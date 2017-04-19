У Львові представили доробок Першого пленеру українського сакрального мистецтва

Ніна ПОЛІЩУК

У львівській галереї сучасного сакрального мистецтва «IconArt» напередодні Великодня відкрилася виставка «Джерела», яка зібрала в своїй експозиції твори львівських іконописців, що взяли участь у Першому іконописному пленері у лютому цього року. Протягом десяти днів митці працювали у санаторії «Карпати» у м. Трускавець над завданням показати образи води в християнській традиції, зокрема – в іконописі. На виставці представлені не всі твори, що були написані під час пленеру, але можна ознайомитися з левовою часткою.

Ініціатором цього пленеру став о. Володимир Бондарчук, настоятель церкви Покрови Пресвятої Богородиці (УГКЦ) у Трускавці. Завдяки його зусиллям вдалося знайти спонсора пленеру. Як пояснили організатори пленеру на відкритті виставки, за мету ставили не просто плідно попрацювати, але й якимось чином пов’язати іконопис із місцем перебування. Оскільки Трускавець відомий своїми лікувальними джерелами, то тематика води ніби промовляла сама за себе.



Христос Вседержитель. Ікона о. Володимира Бондарчука

«Богослов’я джерела дуже глибоке і актуальне водночас. Що сьогодні є для нас живою водою, що є Першоджерелом? Ми прагнемо зцілення фізичного, та зцілення духовне не менш важливе, щобільше — воно важливіше. Правдиве джерело приведе до спілкування з Богом, сповнить наше життя Святим Духом», — прокоментував задум пленеру о. Володимир Бондарчук, роботу якого також можна побачити на експозиції.

У першому іконописному пленері взяли участь 12 митців зі Львова. Перша виставка пленерних робіт відбулася відразу по завершенню 10-денного інтенсиву у Трускавці. Експозицію облаштували у самому санаторії, що водночас стало своєрідною євангелізацією для місцевих туристів та відпочиваючих, які, можливо, до того не цікавилися сучасним українським іконописом чи навіть не знали про його існування. Роман Василик, професор та завідувач кафедри сакрального мистецтва Львівської національної академії мистецтв, зауважив на відкритті виставки у Львові, що, ознайомлюючись із творами цього пленеру, можна сміливо говорити про сучасну львівську школу іконопису. Їй притаманний особливий стиль, який, втім, зберіг у собі певні елементи давнього українського сакрального мистецтва.



Пророк Йона в череві кита. Ікона Оксани Винничок

Кураторка виставки, кандидат мистецтвознавства Марія Цимбаліста розповіла, що митці хотіли не просто приїхати до міста, попрацювати в ньому, скористатися його ресурсами, але прагнули якось зацікавити тих людей, які проживають чи відпочивають в Трускавці, звертаючи увагу на те, що є посеред них, але чого вони можуть повноцінно не бачити.

«Ми обрали тему води, але як завдання постановили розкрити цю тему крізь урбаністичний, історичний простір Трускавця, — пояснила Марія Цимбаліста. — Наприклад, на деяких іконах бачимо трускавецькі дерев’яні віли, фонтани, басейни, художники використали навіть певні елементи чи орнаменти з оформлення самого санаторію «Карпати». Цікаво було потім довідатися, що санаторій свого часу декорували митці з Львівської академії мистецтв. Робота Ольги Кравченко «Новонароджений Мойсей у водах» взагалі показує трускавецьке озеро, з його пейзажем, де на передньому плані, серед очерету, заплутався кошик з маленьким Мойсеєм. Тут варто ще зауважити, що саме слово «пленер» - це «відкритий простір», що нібито не зовсім стосується іконопису. Проте ми знайшли точку дотику в поєднанні основної іконописної теми з локальною історією. Ми творили, не ізолюючись від довколишнього середовища, але співдіючи з ним».



Новонароджений Мойсей у водах. Ольга Кравченко

Можливо, у наступних пленерах українського сакрального мистецтва організатори спробують продовжити так звану «тему стихій», звертаючись до образів вогню, повітря, землі в іконописі та пов’язуючи сакральну традицію з локальним простором.

Виставка «Джерела» триватиме до 7 травня в галереї «IconArt», що на вул. Вірменській у Львові.



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