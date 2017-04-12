Паска в мультиварці виходить не менш смачною, ніж приготовлена ​​за традиційним рецептом паска в духовці. Вона – смачна, ніжна, пишна і красива. Рецепт від Ольги Княжевич.

Паска в мультиварці рецепт – інгредієнти:



для тіста:

• 650 г борошна,

• 2 яйця і 2 яєчних жовтки,

• 250 мл молока,

• 100 г вершкового масла,

• 150 г цукру,

• 10 г ванільного цукру,

• 200 г родзинок,

• 10 г сухих дріжджів,

• дрібка солі,

для глазурі:



• 2 яєчних білка,

• 100 г цукрової пудри,

• 0,5 ч. Ложки лимонного соку.





Паска в мультиварці – рецепт приготування:



1. Розведи дріжджі в теплому (не гарячому) молоці і залиш на 20 хвилин до появи пінної шапочки.

2. Борошно просій через сито. Додати в молочно-дріжджову суміш 1 склянку борошна, перемішати, накрити серветкою і залишити (опару) на півгодини в теплому місці.

3. Яйця і жовтки розтерти з цукром і ванільним цукром.

4. Додати до опари яєчну суміш, м'яке вершкове масло і гарненько перемішати. Відділити 1 склянку борошна, а решту змішати з сіллю, поступово всипати в опару і замісити тісто. Накрити його серветкою і залишити підходити ще на 1 годину.

5. Ізюм помити, висушити і обваляти в борошні, щоб вони рівномірно розподілилися в пасці.

6. Осадити тісто, що піднялося, і додати в нього родзинки. Трохи вимісити тісто з родзинками, накрити і залишити піднятися ще на 1 годину.

7. Чашу мультиварки змастити вершковим маслом і вибрати режим "Підігрів" на 15 хвилин. Покластии тісто в чашу, закрити її, потім вимкнути мультиварку і залишити тісто на 40-60 хвилин, щоб воно піднялося.

8. Вибрати режим "Випічка" на 45 хвилин. І ще раз на 45 хвилин. Перевірити паску можна дерев'яною паличкою.

9. Поки випікається паска в мультиварці, приготувати глазур. Збити до щільності білок з цукровою пудрою і лимонним соком.

10. Дати пасці охолонути і зверху прикрасити її глазур'ю.

Смачного!

Світлого Христового Воскресіння!