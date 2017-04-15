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Про майстер-клас з писанкарства від отців-василіан з Івано-Франківська
14 квітня 2017, 23:28 | Свята і звичаї | 0 | | Код для блогу | |
Наталя ПАЛІЙ
Вже протягом двох років напередодні Великодня на парафії Царя Христа при монастирі отців Василіян в Івано-Франківську відбувається майстер-клас з писанкарства для дітей.
Минулоріч на майстер-класі побували учні парафіяльної катехитичної школи, а цьогоріч – більше сотні дітлахів не лише з парафії.
«Вже другий рік поспіль ми навчаємо дітей, що писанки і зображення на них не є якимось оберегом, а символом Воскресіння Христового, – розповідає отець Амвросій Козак ЧСВВ. – Розповідаємо історію створення писанки, її значення у християнському обряді. Наші аніматори допомагають дітям у їх творчій роботі створення власних писанок».
Отже у актовій залі монастиря василіан яблуку ніде впасти. Більше сотні дітлахів і жодного вільного місця за столами. Всі зосереджено працюють – щось виводять металічними писачками на поверхні яйця.
Допомагають аніматори. «Ми попередньо самі навчалися у майстрині Анни Масляк, – розповідає аніматор Христина Рабік – Для цього майстер-класу підготували зразки розпису, за якими зараз навчаємо дітей. До речі, у них виходить навіть значно краще, ніж у нас».
Зосереджені на творчій роботі дітлахи діляться враженнями:
«Я розписую свою писанку за зразком, який відображає гарну природу, – розповідає дев’ятирічна Марія Романів. – Згодом, покладу до кошика і її посвятить священик на Пасху».
Писанку з трьох кольорів: жовтого, зеленого і гранатового розписує одинадцятирічний Олександр Мельник. «Цю писанку ми зваримо і вкладемо до святкового кошика», – ділиться хлопчик.
Дорослі теж приєдналися до майстер-класу з писанкарства. Оксана Грібович прийшла сюди з трьома онуками – Анею, Вітею, Ромчиком та й сама захопилася розписом. «Я дуже вдячна організатором за такий гарний майстер-клас, – каже пані Оксана. – Сама з задоволенням взяла у ньому участь, приєднавшись до онуків. Цікаво навчитися чомусь такому гарному. Ці писанки будемо зберігати як реліквії». Онук пані Оксани, десятирічний Віктор Матішак, хвалиться: «Це уже четверта моя писанка і саме тому я можу розписувати її одразу фарбою, навіть без олівця».
«Насправді розписувати писанку досить легко, – додає сестра Вінкентія ЧСВВ.
– Я не думала, що мені це вдаватиметься. А у діток все красиво по-дитячому. Вони геть у воску, але цікаво як! Щасливі, захоплені. Мені здається, що чим менший малюк, тим дорогоцінніша писанка ним створена».
Протягом не однієї години тривало писанкове дійство на парафії Царя Христа і кожен його учасник забрав з собою частинку Божої благодаті і тепла, щоб зберігати не лише на свято Воскресіння, а протягом довгого часу.
Світлини зі сайту Василіанського монастиря Царя Христа м.Івано-Франківськ.
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Ексклюзив
14 квітня 2017, 23:28 | Свята і звичаї
Про майстер-клас з писанкарства від отців-василіан з Івано-Франківська
Вже протягом двох років напередодні Великодня на парафії Царя Христа при монастирі отців Василіан в Івано-Франківську відбувається майстер-клас з писанкарства для дітей.
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