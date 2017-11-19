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«П’ятикнижжя в іконі». Українсько-польський діалог сакрального замість конфлікту історій
19 листопада 2017, 12:16 | Калейдоскоп | | 1 | | Код для блогу | |
Виставка робіт VII міжнародного пленеру іконопису та сакрального мистецтва днями відкрилась для відвідувачів у Луцькій галереї мистецтв. Сьомий рік поспіль митці з України та Польщі влітку зустрічаються у селі Замлиння Любомильського району Волині, щоб висловити своє бачення біблійних тем. Цього року темою мистецьких рефлексій стало «П’ятикнижжя».
Невеличке село Замлиння ховається у лісах волинського Полісся. Нині його населення — лише близько 300 мешканців. Невідомо, чи не занепало б воно, якби не священик із Польщі, отець Ян Бурас, який вирішив, що географічне розташування маленького населеного пункту на кордоні України, Польщі та Білорусі – добра нагода для зустрічей дітей, молоді та митців. Релігійна місія «Картіас-Спес» Луцької дієцезії Римо-Католицької Церкви заснувала тут центр, у 2010-му році їй передали приміщення колишньої протитуберкульозної лікарні. Міжнародний пленер сакрального мистецтва, на який щороку з’їжджаються десятки художників, нині є справжньою «візитівкою» Замлиння, завдяки якій про село знають і в Євросоюзі.
В експозиції творів пленеру не побачиш ікон у традиційному сенсі цього слова. Художники мають можливість висловити своє бачення християнської тематики, реалізувати його у нетрадиційній стилістиці сакральної картини. Проте незмінною умовою для всіх учасників залишається використання традиційної старовинної техніки іконопису на дошці, вкритій левкасом.
«В Центрі інтеграції відкриті для кожного і двері, і серце», — каже його директор, отець Ян Бурас. Днями у нас гостювала молодь із Молдови, Казахстану, Литви, Польщі та України – разом. Для мене це гордість, що в такому маленькому селі відбуваються не лише пленери іконопису та сакрального мистецтва, а, що найважливіше, зустрічі митців. До речі, не лише з Польщі та України, до Замлиння приїздили навіть із Австралії та Італії. Приїжджають і католики, і православні. Це важливо, бо атмосфера – чудова, позитив, встановлюються взаємини між поляками та українцями. Я б сказав, що пленер – це формула, а добрі взаємини — ціль і найбільша радість».
Консул Генерального консульства Республіки Польща у Луцьку Кшиштоф Савіцкі, який щороку сприяє реалізації мистецької ініціативи, на відкритті виставки пожартував: «З року в рік все більше і більше людей приходить на відкриття. Спочатку було більше інтересу і повний зал гостей, а наступного, напевно, прийде зо п’ятеро. Мусимо самі поставити собі запитання і шукати відповіді, чи потрібні наші пленери і такі виставки. Якщо і є трохи людей, яким таке мистецтво потрібне, то означає, що варто це робити: допомагати людям в часи тотального кічу, тотального несмаку та естетичної війни. Тому скільки зможемо – будемо робити цю справу. Особисто для мене ці пленери – мій голос в розмові про складні історичні взаємини між українцями і поляками. Це мій внесок як поляка і польського чиновника. Краще розмовляти через мистецтво, ніж історією конфліктів».
Відома волинська художниця та арт-терапевт Тетяна Мялковська – давня учасниця пленерів у Замлинні. Цього року на виставці представлена її робота «Виноградний Серафим. Євхаристії присвята». Вона продовжує цикл «Фігури», створений на старих дошках в фольклор-модерній манері.
«Я продовжила цикл «Фігури», тому що він розпочався саме в Замлинні багато років тому, коли я знайшла там дошки з розібраної старої поліської хати. Я працювала тоді на польсько-українському таборі з дітьми і ці дошки мене дуже вразили. Я намалювала перших дві, це були «Жінки-мироносиці», які започаткували цикл. Зараз він налічує понад 50 робіт, обійшов багато виставок. Ці перші роботи я подарувала інтеграційному центру в Замлинні, вони і зараз висять там. Коли в мене постало питання, що малювати зі Старого Заповіту, я так само вибрала старі дошки, яким вже понад сто років. Обробила, дала друге життя. Це – сакральна картина на старозавітну тему. Зокрема, я працювала над роздумуванням про гору Синай і Євхаристію – перетворення виноградного соку на вино, а потім на євхаристійний символ крові Ісуса Христа. Предтеча цього — шестикрилий Серафим, який благословляє на горі Синай виноградну лозу. Технічно робота – це розпис на левкасі, позолота і лаки».
«В Замлинні я проводжу багато часу як творчого, так і освітнього, — розповідає Тетяна Мялковська. Зокрема, вже 7 років беру участь в таборах вивчення польської мови, працюю з дітьми як художниця і арт-терапевт. Окрім цього, ми добре співпрацюємо з отцем Яном Бурасом і провели разом з організацією «Меценати для солдата» три табори для дітей «небесного легіону». Це було 40 дітей, яким ми дали трохи вільного часу, відпочинку, уваги, а також освіту. Я водночас займалась і психологічною реабілітацією як арт-терапевт, індивідуально працювала з підлітками, які мають проблеми, перебувають в стані замкненості.
Діяльність отця Яна Бураса справді сподвижницька: він і господар, і натхненник. Але мені подобається найбільше, що в інтеграційному центрі місце є для всіх: римо- і греко-католиків, православних обох патріархатів. Отець вважає, що тут всі однаково моляться і можуть побути з Богом. Для мене це справжній урок. Коли збираються представники різних конфесій, з різних куточків України, Польщі, Білорусі, всі різні, але однаково моляться до Бога. Хоча подобається й те, що кожен може висловити свої погляди. Бувають суперечки, проте ведеться нормальний діалог, без «мови ворожнечі», коли кожен може висловити свою думку. Це спонукає думати, надалі вивчати тему».
Цього року учасниками пленеру у Замлинні стали 30 митців. Серед них і досвідчені художники, і студенти Львівської національної академії мистецтв, приїздила група з Івано-Франківська. Виставка «П’ятикнижжя в іконі» далі мандруватиме містами України та Польщі. Уже за два тижні переглянути її зможуть рівняни.
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- 19 листопада 2017, 19:11| Коментувати коментар
"Діяльність отця Яна Бураса справді сподвижницька: він і господар, і натхненник. Але мені подобається найбільше, що в інтеграційному центрі місце є для всіх: римо- і греко-католиків, православних обох патріархатів. Отець вважає, що тут всі однаково моляться і можуть побути з Богом. Для мене це справжній урок. Коли збираються представники різних конфесій, з різних куточків України, Польщі, Білорусі, всі різні, але однаково моляться до Бога. Хоча подобається й те, що кожен може висловити свої погляди. Бувають суперечки, проте ведеться нормальний діалог, без «мови ворожнечі», коли кожен може висловити свою думку. Це спонукає думати, надалі вивчати тему»." Коли буває натрапляєш на подібні новини, як оця, то просто серце радіє і душа ликує. І слава Богу!
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