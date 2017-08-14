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- "Марш за життя та сімейні цінності" пройшов вулицями Одеси
- Чин Погребення Блаженнішого Любомира (Гузара) у Патріаршому соборі УГКЦ в Києві
- Остання путь Львовом Блаженнішого Любомира
- Львів прощається зі своїм Патріархом
- У рідному селі Патріарха Йосифа Сліпого відзначили його 125-ліття
- Екуменічну меморіал-каплицю освятили на Хмельниччині
- Свято кришнаїтів "Ратха-ядра" у Запоріжжі
- «Ковчег» для Дітей Надії
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- На Хортиці святкували православні та язичники
- Народні Різдвяні гуляння в Одесі пройшли «на ура»
- Священикові і композитору
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- Святкова хода "миколайчиків" в Ужгороді
- В Одесі згадували святу Цецилію
- Крехівські липи владики Андрея та прочанські кілометри до Прилбич
- Українські мусульмани зустріли початок Рамадану
- В Єзуїтському храмі Чернівців вперше після війни відбулося Перше Урочисте Причастя
- Урочистості в с. Улюч на Надсянні
- Греко-католики провели хресну ходу центром Києва
- Урочистості з нагоди 200-річчя від дня народження о. Михайла Вербицького
- У столиці у День Соборності вшановували пам'ять Новітніх Героїв
- Різдво у Миколаєві
- День молитви за сиріт 2014 у Києві
- Протести під Лаврою під час Архиєрейського Собору УПЦ (МП)
- Хода до свята Божого Тіла у Житомирі
- Майданівський лазарет у Свято-Михайлівському монастирі
- Богоявлення на Майдані 2014 р.
- 80-та річниця Голодомору
- УГКЦ освятила в Києві Патріарший собор
- Проща до Страдча 2013
- Міжконфесійний Східноєвропейський саміт «Захисти сироту – зміни майбутнє»
- Просфора - 2013
- Бог Предвічний нам народився
- День пам'яті жертв Голодомору і репресій, Київ, 24 листопада 2012
- Монаше згромадження отців-редемптористів розпочало святкування свого 100-літнього ювілею
- Паломництво хасидів до Умані 2012
- Посвячення собору Преображення Христового в Коломиї
- Завершилась VII Міжнародна десятиденна піша проща родин мігрантів із Самбора до Зарваниці
- Літня богословська школа УКУ 2012
- Екуменічний молебень з нагоди Дня міста Львова
- Хресна Хода у Львові, 18 березня 2012 (Хрестопоклінна неділя)
- Вечір зі вшанування о. Івана Шевціва
- 600-ліття Львівської митрополії римо-католики відзначили урочистою Месою, яку очолив Апостольський нунцій
- Новорічна зустріч європейської молоді Тезе у Берліні (2012)
- В Україні засновано Асоціацію католиків-медійників
- Освячення Гарнізонного храму у Львові
- В Ірпіні проходить ювілейна конференція "Богословська освіта – 10"
- Тезівський флеш-моб
- Відкрита мистецька акція «Намалюємо світ разом», присвячена екологічному дню Бога Творця
- Дні українсько-польського добросусідства в Нижанковичах
- Святкова вечеря Іфтар з нагоди місяця Рамадан
- Пам’ятати заради миру: у Львові відбулася акція пам’яті жертв Другої світової війни
- Перша Архиєрейська Літургія владики Венедикта (Алексійчука) в Унівській лаврі
- о.Ксаверій Кнотц - став почесним гостем Форуму видавців у Львові
- Родини емігрантів молилися у Зарваниці
- З'їзд редемпторитської молоді у Львові (2010)
- Патріарх Філарет у Вінниці освятив "вистражданий" кафедральний собор
- Візит митрополита Іларіона (Алфеєва) до Львова
- Передвиборчий молебень Віктора Януковича у Києво-Печерській лаврі
- Екуменічна молитва за поєднання християн у Львові (січень, 2010)
- 32 Європейська зустріч молоді Тезе "Паломництво довіри на землі"
- Різдвяний Львів 2009-2010
- Тиждень молитов за єдність християн 2008
Останні новини
Відійшов у вічність Петро Гануліч – колишній Генеральний секретар УАРС | 14 серпня 2017, 13:50 | Релігія і суспільство |
На Одещині для зйомки художнього фільму повністю відбудували кірху | 14 серпня 2017, 12:36 | Релігія та культура |
Мощі святого Партенія вперше виставлені для вшанування в Івано-Франківську | 14 серпня 2017, 11:07 | Релігійні церемонії та паломництво |
Сьогодні у православних і греко-католиків розпочинається Успенський піст | 14 серпня 2017, 10:20 | Релігійні свята і традиції |
Срібна монета-писанка з Канади поповнила колекцію Коломийського музею писанкового розпису | 14 серпня 2017, 09:41 | Релігія та культура |
Точка зору
6 серпня 2017, 13:12 | Інтерв'ю |
Карітас навчає як не стати жертвою торгівлі людьми
Днями світова спільнота відзначила Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. Благодійний фонд «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ» провів чергову інформаційну акцію в центрі Івано-Франківська, під час якої усі охочі змогли отримати інформацію про правила виїзду та працевлаштування за кордоном та в Україні, щоб не потрапити в тенета шахраїв.
