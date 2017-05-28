У Хмельницькому священик УАПЦ перейшов в УПЦ КП

Володимир МОРОЗ

Про перехід священика і громади Успіння Пресвятої Богородиці УАПЦ в Хмельницькому до Київського Патріархату повідомили РІСУ одразу кілька джерел. Сам настоятель парафії протоєрей Анатолій Бих від коментарів відмовляється.

«Парафія храму Успіння Пресвятої Богородиці Хмельницької єпархії УАПЦ, на чолі з настоятелем – митрофорним протоєреєм Анатолієм Бихом, колишнім в.о. канцлера Архиєпископа Мстислава (Гука), перейшла до Української Православної Церкви Київського Патріархату», – повідомило джерело в редакцію.

За коментарем РІСУ звернулася до самого священика.

«А для чого вам це? – запитав о. А. Бих і після пояснення, яку суспільну функцію виконують ЗМІ, продовжив. – Без коментарів. У мене є громада у церкві і більше мене ніхто не цікавить. Нема нічого дивного. Що вирішує громада, те вона робить на наших зборах».

У відповідь на уточнююче запитання, чи громада вже вирішила на зборах питання переходу/не переходу, він промовчав.

«Коли громада буде бажати, вона звернеться у ЗМІ і надасть інформацію. Коли буде вважати за потрібне», – завершив він.

Громада Успіння, настоятелем якої є о. Бих, зареєстрована за адресою на Львівському шосе у Хмельницькому. Священик є уповноваженою особою громади і його повні дані – Бих Анатолій Павлович. У публічних електронних реєстрах станом на 26 травня 2017 р. громада фігурувала як парохія УАПЦ. Але фактичний її перехід до УПЦ КП РІСУ засвідчив о. Микола Фатич із Волочиська, який також наприкінці грудня 2016 р. перейшов до Київського патріархату.

«Так, він уже офіційно перейшов,» – сказав о. М. Фатич.

Причина мовчання о. А. Биха поки незрозуміла. Повідомлення про його перехід розміщене також на псевдо-сайті Тернопільської єпархії УАПЦ, який популяризує діяльність «Фонду пам’яті Блаженнішого Митрополита Мефодія» Наталії Шевчук.

«Наталія Шевчук не має жодного відношення до УАПЦ», – повідомив РІСУ Предстоятель УАПЦ митрополит Мелетій (Малинич).

Ця жінка дійсно була в оточенні покійного Предстоятеля УАПЦ митрополита Мефодія (Кудрякова) і має суперечки з його родичами за його квартири. Але тоді ж в його оточенні був і о. Анатолій Бих. І на нього, як активного діяча УАПЦ навіть скаржилися в Київському Патріархаті у 2013 р. Йшлося про те, що коли у квітні того року громада св. Юрія Переможця УАЦП у Хмельницькому вирішила перейти до УПЦ КП, то о. А. Бих і митрополит Мефодій (Кудряков) прагнули перешкодити цьому.

«3-го червня 2013 року діючий голова Парафіяльної ради єпископ Адріан (Кулик Руслан Іванович) дізнався, що Бих Анатолій Павлович без законних на те підстав та на підставі підробленого протоколу загальних зборів був обраний головою Парафіяльної ради релігійної громади парафії «Святого великомученика Юрія Переможця» Української автокефальної православної церкви у м. Хмельницькому. », – повідомляє сайт «Помісна Церква» (навіть якщо цей матеріал з тих чи інших причин зникне з вказаного ресурсу, він залишиться у кеші – прим. ред.).

Але й це ще не все: у 2011 р. митрофорний протоєрей Анатолій Бих уже брав участь у служінні УПЦ КП. Це підтверджують статті від 25 вересня і 19 грудня того року на сайті Хмельницької єпархії.