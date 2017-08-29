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- У Києві молитовно вшанували полеглих в Іловайському котлі
- "Марш за життя та сімейні цінності" пройшов вулицями Одеси
- Чин Погребення Блаженнішого Любомира (Гузара) у Патріаршому соборі УГКЦ в Києві
- Остання путь Львовом Блаженнішого Любомира
- Львів прощається зі своїм Патріархом
- У рідному селі Патріарха Йосифа Сліпого відзначили його 125-ліття
- Екуменічну меморіал-каплицю освятили на Хмельниччині
- Свято кришнаїтів "Ратха-ядра" у Запоріжжі
- «Ковчег» для Дітей Надії
- Багатотисячна хода на захист життя та сім'ї пройшла Києвом
- На Хортиці святкували православні та язичники
- Народні Різдвяні гуляння в Одесі пройшли «на ура»
- Священикові і композитору
- Різдвяний вертеп встановили в центрі Чернівців
- Святкова хода "миколайчиків" в Ужгороді
- В Одесі згадували святу Цецилію
- Крехівські липи владики Андрея та прочанські кілометри до Прилбич
- Українські мусульмани зустріли початок Рамадану
- В Єзуїтському храмі Чернівців вперше після війни відбулося Перше Урочисте Причастя
- Урочистості в с. Улюч на Надсянні
- Греко-католики провели хресну ходу центром Києва
- Урочистості з нагоди 200-річчя від дня народження о. Михайла Вербицького
- У столиці у День Соборності вшановували пам'ять Новітніх Героїв
- Різдво у Миколаєві
- День молитви за сиріт 2014 у Києві
- Протести під Лаврою під час Архиєрейського Собору УПЦ (МП)
- Хода до свята Божого Тіла у Житомирі
- Майданівський лазарет у Свято-Михайлівському монастирі
- Богоявлення на Майдані 2014 р.
- 80-та річниця Голодомору
- УГКЦ освятила в Києві Патріарший собор
- Проща до Страдча 2013
- Міжконфесійний Східноєвропейський саміт «Захисти сироту – зміни майбутнє»
- Просфора - 2013
- Бог Предвічний нам народився
- День пам'яті жертв Голодомору і репресій, Київ, 24 листопада 2012
- Монаше згромадження отців-редемптористів розпочало святкування свого 100-літнього ювілею
- Паломництво хасидів до Умані 2012
- Посвячення собору Преображення Христового в Коломиї
- Завершилась VII Міжнародна десятиденна піша проща родин мігрантів із Самбора до Зарваниці
- Літня богословська школа УКУ 2012
- Екуменічний молебень з нагоди Дня міста Львова
- Хресна Хода у Львові, 18 березня 2012 (Хрестопоклінна неділя)
- Вечір зі вшанування о. Івана Шевціва
- 600-ліття Львівської митрополії римо-католики відзначили урочистою Месою, яку очолив Апостольський нунцій
- Новорічна зустріч європейської молоді Тезе у Берліні (2012)
- В Україні засновано Асоціацію католиків-медійників
- Освячення Гарнізонного храму у Львові
- В Ірпіні проходить ювілейна конференція "Богословська освіта – 10"
- Тезівський флеш-моб
- Відкрита мистецька акція «Намалюємо світ разом», присвячена екологічному дню Бога Творця
- Дні українсько-польського добросусідства в Нижанковичах
- Святкова вечеря Іфтар з нагоди місяця Рамадан
- Пам’ятати заради миру: у Львові відбулася акція пам’яті жертв Другої світової війни
- Перша Архиєрейська Літургія владики Венедикта (Алексійчука) в Унівській лаврі
- о.Ксаверій Кнотц - став почесним гостем Форуму видавців у Львові
- Родини емігрантів молилися у Зарваниці
- З'їзд редемпторитської молоді у Львові (2010)
- Патріарх Філарет у Вінниці освятив "вистражданий" кафедральний собор
- Візит митрополита Іларіона (Алфеєва) до Львова
- Передвиборчий молебень Віктора Януковича у Києво-Печерській лаврі
- Екуменічна молитва за поєднання християн у Львові (січень, 2010)
- 32 Європейська зустріч молоді Тезе "Паломництво довіри на землі"
- Різдвяний Львів 2009-2010
- Тиждень молитов за єдність християн 2008
Останні новини
На найвищій горі Львівщини встановили статую Ісуса Христа | 29 серпня 2017, 15:32 | Релігія та культура |
Рятувальники Умані готуються до зустрічі хасидів-паломників | 29 серпня 2017, 14:45 | Юдейство |
Саудівська Аравія прийме цьогоріч 2 мільйони паломників | 29 серпня 2017, 14:21 | Світові |
Пожежа загрожує унікальному монастирю XIII століття | 29 серпня 2017, 13:55 | Світові |
В "ЛНР" Свідків Єгови назвали агентами СБУ та заборонили їх діяльність | 29 серпня 2017, 13:35 | Релігія і політика |
Точка зору
26 серпня 2017, 10:54 | Аналітика |
Український аспект візиту кардинала П’єтро Пароліна до Росії
Візит Держсекретаря Ватикану до Росії – подія, яка провокувала чимало інтригуючих повідомлень в світових і українських медіа. Вкрай до того, що під час цього візиту обговорюватиметься можливий візит Папи Франциска до Росії.