18 липня 2017, 12:15 | Інтерв'ю |
Люди можуть не довіряти "священикам у дорогих авто", але вірити в духовну цінність Церкви
Соціологічні опитування можуть як заворожувати, так і вносити певні сумніви у відповідність реальній картині світу. В умовах недоступності деяких територій Донбасу та Криму для опитування, потрібна ясність, що саме можемо бачити в опитуваннях. Про те, як «читати» дані та які висновки можна зробити розповідає соціолог Олена Богдан.
Релігієзнавчі студії
11 серпня 2017, 15:25 | Релігієзнавчі студії | |
Київська кафедра в 1917–1921 роках: архиєпископ Платон (Рождественський)
Преосвященний Платон (Порфирій Федорович Рождественський, 1866 – 1934) зробив блискучу кар’єру. Станом на початок 1917-го він вже третій рік був Екзархом Грузії, а до того – сім років очолював Північноамериканську місію РПЦ.
4 серпня 2017, 16:21 | Релігієзнавчі студії |
Київська кафедра в 1917–1921 роках: архиєпископ Алексій (Дородніцин)
Якщо Никон (Безсонов) відчував себе «покривдженим» царським режимом, то Алексій (Анемподіст Якович Дородніцин, 1859-1920) навпаки – міг вважати себе однією з «жертв» революції.
Моніторинг ЗМІ
Поставили крест? | 11 серпня 2017, 14:11 | Суспільство-дайджест |
УПЦ (МП), мова та зброя США. Українці повинні самі позбутися «русского мира» | 9 серпня 2017, 15:27 | Суспільство-дайджест |
Бути стійким під час конфлікту: Соціологи УКУ досліджують бар’єри та можливості отримання психологічної допомоги в Україні | 9 серпня 2017, 13:25 | Суспільство-дайджест |
Народний репортер
19 лютого 2017, 17:23 | Народний репортер |
У Бердянську розповіли про історію Реформації у регіоні
17 лютого у Бердянську, в приміщенні центральної міської бібліотеки, відбулось засідання круглого столу, посвячене 500-річчю Реформації.
Релігійне краєзнавство
11 серпня 2017, 10:50 | Релігійне краєзнавство | |
Музей просто неба, який починався з монастиря
Музей народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького – це етнографічний комплекс, у якому просто неба зібрано зразки народної дерев’яної архітектури та побуту різних етнографічних регіонів Західної України кінця XIX – початку XX століття.
5 серпня 2017, 10:13 | Релігійне краєзнавство | |
Сороцьке — сюди навіть Богородиця завітала
Село Сороцьке Теребовлянського р-ну Тернопільщини цілком заслуговує на включення до престижного ТОП-100 найцікавіших сіл України. Попри цей факт широкому туристичному загалу воно практично невідоме.
Автори статей
Огляд видань
31 липня 2017, 17:23 | Огляд видань |
Нариси з історії Галичини: релігійно-суспільний аспект
Відомий історик, автор РІСУ, Ігор Чорновол нещодавно видав свою чергову книжку. До видання, розміром понад 430 сторінок, увійшли науково-публіцистичні статті автора, які вийшли з 1997 р. у різних періодичних та наукових виданнях. Представляючи різні аспекти історії Західної України, він значну увагу приділяє релігійно-суспільним процесам.
28 липня 2017, 15:26 | Огляд видань |
Львівське видавництво «Свічадо» подарувало нам «Семиярусну гору» Томаса Мертона. В ній ми можемо почути голос одного зі смиренних Божих обранців, голос мовчазного самітника. Через тих, хто мовчить, промовляє Сам Бог.
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