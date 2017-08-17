Про Яблучний спас і про те, що обов’язково треба покласти у кошик

Преображення Господнє або Спас, яке православні та греко-католики святкують 19 серпня – одне з дванадцяти найбільших християнських свят. Воно знаменує подію, коли Ісус завів трьох апостолів – Петра, Якова та Івана на гору Фавор і перевтілився перед ними. Тоді Його обличчя засяяло, а на небі з’явилися старозавітні пророки Мойсей та Ілля, які говорили зі Спасителем про Його близький відхід. Усіх їх освітила хмарина, з якої линув голос: “Це Син Мій Улюблений, що його я вподобав. Його слухайтеся”. Преображення показало наявність в Ісусі Христі божественної та людської природи. Цей празник – один з небагатьох, що показує, яким нерозривним є зв’язок природи, людини і Бога Творця.

Празник Преображення прославляє Творця, що по своїй милості дав нам щедрі плоди Землі. Свято припадає на час, коли вони якраз дозрівають.

В народі свято Преображення називають Яблучним (Другим) Спасом, адже з давна-давен незамінним атрибутом спасівського кошика були яблука.

За давньою традицією на освячення до храму ми приносимо яблука, груші, виноград, сливи, які виросли у наших садах. У деяких регіонах ще беруть колоски пшениці чи жита, маківки.

Фрукти мають бути такими, що породила наша земля. Не варто святити банани, апельсини чи ананас, бо це не є первоплодом нашої української землі. Кошички можна прикрасити калиною.

Це дуже важливий момент: те, чим Бог благословив наш край, нашу землю, ми приносимо у кошичках у храми і кажемо: “Господи, ми дякуємо Тобі, за те що Ти вчинив нашу землю родючою, плідною. Ми просимо Тебе, благослови їх.

Плоди символізують подяку Богу за всі дари і посвяту всього світу. Такий вибір продуктів, які потрібно святити на Яблучний Спас (Преображення Господнє), пов’язаний також з Успенським постом, якого дотримуються християни в даний момент – триває він до 28 серпня. Але на Яблучний Спас вимоги до посту дещо пом’якшуються.

Слід в цей день пригощати дітей бідних і хворих людей, чим більше яблук вийде роздати – тим добрішим і щедрим буде до вас Бог. Яблучний Спас усім цим нагадує людям про важливість духовного преображення.

У деяких регіонах кошик прикрашають ще божим зіллям та чорнобривцями. Крім фруктів, на освячення жінки також кладуть мед і “маковейчики” — прісні коржики з маком.

Існує традиція на Спаса також нести освячувати до храмів букети з плодів, маківок та трав.





Серед квітів у букеті обов’язково повинні бути великі достиглі голівки маку. Такий букет називається «маковійчик», або «маковейка». На витесані з дерев палички нанизують яблука, груші. Вони також стають частиною спасівського букету. До нього додають різні трави: васильки, м'яту, чебрець, любисток, петрові батоги, полин, деревій, будяк-пристрітник. Для окраси можна докласти гілочку калини, чорнобривці, жоржини, барвінок.

Після Богослужіння вся сім’я сідає за стіл. Спершу господар виголошує молитву, потім усі куштують яблука з медом, аби врожай на наступний рік родив, їдять традиційні пироги з яблуками, котрі господині випікають до свята.

Смачний Спасівський яблучний пиріг







Рецепт наступний: 250-300 грам маргарину змішуємо з 200 грамами цукру, додаємо 2 яйця, 450 грам муки(можна більше), соду (або порошок до печива) та 3 столових ложки сметани.



Все ретельно змішуємо у вищенаведеному порядку. Яблука тремо на великій тертці, додаємо цукор, за смаком корицю, вичавлюємо з суміші зайвий сік. Тісто ділимо на 2 рівні частини. Першу посипаємо сухариками та викладаємо на неї яблука. Накладаємо решту тіста, змащуємо збитим яйцем, проколюємо вилкою. Пиріг ставимо в духовку на 40-45 хвилин. Після того, як час вийшов, даємо пирогу ще трохи постояти, аби ліпше застиг.

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Пряний яблучний пиріг з карамеллю





Інгредієнти

фініки 200 г. молоко 200 мл масло вершкове 200 г. борошно 280 г. цукор коричневий 100 г. розпушувач тіста 1/2 ч.ложки яйця курячі 4 шт. яблука 3 шт. сік лимона іриски кориця 1/4 ст.ложки гвоздика 1/4 ст.ложки імбир 1/4 ст.ложки горіх мускатний 1/4 ст.ложки Розраховано на 12 порцій

Приготування

Духовку розігріти до 180°С. Змастити вершковим маслом форму 20х30 см або вистелити її папером для випічки.

