Як вираховують початок Рамадану

Шейх Саїд Ісмагілов Муфтій Духовного управління мусульман України «УММА»

Місяць Рамадан є особливим духовним часом для всіх мусульман світу. Це місяць посту, місяць Священного Корану, нічних молитов і благодійності. Іслам вчить, що тому, хто постив та молився вночі протягом всього місяця Рамадан, будуть пробачені його попередні гріхи. Пророк Мухаммад сказав: «У людини, яка дотримується посту, дві радості: перша – коли она завершує піст, а друга – коли вона постане перед своїм Господом».

Мусульманський календар Гіджра є місячним, тож початок кожного місяця вираховується шляхом спостерігання молодика (молодого місяця), що символізує закінчення попереднього місяця і початок нового. Проблема з точним визначенням нового місяця відбувається через те, що іноді в місяці буває 29 днів, а іноді – 30.

За часи засновника Ісламу – пророка Мухаммада – метод наочного спостереження був єдиним доступним шляхом фіксації молодика. І тому пророк дав таку настанову: «Коли побачите молодик (місяця Рамадан), — починайте постити! І коли побачите його знову (через місяць) – завершуйте піст! А якщо ви не побачите молодика, то додавайте тридцятий день». І це була конкретна порада, що вирішувала питання.

З розвитком астрономії з’ясувалось, що новолуння може відбутись, і його можна побачити в південній півкулі землі, а, наприклад, в Аравії — ні. То ж що робити? Не можуть же мусульмани Індонезії не визнавати початок Рамадану, якщо над ними в небі сяє молодик, а тим часом в Аравії його не видно? Виходячи з цього факту, частина мусульманських теологів вирішила, що якщо новолуння відбулось, і його можна побачити в будь-якій точці земної кулі, а також можна про це повідомити інших мусульман за допомогою телебачення, радіо, інтернету, телефонного зв’язку, то це символізує початок Рамадану для всіх мусульман, що отримали про це звістку.

Але консервативна частина мусульманських теологів заявила, що вони таке не визнають, і завжди починатимуть Рамадан лише побачивши молодик в небі над собою, і їх не турбує, якщо десь далеко його побачили. Тому в мусульманському світі почались розбіжності у питанні вирахування початку і кінця Священного місяця. Більшість мусульман визнає початок Рамадану, якщо будь-де з’явився молодик. Це підтверджено і повідомлено іншим. Менша частина мусульман визнає початок Рамадану лише при наочній фіксації молодика в своїй країні, або в прилеглих країнах.

За допомогою сучасних астрономічних технологій людство здатне не тільки вирахувати до хвилини появу молодика, а також і місце, де його можна побачити. Тому вважаєтьсчя, що цього достатньо для проголошення початку Рамадану. Але ці розрахунки визнають не всі мусульманські суспільства.

Рішення ґрунтуватись на астрономічних даних для встановлення початку та закінчення місяця Рамадан було прийняте влітку 2009 року на засіданні у Стамбулі Європейською радою з фатв та досліджень. Це рішення враховує думку більшості юридичних шкіл в ісламі, що прийняли відповідну постанову Міжнародної правової академії в Джидді за номером 18, від 1986 року.

Астрономічно поява молодика цього року відбулася 25 травня 2017 року об 19.44 за Гринвічем, але в цьому положенні місяць неможливо було побачити ніде у світі, тому у місяці Ша’бан цього року було 30 днів. Проте наступного дня, 26 травня, були всі умови для чудової наочної фіксації молодика в Африці, на Аравійському півострові, в Південній та Північній Америці, Австралії та Океанії, що символізує початок Священного місяця Рамадан. Тож цього року Рамадан почався із заходом сонця 26 травня, а 27 травня – перший день місяця Рамадан, коли мусульмани всього світу починають дотримуватись посту.

Що стосується місяця шавваль 1438 р.г., то згідно з точними астрономічними розрахунками, молодик відбудеться у суботу 24 червня 2017 року об 2.31 за Гринвічом. В цей день молодик можна буде спостерігати в Південній та Північній Америці, Південній та Західній Африці та інших місцях. Відповідно завершення місяця Рамадан — Рамадан-Байрам (Ід аль-Фітр) буде у неділю, 25 червня, 2017 року.