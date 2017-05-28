- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
У Хмельницькому священик УАПЦ перейшов в УПЦ КП
28 травня 2017, 01:18 | Журналістські розслідування | 0 | | Код для блогу | |
Володимир МОРОЗ
Про перехід священика і громади Успіння Пресвятої Богородиці УАПЦ в Хмельницькому до Київського Патріархату повідомили РІСУ одразу кілька джерел. Сам настоятель парафії протоєрей Анатолій Бих від коментарів відмовляється.
«Парафія храму Успіння Пресвятої Богородиці Хмельницької єпархії УАПЦ, на чолі з настоятелем – митрофорним протоєреєм Анатолієм Бихом, колишнім в.о. канцлера Архиєпископа Мстислава (Гука), перейшла до Української Православної Церкви Київського Патріархату», – повідомило джерело в редакцію.
За коментарем РІСУ звернулася до самого священика.
«А для чого вам це? – запитав о. А. Бих і після пояснення, яку суспільну функцію виконують ЗМІ, продовжив. – Без коментарів. У мене є громада у церкві і більше мене ніхто не цікавить. Нема нічого дивного. Що вирішує громада, те вона робить на наших зборах».
У відповідь на уточнююче запитання, чи громада вже вирішила на зборах питання переходу/не переходу, він промовчав.
«Коли громада буде бажати, вона звернеться у ЗМІ і надасть інформацію. Коли буде вважати за потрібне», – завершив він.
Громада Успіння, настоятелем якої є о. Бих, зареєстрована за адресою на Львівському шосе у Хмельницькому. Священик є уповноваженою особою громади і його повні дані – Бих Анатолій Павлович. У публічних електронних реєстрах станом на 26 травня 2017 р. громада фігурувала як парохія УАПЦ. Але фактичний її перехід до УПЦ КП РІСУ засвідчив о. Микола Фатич із Волочиська, який також наприкінці грудня 2016 р. перейшов до Київського патріархату.
«Так, він уже офіційно перейшов,» – сказав о. М. Фатич.
Причина мовчання о. А. Биха поки незрозуміла. Повідомлення про його перехід розміщене також на псевдо-сайті Тернопільської єпархії УАПЦ, який популяризує діяльність «Фонду пам’яті Блаженнішого Митрополита Мефодія» Наталії Шевчук.
«Наталія Шевчук не має жодного відношення до УАПЦ», – повідомив РІСУ Предстоятель УАПЦ митрополит Мелетій (Малинич).
Ця жінка дійсно була в оточенні покійного Предстоятеля УАПЦ митрополита Мефодія (Кудрякова) і має суперечки з його родичами за його квартири. Але тоді ж в його оточенні був і о. Анатолій Бих. І на нього, як активного діяча УАПЦ навіть скаржилися в Київському Патріархаті у 2013 р. Йшлося про те, що коли у квітні того року громада св. Юрія Переможця УАЦП у Хмельницькому вирішила перейти до УПЦ КП, то о. А. Бих і митрополит Мефодій (Кудряков) прагнули перешкодити цьому.
«3-го червня 2013 року діючий голова Парафіяльної ради єпископ Адріан (Кулик Руслан Іванович) дізнався, що Бих Анатолій Павлович без законних на те підстав та на підставі підробленого протоколу загальних зборів був обраний головою Парафіяльної ради релігійної громади парафії «Святого великомученика Юрія Переможця» Української автокефальної православної церкви у м. Хмельницькому. », – повідомляє сайт «Помісна Церква» (навіть якщо цей матеріал з тих чи інших причин зникне з вказаного ресурсу, він залишиться у кеші – прим. ред.).
Але й це ще не все: у 2011 р. митрофорний протоєрей Анатолій Бих уже брав участь у служінні УПЦ КП. Це підтверджують статті від 25 вересня і 19 грудня того року на сайті Хмельницької єпархії.
Рейтинг
0
0
Ексклюзив
28 травня 2017, 01:18 | Журналістські розслідування
У Хмельницькому священик УАПЦ перейшов в УПЦ КП
Про перехід священика і громади Успіння Пресвятої Богородиці УАПЦ в Хмельницькому до Київського Патріархату повідомили РІСУ одразу кілька джерел. Сам настоятель парафії протоєрей Анатолій Бих від коментарів відмовляється.
26 травня 2017, 16:26 | Події та люди |
Унікальні вітражі душпастирів-мучеників в церкві УГКЦ на Тернопільщині
Вітражі із зображеннями єпископа-мученика Никити Будки, який загинув у радянському таборі в Казахстані, слуги Божого отця Андрія Бандери, якого розстріляли комуністи в Києві, та отця Івана Кипріяна, який загинув у радянському концтаборі з дітьми на Сибірі, встановили у церкві Успіння Пресвятої Богородиці в містечку Козова на Тернопільщині.
24 травня 2017, 11:05 | Репортажі |
Релігійна бюрократія: історія церковних інституцій
"Релігійна бюрократія: історія церковних інституцій", - саме під такою назвою відбулася публічна дискусія між науковцями та релігійними діячами 23 травня в Києві. Дискутували: історик Наталя Яковенко, релігієзнавець Віктор Єленський, релігійні діячі: "колишній церковний бюрократ" прот. Георгій Коваленко та "бюрократ діючий" шейх Саїд Ісмагілов.
23 травня 2017, 16:16 | Огляд подій |
Сага про «церковні законопроекти»: як це було
Останні кілька днів медіа-сфера була наповнена різними повідомленнями, які так чи інакше стосувалися «церковних» законопроектів у парламенті. Річ йде про документи № 4128 (про процедуру зміни юрисдикції) та № 4511 (про особливий статус для конфесій з центром в Росії).
22 травня 2017, 14:56 | Калейдоскоп |
У Львові відреставрували відомий іконостас Йова Кондзелевича
У Національному музеї ім. А. Шептицького у Львові 18 травня вперше відкрили для постійної експозиції відреставрований іконостас Йова Кондзелевича з церкви Різдва Пресвятої Богородиці Загорівського монастиря.
Останні коментарі
Любите читать? Тогда https://bookinist.com.ua/ - это то, что вам надо
Если вы любите читать, советую удобный прайс-агрегатор - https://bookinist.com.ua/
Бо ще той день не настав.
Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.
Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе