13 листопада 2017, 14:20 | Інтерв'ю | |
Іноді бійці довіряють нам більше, ніж своїм дружинам, — ст. капелан ВПС США Роберт Майкл Гікс
«Питання капелана – це моральна травма. І тому не важливо, в якій країні живе солдат. Він із цією травмою зустрічається на будь-якій війні!» - полковник та старший капелан Військово-повітряних сил США Роберт Майкл Гікс приїхав до Дніпра із професійними тренінгами.
Релігієзнавчі студії
8 листопада 2017, 15:21 | Релігієзнавчі студії | |
Нариси з історії українського протестантизму. Ч.7.
Життя в умовах радянської влади, коли протестанти, як і інші віруючі, і навіть дещо більшою мірою, зазнавали постійних переслідувань, не могло не вплинути на їхню ментальність... Це дало про себе знати, коли наприкінці 1980-х років переслідування припинились, і прийшла доба свободи.
23 жовтня 2017, 15:46 | Релігієзнавчі студії | |
Закарпатська Реформатська Церква: історія та особливості розвитку
Закарпатська Реформатська Церква – офіційна назва церковної організації реформатів-кальвіністів на території Закарпатської області України. Це етноконфесійна церковна організація, адже більшість членів є угорцями, історично походить із часів Реформації в Угорщині.
Останні фото і відео
Моніторинг ЗМІ
Осколки "Русского мира" | 17 листопада 2017, 20:10 | Суспільство-дайджест | |
“Ми радіємо українському храмові у Люрді” – ректор Люрдського Санктуарію про пристуність українців в Люрді і не тільки | 15 листопада 2017, 15:34 | Калейдоскоп-дайджест | |
Cуперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування Православної Церкви св. Георгія Змієборця у Львові (1920-ті рр.) | 15 листопада 2017, 14:54 | Релігієзнавство-дайджест |
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20 листопада
Народний репортер
25 жовтня 2017, 12:40 | Народний репортер | |
«Місія до народів»: народження нової парафії у місті Рівному
Три роки тому у Рівному розпочалося будівництво нового римо-католицького храму. Наразі церква ще недобудована, але минулої неділі, 22 жовтня, у ній відбулося перше Богослужіння, яке очолив єпископ-ординарій Луцької дієцезії Віталій Скомаровський. Чим особлива нова парафія святого Івана Павла ІІ?
Релігійне краєзнавство
14 листопада 2017, 09:37 | Релігійне краєзнавство | |
Кримські нариси. Партеніт — храм Діви і Свята гора
Партеніт — це один із небагатьох населених пунктів Криму, який носить свою історичну назву. Його історія налічує понад півтори тисячі років.
31 жовтня 2017, 21:35 | Релігійне краєзнавство | |
Панівці та прокляття кальвіністів
Панівці в письмових джерелах відомі від 1460 р. Тоді це було два окремих поселення — Верхні (Муровані) і Нижні. Їх об'єднали лише в 1967 р. у рамках кампанії з укрупнення населених пунктів. Перераховувати всіх "дідичів" (власників) села, а колись містечка, немає сенсу. Зупинимося на персоналіях, які мають відношення до теми “кальвінізм”.
Автори статей
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Огляд видань
1 листопада 2017, 16:41 | Огляд видань |
“Чи боятися Бога?”, — тема про страх і трепет Божий у листопадовій “Кані”
Чи тема “Чи боятися Бога?” — актуальна? Видається, що тема страху Божого актуальна завжди. Бо те, як ми спостерігаємо Бога, які в нас стосунки з Ним, визначає все інше у нашому житті. Тому розмова Іванки Рудакевич з о.Михайлом Димидом мала б кожного небайдужого до справ віри якось “зачепити”.
2 жовтня 2017, 10:35 | Огляд видань |
50 років разом. Ювілейний номер часопису «Патріярхат»
Упродовж п’яти десятиліть, з різною періодичністю, але все ж, без довгих перерв, вийшло 462 номери часопису «Патріярхат». Пів століття для релігійного видання – це чимало, а для «Патріярхату» це ще й історія боротьби, історія зв’язку українства різних континентів, історія розвитку Церкви, історія, що триває далі…
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