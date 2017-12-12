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На площі Чернівців – Ханука із пампухами
12 грудня 2017, 20:50 | Свята і звичаї | | 0 | | Код для блогу | |
Наталія ФЕЩУК
Фото автора
У вівторок ввечері на Театральній площі міста запалили першу Ханукальну свічку. Свято Хануки у Чернівцях супроводжувалося грою діксі-бенду “Чернівці”, вогняним шоу, а усіх присутніх пригощали пончиками.
За традицією, на площі перед театром вже кілька років поспіль встановлюють велику Менору — світильник–семисвічник. Це місце вибране не випадкове, адже поруч – колишній єврейський дім.
Першу свічку Ханукальної менори запалили головний рабин Чернівців Менахем Мендель Гліценштейн, мер Чернівців Олексій Каспрук та перший заступник голови Чернівецької ОДА Михайло Павлюк.
Аби дістатися до свічки на великій Менорі, їх підняв спеціальний кран. Рабин прочитав спеціальну молитву, а міський голова привітав єврейську громаду із світлим святом Хануки.
— Свято Хануки у багатьох мітсах світу відзначається саме на головних площах, — розповів в коментарі РІСУ головний рабин Чернівців Менахем Мендель Гліценштейн. – У нас в Чернівцях також. Це свято називають святом світла. Воно присвячене диву, що сталося після перемоги єврейського воєначальника Юди Маккавея над військами селевкідского царя Антіоха в 164 році до нашої ери. Олія, необхідна для запалювання храмового світильника (менори) була знищена ворогами. Євреї знайшли лише один глечик "чистої" оливкової олії. Її мало вистачити тільки на добу, але вистачило на вісім днів горіння менори - саме на той термін, який був необхідний для приготування нової, несплюндрованої олії”.
Ханукальні свічі на площі запалюватимуть протягом усіх восьми днів свята і, за традицією, вони повинні горіти не менше 30 хвилин після настання темряви.
Після запалення першої Ханукальної свічки всіх присутніх пригощали пампухами, які були приготовлені у місцевому кошерному ресторані. А єврейські мелодії виконував діксі-бенд “Чернівці”. Пончики роздавали з великого ящика, чернівчани охоче ними ласували. Вони готуються на олії – на знак того дива, що сталося багато-багато років тому. Головний рабин Чернівців каже, що пампухи на Хануку впродовж цих восьми днів готують всі єврейські родини. В нього вдома їх готує дружина, а їй допомагають їхні п’ять донечок.
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Ексклюзив
12 грудня 2017, 20:50 | Свята і звичаї | |
На площі Чернівців – Ханука із пампухами
У вівторок ввечері на Театральній площі міста запалили першу Ханукальну свічку. Свято Хануки у Чернівцях супроводжувалося грою діксі-бенду “Чернівці”, вогняним шоу, а усіх присутніх пригощали пончиками.
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