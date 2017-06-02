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- Львів прощається зі своїм Патріархом
- У рідному селі Патріарха Йосифа Сліпого відзначили його 125-ліття
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- День молитви за сиріт 2014 у Києві
- Протести під Лаврою під час Архиєрейського Собору УПЦ (МП)
- Хода до свята Божого Тіла у Житомирі
- Майданівський лазарет у Свято-Михайлівському монастирі
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- Бог Предвічний нам народився
- День пам'яті жертв Голодомору і репресій, Київ, 24 листопада 2012
- Монаше згромадження отців-редемптористів розпочало святкування свого 100-літнього ювілею
- Паломництво хасидів до Умані 2012
- Посвячення собору Преображення Христового в Коломиї
- Завершилась VII Міжнародна десятиденна піша проща родин мігрантів із Самбора до Зарваниці
- Літня богословська школа УКУ 2012
- Екуменічний молебень з нагоди Дня міста Львова
- Хресна Хода у Львові, 18 березня 2012 (Хрестопоклінна неділя)
- Вечір зі вшанування о. Івана Шевціва
- 600-ліття Львівської митрополії римо-католики відзначили урочистою Месою, яку очолив Апостольський нунцій
- Новорічна зустріч європейської молоді Тезе у Берліні (2012)
- В Україні засновано Асоціацію католиків-медійників
- Освячення Гарнізонного храму у Львові
- В Ірпіні проходить ювілейна конференція "Богословська освіта – 10"
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- Відкрита мистецька акція «Намалюємо світ разом», присвячена екологічному дню Бога Творця
- Дні українсько-польського добросусідства в Нижанковичах
- Святкова вечеря Іфтар з нагоди місяця Рамадан
- Пам’ятати заради миру: у Львові відбулася акція пам’яті жертв Другої світової війни
- Перша Архиєрейська Літургія владики Венедикта (Алексійчука) в Унівській лаврі
- о.Ксаверій Кнотц - став почесним гостем Форуму видавців у Львові
- Родини емігрантів молилися у Зарваниці
- З'їзд редемпторитської молоді у Львові (2010)
- Патріарх Філарет у Вінниці освятив "вистражданий" кафедральний собор
- Візит митрополита Іларіона (Алфеєва) до Львова
- Передвиборчий молебень Віктора Януковича у Києво-Печерській лаврі
- Екуменічна молитва за поєднання християн у Львові (січень, 2010)
- 32 Європейська зустріч молоді Тезе "Паломництво довіри на землі"
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- Тиждень молитов за єдність християн 2008
Останні новини
УГКЦ закликає вірних відмовитися від практики на Зелені свята прикрашати оселі вирубаними деревцями | 2 червня 2017, 14:20 | Релігійні свята і традиції
У Києві пропонують перейменувати вулицю Челябінську на Любомира (Гузара) | 2 червня 2017, 13:52 | Релігія і суспільство
У львівському подвір’ї храму Лазаря знайдено захоронення жертв НКВС | 2 червня 2017, 11:23 | Історія, археологія
Ініціативна група “Першого грудня” продовжуватиме працю свого духовного батька – Любомира (Гузара) | 2 червня 2017, 10:46 | УГКЦ
Є люди, які досягають таких висот у своїй релігії, що переходять на загальнолюдський рівень, - Йосиф Зісельс про Любомира (Гузара) | 2 червня 2017, 10:25 | Релігія і суспільство
Точка зору
1 червня 2017, 11:10 | Відкрита тема |
Блаженніший Любомир (Гузар) про себе, Церкву і світ. Вибрані цитати
“Ми всі потребуємо любові”: світлій пам’яті Блаженнішого Любомира, що 60 із прожитих на землі років був священиком, ставши моральним авторитетом нації
21 травня 2017, 20:40 | Колонка Анатолія Денисенка |
«Твін Пікс» та природа таємничого
Після 25 річної перерви, на екрани виходить третій сезон всесвітньовідомого містичного серіалу «Твін Пікс» культового режисера Девіда Лінча. На початку 9о-х вихід в Україні цього фільму співпав з духовними пошуками людей, які тільки ось звільнилися від домінування матеріалістичної ідеології СРСР.
Релігієзнавчі студії
13 травня 2017, 17:04 | Релігієзнавчі студії
Іван Вишенський: спроба створення неміфологізованої біографії
Ми не знаємо, коли точно й де народився Вишенський. Не знаємо навіть його імені, котре дали йому при хрещенні. Ім’я Іван (точніше – Іоанн), ймовірно, він отримав тоді, коли став ченцем.
12 травня 2017, 10:59 | Релігієзнавчі студії
Іван Франко та Іван Вишенський: непростий діалог крізь віки
Безперечно, Іван Франко відіграв помітну роль у популяризації Івана Вишенського. Можна навіть сказати так: значною мірою саме завдяки цьому письменнику й досліднику маловідомий полеміст, який жив у кінці XVI – на початку XVII ст., став знаменитістю, однією із знакових фігур давньої української літератури.
Моніторинг ЗМІ
"Любомир. Бути людиною" | 2 червня 2017, 16:36 | Суспільство-дайджест |
Людина, яка обов'язково тобі допоможе. Віталій Портников про Любомира Гузара | 1 червня 2017, 16:35 | Суспільство-дайджест |
Фатіма, Волинь і Донбас, або «Теологія» бухгалтерії кривд | 31 травня 2017, 15:44 | Суспільство-дайджест
Календар
2 червня
Народний репортер
19 лютого 2017, 17:23 | Народний репортер |
У Бердянську розповіли про історію Реформації у регіоні
17 лютого у Бердянську, в приміщенні центральної міської бібліотеки, відбулось засідання круглого столу, посвячене 500-річчю Реформації.
Релігійне краєзнавство
10 травня 2017, 13:44 | Релігійне краєзнавство |
Храм Небесного Архистратига з міста неподоланих стереотипів
Калуш – районний центр Івано-Франківської області – має підозрілу славу колишнього хімічного велетня, дехто називає його "майже батьківщиною Степана Бандери", але мало хто розглядає це місто через мистецьку призму.
2 травня 2017, 08:29 | Миколаїв |
Миколаїв: святині міста з душею моряка
Від самого початку Миколаїв був повністю підпорядкований інтересам кораблебудування і військового флоту. На потреби суднобудування та військового флоту працювали майже всі верстви міського населення, що вирізнялося етнічної різноманітністю. Перелічити усі народи, які мешкали у Миколаєві та брали участь у його розбудові, неможливо.
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Огляд видань
30 березня 2017, 11:58 | Огляд видань
«Христос воскрес!?» - квітнева «Кана» про ключове в християнстві
Якось один католицький єпископ вийшов виголошувати пасхальну проповідь. Він сказав: «Христос воскрес!.. Але ви все одно в це не вірите…» І мовчки сів на своє місце. Це, напевно, чи не найкоротша великодня проповідь. І питанню воскресіння Ісуса Христа присвячена основна тема квітневого числа журналу «Кана».
9 березня 2017, 14:14 | Огляд видань
Що прочитати на Великий піст: пропозиції від «Свічадо»
Великий піст – це шлях, який треба пройти християнинові, щоби достойно зустріти світле свято Воскресіння Христового.
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