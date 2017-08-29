| Аналітика |

Український аспект візиту кардинала П’єтро Пароліна до Росії

Візит Держсекретаря Ватикану до Росії – подія, яка провокувала чимало інтригуючих повідомлень в світових і українських медіа. Вкрай до того, що під час цього візиту обговорюватиметься можливий візит Папи Франциска до Росії.