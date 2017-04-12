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Паска в мультиварці
12 квітня 2017, 12:51 | Свята і звичаї | 0 | | Код для блогу | |
Паска в мультиварці виходить не менш смачною, ніж приготовлена за традиційним рецептом паска в духовці. Вона – смачна, ніжна, пишна і красива. Рецепт від Ольги Княжевич.
Паска в мультиварці рецепт – інгредієнти:
для тіста:
• 650 г борошна,
• 2 яйця і 2 яєчних жовтки,
• 250 мл молока,
• 100 г вершкового масла,
• 150 г цукру,
• 10 г ванільного цукру,
• 200 г родзинок,
• 10 г сухих дріжджів,
• дрібка солі,
для глазурі:
• 2 яєчних білка,
• 100 г цукрової пудри,
• 0,5 ч. Ложки лимонного соку.
Паска в мультиварці – рецепт приготування:
1. Розведи дріжджі в теплому (не гарячому) молоці і залиш на 20 хвилин до появи пінної шапочки.
2. Борошно просій через сито. Додати в молочно-дріжджову суміш 1 склянку борошна, перемішати, накрити серветкою і залишити (опару) на півгодини в теплому місці.
3. Яйця і жовтки розтерти з цукром і ванільним цукром.
4. Додати до опари яєчну суміш, м'яке вершкове масло і гарненько перемішати. Відділити 1 склянку борошна, а решту змішати з сіллю, поступово всипати в опару і замісити тісто. Накрити його серветкою і залишити підходити ще на 1 годину.
5. Ізюм помити, висушити і обваляти в борошні, щоб вони рівномірно розподілилися в пасці.
6. Осадити тісто, що піднялося, і додати в нього родзинки. Трохи вимісити тісто з родзинками, накрити і залишити піднятися ще на 1 годину.
7. Чашу мультиварки змастити вершковим маслом і вибрати режим "Підігрів" на 15 хвилин. Покластии тісто в чашу, закрити її, потім вимкнути мультиварку і залишити тісто на 40-60 хвилин, щоб воно піднялося.
8. Вибрати режим "Випічка" на 45 хвилин. І ще раз на 45 хвилин. Перевірити паску можна дерев'яною паличкою.
9. Поки випікається паска в мультиварці, приготувати глазур. Збити до щільності білок з цукровою пудрою і лимонним соком.
10. Дати пасці охолонути і зверху прикрасити її глазур'ю.
Смачного!
Світлого Христового Воскресіння!
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Ексклюзив
12 квітня 2017, 12:51 | Свята і звичаї
Паска в мультиварці виходить не менш смачною, ніж приготовлена за традиційним рецептом паска в духовці. Вона – смачна, ніжна, пишна і красива. Рецепт від Ольги Княжевич.
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