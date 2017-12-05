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Арт-терапія для малечі: волинські юдеї опікуються пацієнтами дитячого санаторію
5 грудня 2017, 09:24 | Калейдоскоп | | 0 | | Код для блогу | |
Лариса Андрійчук
Санаторій для дітей з батьками «Дачний», розташований у Ківерцівському районі — відомий на Волині заклад, де лікуються діти з неврологічними порушеннями: вродженими вадами, ДЦП, наслідками закритих черепно-мозкових травм, менінгоінфекій. Щомісяця тут реабілітуються та оздоровлюються 70 дітей.
Для прискорення процесу через позитивні емоції та навчання, останнім часом все частіше застосовується метод арт-терапії. Волонтери Волинської релігійної громади прогресивного юдаїзму взяли його на озброєння у своєму проекті «Веселка здоров’я». В їдальні санаторію вони створили казку руками художника і волонтера, члена громади Олександра Назарчука. Після ремонту молодий митець прикрасив їдальню, яку в санаторії використовують також як актовий і кіно-зал, двома розписами: перший – без сюжету, це пейзаж традиційного українського села, який використовують для театральних постановок, ігор. Над другим Олександр працював протягом листопада, приїжджав двічі-тричі на тиждень. Це – ілюстрація до казки «Ріпка». Він розповідає: «Спочатку працював у навушниках, слухаючи музику. Але потім побачив, що діти зацікавились, вони підходили і дивились, як я малюю. Тому я запропонував їм допомогти мені. Вже за декілька днів ніхто не відмовлявся докласти руку до «Ріпки». Тож це — наша спільна з дітьми робота».
«Дітям було дуже цікаво, як Саша безпосередньо малює цю картину», — каже Лідія Адамівна із Шацького району. З 8-річною донечкою Роксоланою вони – постійні пацієнти санаторію «Дачний», лікуються тут двічі на рік, адже у дівчинки ДЦП. «Їдальня стала затишніша і для діток це ж наочність – вони вчаться, дивляться, згадують. Ми раді, що до нас в санаторій завітала така благодійна місія, тому що для наших дітей це завжди свято: нові люди, нові враження. Для них звичайні дрібнички – це приємно. Вони усміхаються, вони вчаться бути добрими, вчаться спілкуватись один з одним».
Дарувати радість і підтримку тим, хто цього потребує, — така мета волонтерів Volunteer Community міста Луцька. До цієї всеукраїнської організації волонтери Волинської громади прогресивного юдаїзму долучились на початку 2017-го року. Раніше, – розповіла координаторка проектів, співробітниця БФ «Хесед-Ошер» Тетяна Плотнікова, — реалізовували благодійні ініціативи в рамках діяльності своєї організації. «Зараз у нас близько сорока волонтерів, не враховуючи маленьких дітей, які відвідують бабусь та дідусів, які за станом здоров’я не можуть прийти на свято в громаду. Але ми виходимо і за межі своєї громади, хочемо дарувати тепло нашого дому тим установам, з якими співпрацюємо».
Завідувачка педагогічною частиною санаторію «Дачний» Людмила Качмар наголосила: «Зараз ми з нетерпінням чекаємо усіх волонтерів, ми їм надзвичайно вдячні. До війни на Сході двері в санаторії не закривались, благодійники були у нас постійними гостями. Тепер ситуація змінилась, більшість допомоги спрямовують військовослужбовцям, пораненим, сім’ям загиблих. Навіть до дня інваліда (відзначається першої неділі грудня – авт.) бажаючих підтримати наших дітей небагато. А для них це дуже важливо, бо дітки з неврологічними порушеннями починають своє життя в лікарняних закладах, проводять у них значну частину свого дитинства і дуже важливо, щоб вони відчували домашній затишок, турботу, звичайні дитячі радості».
Завершення роботи над «Ріпкою», разом із волонтерами, відзначали розвагами та веселощами. Спочатку спільно згадували однойменну казку, а потім усіх чекали малюнки на стіні, фейс-арт та сувеніри. Спільно створили велику ялинку, на якій з’явився відбиток руки кожного і побажання на наступний рік. Цікава зустріч зарядила дітей позитивними емоціями. Наступні плани волонтерів Волинської релігійної громади прогресивного юдаїзму – свято для підопічних притулку для дітей (служби у справах дітей Волинської ОДА) та навчально-реабілітаційного центру для дітей із порушеннями опорно-рухового апарату у місті Рожищі.
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Арт-терапія для малечі: волинські юдеї опікуються пацієнтами дитячого санаторію
Для прискорення процесу через позитивні емоції та навчання, останнім часом все частіше застосовується метод арт-терапії. Волонтери Волинської релігійної громади прогресивного юдаїзму взяли його на озброєння у своєму проекті «Веселка здоров’я».
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