Фініки покласти в невеликий сотейник і залити молоком. На невеликому вогні довести до кипіння. Зняти з вогню і залишити на 15 хвилин. За допомогою блендера перетворити фінікову суміш в пюре.

Яблука порізати на четвертинки, витягти насіння і порізати на тонкі скибочки, скропити лимонним соком.

З'єднати всі інгредієнти для тіста. Перемішати до однорідності і викласти у форму. Трьома рядами викласти зверху яблука. Випікати 45-50 хвилин. Охолодити пиріг у формі.

Іриски покласти в невеликий сотейник, хлюпнути трохи молока або вершків. На невеликому вогні нагрівати до тих пір, поки іриски повністю не розчиняться.

Пиріг присипати цукровою пудрою і полити соусом.

Грушево-яблучний пиріг із соленою карамеллю





Інгредієнти

Тісто яйця 5 шт. цукор 200 г. борошно 200 г. розпушувач тіста 2 ч.ложки яблука 2 шт. груші 2 шт. Карамель цукор 220 г. сіль 2 ч.ложки масло вершкове 90 г.

Після майстер-класу продовжила дома експериментиіз перевернутими пирогами. Тож пропоную вам перевернутий пиріг з яблуками і грушами на бісквітному тісті із солоною карамеллю.



Дно роз’ємної форми діаметром 24 см встиляємо вирізаним кружечком з пергаменту.



Тісто готується легко, як на шарлотку: збиваємо яйця, додаємо цукор, збиваємо ще раз, додаємо розпушувач і борошно і збиваємо знову.



Готуємо карамель. Цукор і сіль покласти в суху нержавіючу каструлю з товстим дном. Поставити на плиту, час від часу помішуючи у процесі плавлення цукру. Ваше завдання не дати йому пригоріти. Він має розплавитись і стати карамельним на колір. Коли цукор розплавився, додаємо масло і швидко вимішуємо до одорідності. Будьте обережні! коли вкинете масло і почнете мішати буже шипіти і шкварчати, підніматись шапкою — це нормально. Головне бережіть руки, адже температура плавлення цукру 160-190℃, тож опіки можуть бути серйозні.



Коли карамель приготувалась, одразу, поки не застигла в "іриску" виливаємо її у форму для випічки. Зверху викладаємо різані дольками яблука-груші, рівномірно розподіляємо тісто і відправляємо на 40 хв при 200 ℃ в духовку.

Перевернутий карамелізований яблучний пиріг в мікрохвильовці

Інгредієнти

яблука 300 г. масло вершкове 35 г. цукор 120 г. яйця курячі 3 шт. борошно пшеничне 80 г. Розраховано на 5 порцій

Яблучний пиріг, для приготування якого ви витратите не більше 15 хвилин. Звичайно, для святкування якихось урочистостей він навряд чи підійде, але потішити рідних таким пирогом на сніданок чи вечерю ви завжди зможете. Швидко, смачно і легко — ось ті якості, які вірно охарактеризують цей рецепт.

Приготування:

В жаростійку форму, у якій дозволено готувати в мікрохвильовій печі, насипати три столові ложки цукру і рівномірно скропити зверху однією столовою ложкою води.



Форму поставити у мікрохвильовку. Увімкнути мікрохвильовку на повну потужність на 2-3 хвилини( точний час ви зможете визначити лише експериментально, вивчаючи саме свою мікрохвильовку). Цукор має закарамелізуватися. Слідкуйте, бо часто цукор на цьому етапі згоряє. Почніть з 2 хвилин. Рівномірно перемішайте карамель до утворення однорідної карамельної маси.



Зверху на карамель викладіть порізане вершкове масло.



Яблука почистіть від шкірки і серединок. Поріжте шматочками і викладіть на масло.



Жовтки відділіть від білків. Сполучіть жовтки з рештою цукру. Збийте до посвітління маси.



Частинами вмішайте просіяне борошно в жовткову масу.



Білки збийте на пишну піну і частинами вмішуйте білки в борошняну масу круговими рухами від стінок посуду до центру вглиб.



Готове тісто вилийте на яблука.



Випікайте 6-7 хвилин на потужності 800(у мене це максимальна потужність мікрохвильовки). Верх має стати нелипким, але залишитись світлим.



Залишити пиріг ще на 5 хвилин у вимкнутій мікрохвильовці, а потім перевернути його на тарілку. Яблука з карамеллю опиняться зверху.

Нарізати пиріг порційно.

СМАЧНОГО!