Мандри протестантськими громадами Львова: особливості сучасного служіння

Ніна Поліщук

Днями у рамках всеукраїнської програми «Реформація-500» був організований невеликий прес-тур до п’ятьох протестантських громад Львова. Журналісти відвідали будинки молитви Церкви адвентистів сьомого дня, Євангельських християн-баптистів, Церква християн віри євангельської та спільноту «Гефсиманія». Учасники туру мали нагоду поспілкуватися з представниками протестантських громад, пасторами та дізнатися, чим львівські протестанти живуть сьогодні.

Організатори заходу з Львівського обласного міжконфесійного оргкомітету «Реформація-500» Дмитро Колесник та Віктор Власюк на початку туру наголосили, що основною метою цієї, вже другої, ознайомлювальної поїздки є руйнування стереотипів щодо протестантів в Україні. Також важливою частиною усієї програми «Реформація-500», що триватиме протягом 2017 року, є дослідження здобутків Реформації для Європи та популяризація причинно-наслідкових зв’язків подій та тенденцій, на які суттєво вплинули ідеї протестантизму, а про які пересічна людина може й не здогадуватися. Зокрема, мовиться про винаходи та інновації у сферах медицини, освіти, науки, перезавантаження середньовічного богослов’я.

Якщо говорити про сучасні протестантські громади Львова, то їхня кількість сягає двох тисяч постійних членів. Окрім традиційних (за своєю історичною тяглістю) гілок лютеран, євангелистів, баптистів, у місті щодекілька років утворюються нові протестантські громади, які не поривають з матірною Церквою, та втім можуть бути зараховані до цілком незалежних. До прикладу, у 2001 році була утворена Церква «Гефсиманія», де відбуваються зустрічі-діалоги з представниками різних протестантських громад міста. У 2010 році почала своє служіння церква «Божий задум», що має на меті допомагати будувати здорову християнську сім’ю, підкреслювати важливість активної громадської позиції християн тощо.

Загалом виявилося, що усі протестантські громади, які відвідали під час ознайомлювального туру, досить активно беруть участь у житті міста, а саме – у соціальному служінні. Одними з найперших пунктів у всіх презентаціях від пасторів чи помічників тієї чи іншої церкви були: гуманітарна допомога та ремонт для дитячих будинків, періодичне відвідування геріатричного пансіонату у Львові, пропагування здорового способу життя та допомога алко- і наркозалежним, волонтерська праця в зоні АТО, а також організація літніх таборів для дітей і тренінгів з особистісного менеджменту чи планування сім’ї.

Наприклад, Церква адвентистів сьомого дня, що знаходиться на вул. Короленка 1, активно пропагує здоровий спосіб життя серед дорослих та молоді. З цією метою досить часто організовують різні акції у місті та поза його межами. Наприклад, у Новому Роздолі адвентисти навіть утримують санаторій. Цікаво звернути увагу, що зараз громада збирається на молитви у колишньому римо-католицькому костелі монастиря братів-францисканців 1629 року побудови. Храм реставрований як ззовні, так і зсередини, надбудували тільки балкон через потребу збільшення площі для вірних. Унікальним є розміщення баптистерію – на колишньому місці престолу в амвоні.

При храмі діє суботня школа для дітей та підлітків, а для батьків часто організовують майстер-класи з нових методик виховання. Найближчим часом при храмі планують відкрити Музей адвентизму на Галичині.

Церква «Гефсиманія», що по вул..Кульпарківська 65, була утворена в 2001 році, зараз вона діє у приміщенні колишнього цеху заводу кінескопів. Як розповів пастор цієї церкви Валерій Марченко, «Гефсиманія» - це місце, де протестанти єднаються і запрошують до єдності усі інші конфесії. Щовівторка тут збираються представники близько 37 протестантських церков. Серед найбільш резонансних подій, які були організовані цією спільнотою, є акція «Поклонимося Богові разом», що відбулася у 2006 р. у Львівському національному академічному театрі опери та балету ім. С. Крушельницької. Тоді християни різних конфесій зібралися на спільну молитву та концерт сучасної християнської пісні.

У «Гефсиманії» також вдалося поспілкуватися з пасторами та представниками інших протестантських церков, які не є надто чисельними і утворені порівняно не так давно, але діяльність яких прямо зорієнтована на практичне втілення християнських принципів у життя. Пастор Руслан Зуєв розповів про Церкву «Армія спасіння», якою він опікується. У Львові вона діє тільки два роки, а перед тим була в Криму, загалом місія існує 120 років і була утворена у Великобританії. Зараз ця спільнота опікується воїнами АТО, постачає їм гуманітарну допомогу, сприяє соціальній адаптації дітей на Закарпатті, переселенців та військових. Церква «Божий мир» існує у Львові вже 10 років і, окрім допомоги різним реабілітаційним центрам, тричі на тиждень організовує обіди для безхатченків, створили «Дім надії» для літніх людей. Також щороку віряни цієї церкви проводять футбольні турніри для підлітків, на яких запрошують і проблемну молодь, щоб привідкрити їм світ «живого християнства, що може бути втілене у життя» (за словами пастора). Наразі вірні цієї церкви хочуть налагодити співпрацю з в’язницями і здійснювати своє служіння там. Пастор спільноти «Церква – джерело життя» Володимир Білик розповів про діяльність театру «Емануїл» («З нами Бог»), який вже 27 років здійснює християнське місійне служіння через мистецтво драми. Набутком театру є близько 40 авторських вистав різної тематики, які трупа ставить майже по всій Україні та закордоном. За словами пастора, за час свого існування театр фактично став благодійною громадською організацією та майданчиком для міжконфесійного діалогу.

Церква євангельських християн-баптистів по вул. Фабричній практично нещодавно, у 2013 році, увійшла в новозбудований храм. Сюди на богослужіння приходить більше 200 людей, а зареєстрованих членів громади – 190. Пастор Віктор Гайдучок розповів, що у своїй спільноті вони роблять акцент на служінні дітей, які відвідують різноманітні соціальні центри у Львові, зокрема – центр для бездомних по вул. Т. Шевченка. Окрім того, в цій церкві час від часу організовують тренінги для подружніх пар про сімейні стосунки та особливості виховання дітей. Молодь у цієї громади складає близько 30 %.

Спільнота Церкви християн віри євангельської (п’ятидесятників) по вул.Папарівка виявилася найчисельнішою з відвіданих у той день – 730 членів. Дім молитви знаходиться вище залізничної станції «Підзамче», приміщення було збудоване у 1980-х. На той час, а це був ще СРСР, сюди приходило близько 1000 людей. Ще одна громада п’ятидесятників знаходиться неподалік – по вул.Жовківській. Це колишній римо-католицький костел св. Мартина, а тепер – пам’ятка архітектури, що входить до спадщини ЮНЕСКО. Громаді п’ятидесятників також належить приміщення колишнього монастиря, яке використовують як недільну школу.

Очільники протестантських громад Львова під час цього туру наголошували, що Мартін Лютер проповідував також «всезагальне священство», тобто говорив про покликання кожної людини здійснювати служіння Богові через старанне втілення християнських принципів у своє життя та життя ближніх. Неодноразово було наголошено на принципах, що складають фундамент Реформації: «тільки Писання», «тільки віра», «тільки благодать», «тільки Христос» і «тільки Богові слава».