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З Бандери на Гузара, з Шухевича – на Шептицького, — хто і як перейменовував вулиці в Мукачевому
11 липня 2017, 19:25 | Журналістські розслідування | 0 | | Код для блогу | |
Зоряна ПОПОВИЧ
На Закарпатті не проти такого перейменування вулиць, оскільки нові назви їм ближчі
У Мукачівській міськраді під час чергової сесії депутати наприкінці минулого тижня проголосували за рішення перейменувати вулиці Степана Бандери на вулицю Любомира Гузара, а вулицю Романа Шухевича – на Андрея Шептицького. А понад рік тому, 5 квітня, голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль підписав рішення про перейменування трьох вулиць Мукачева: Ярослава Галана — на вулицю Степана Бандери, вулицю Іван Туряниці - на вулицю Романа Шухевича, вулицю Івана Локоти — на вулицю Володимира Зайця (військового, загиблого на Донбасі).
До речі, стосовно надання одній з вулиць Мукачева імені Романа Шухевича, Геннадій Москаль писав на своїй сторінці в Facebook: «Мало хто знає, що Герой України Роман Шухевич має безпосереднє відношення й до Закарпаття. У 1939 році, коли тут постала Карпатська Україна, Шухевич добрався до Хуста і разом із соратниками створив Генеральний штаб національної оборони. Займався поповненням Карпатської Січі, тренував січовиків, організовував фінансову допомогу молодій державі. Шухевич був учасником битви на Красному Полі, і тільки чудо врятувало його від смерті».
Як зауважує очільник області, «Мукачівська міськрада загальмувала перейменування, направивши негласного листа в Національні інформаційні системи, що перейменування вулиці Р.Шухевича начебто “…викликало велике суспільне збурення жителів міста, що призвело до численних звернень до виконавчого комітету Мукачівської міської ради”. Це ж треба вигадати таку дурницю про героя, котрий власною кров’ю захищав Карпатську Україну!»
Чому нині депутати перейменували саме ці вулиці – міська рада не повідомила. Як розповів нам депутат Мукачвської міської ради, член комісії із перейменування ряду вулиць Юрій Кравчук, пропозиція поступила від заступника міського голови Олександра Галая (Партія «Єдиний центр»). «Варіантів “проти” не було», – сказав пан Юрій.
Олександр Галай напряму коментувати перейменування цих вулиць відмовився.
Як уже повідомляла РІСУ, в Департаменті інформації УГКЦ рішення про перейменування вулиці Бандери на вулицю Гузара, а вулиці Шухевича на вулицю Шептицького назвали маніпулятивними.
Однак на Закарпатті цьому факту не надають такої великої уваги. Ініціатор перейменування вулиці на честь владики Любомира Гузара парох Мукачівського Успенського греко-католицького собору отець Йосип Ловска сказав, що він знав, яку вулицю називатимуть іменем Гузара. Заступник мера, у відповідь на прохальний лист від деканату, обговорював з отцем перейменування. «Так склалося, що Любомир Гузар, Андрей Шептицький та Йосип Сліпий є нам ближчими, аніж Бандера та Шухевич», – сказав священик.
У Мукачівській греко-католицькій єпархії взагалі були здивовані нашим проханням прокоментувати згадане перейменування, оскільки вони до нього не мають жодного відношення і не вбачають в цьому факті нічого надзвичайного чи провокативного...
Насамкінець додамо, що мукачівські вулиці Степана Бандери та Романа Шухевича проіснували всього тиждень, з 30 червня, коли було завершено перейменування вулиць після декомунізації Мукачева, по 6 липня, коли відбулась уже згадувана сесія Мукачівської міської ради.
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11 липня 2017, 19:25 | Журналістські розслідування |
З Бандери на Гузара, з Шухевича – на Шептицького, — хто і як перейменовував вулиці в Мукачевому
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