16 серпня 2017, 11:20 | Інтерв'ю |
«Кожен добрий вчинок – це преображення світу», – о. Степан Сус про акцію «Фруктовий кошик для Захисника України»
У Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла до свята Преображення Господнього проводять акцію «Фруктовий кошик для Захисника України». Про цю акцію та її значення говоримо із настоятелем храму, головою Центру військового капеланства Львівської Архиєпархії УГКЦ, отцем Степаном СУСОМ.
Релігієзнавчі студії
23 серпня 2017, 16:40 | Релігієзнавчі студії |
Луцьке Хрестовоздвиженське братство: генеза і функціонування
Цього року виповнюється 400-ліття з часу заснування Луцького Хрестовоздвиженського братства. На жаль, на цю подію звертається особлива увага. А шкода. Луцьке братство відіграло помітну роль у релігійному, політичному й культурному житті України XVII – початку XVIII ст.
18 серпня 2017, 13:00 | Релігієзнавчі студії |
Нариси з історії українського протестантизму. Ч.5.
Початок ХХ століття ознаменувався важливою подію в протестантській історії. У США з-поміж безлічі проповідників, що закликали до покаяння і благочестивого життя, молились за зцілення хворих, з'явились ті, хто закликав до так званого хрещення Духом Святим.
Моніторинг ЗМІ
Казаки-разбойники: ЧВК на службе у УПЦ МП? Часть 1. Запорожская епархия | 29 серпня 2017, 15:41 | Суспільство-дайджест | |
Владика Андрей: книга про те, як все відбувалося насправді | 25 серпня 2017, 21:35 | Релігієзнавство-дайджест | |
“Патріарх Йосиф думав пророчо, а ми були замолоді, щоб йому не вірити…” | 25 серпня 2017, 13:29 | Калейдоскоп-дайджест |
Календар
29 серпня
Народний репортер
19 лютого 2017, 17:23 | Народний репортер |
У Бердянську розповіли про історію Реформації у регіоні
17 лютого у Бердянську, в приміщенні центральної міської бібліотеки, відбулось засідання круглого столу, посвячене 500-річчю Реформації.
Релігійне краєзнавство
11 серпня 2017, 10:50 | Релігійне краєзнавство | |
Музей просто неба, який починався з монастиря
Музей народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького – це етнографічний комплекс, у якому просто неба зібрано зразки народної дерев’яної архітектури та побуту різних етнографічних регіонів Західної України кінця XIX – початку XX століття.
5 серпня 2017, 10:13 | Релігійне краєзнавство | |
Сороцьке — сюди навіть Богородиця завітала
Село Сороцьке Теребовлянського р-ну Тернопільщини цілком заслуговує на включення до престижного ТОП-100 найцікавіших сіл України. Попри цей факт широкому туристичному загалу воно практично невідоме.
Автори статей
- Катерина Щоткіна
- Юрій Чорноморець
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- Ніна Поліщук
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- Мирослав Маринович
- Олександр Заєць
- Анатолій Бабинський
- Тетяна Длінна
Огляд видань
15 серпня 2017, 17:14 | Огляд видань |
У видавництві УКУ вийшла фундаментальна монографія, присвячена історії василіянського Боронявського монастиря, що на Закарпатті. Праця присвячена 300-літтю заснування цієї обителі і 400-літтю самого Чину святого Василія Великого.
31 липня 2017, 17:23 | Огляд видань |
Нариси з історії Галичини: релігійно-суспільний аспект
Відомий історик, автор РІСУ, Ігор Чорновол нещодавно видав свою чергову книжку. До видання, розміром понад 430 сторінок, увійшли науково-публіцистичні статті автора, які вийшли з 1997 р. у різних періодичних та наукових виданнях. Представляючи різні аспекти історії Західної України, він значну увагу приділяє релігійно-суспільним процесам.
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