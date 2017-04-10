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Святкуємо Великдень разом
10 квітня 2017, 08:19 | Свята і звичаї | | 0 | | Код для блогу | |
Редакція РІСУ за роки зібрала чимало матеріалів, присвячених святу Воскресіння Христового. Для полегшення пошуку пропонуємо до уваги нашу колекцію.
Як знаєте, щороку свято Воскресіння випадає в різні дні. Щоби визначити коли саме буде це свято, не потрібно вдаватися до складних підрахунків, варто лише глянути до нашого Пасхального календаря на 2001-2050 рр. Тут є пасхалія згідно з юдейським, Юліанським та Григоріанським календарями.
Страсна Седмиця – друга і найбільш насичена унікальними богослужіннями частина Великого посту, розповідає о. Андрій Дудченко. Починаючись із Лазаревої суботи, вона веде віруючих до переживання великоднього тридення. Прямуючи подумки за Ісусом Христом в останні дні Його земного життя, ми проходимо з Ним шлях через смерть до Воскресіння.
Про літургійні піснеспіви Страсного тижня і свята Воскресіння розповідає проф. Наталя Сиротинська: «Отці Церкви, розважаючи над тлумаченням подій літургійного року та християнськими догматами, навчали, що основний зміст християнства полягає саме у Христовому Воскресінні, без якого нема ніякого змісту в християнстві. Тож цей Світлий празник є головною ідеєю, що проходить крізь численні події Святого Письма, це прообраз і нашого „воскресіння во Христі”, але важливо, що шлях цей лежить через добровільну жерву Спасителя».
Про фарисеїв, Понтія Пилата та Страсті Христові. Страсті Христові й містерію Воскресіння кожен переживає по-своєму, залежно від глибини віри, духовного й життєвого досвіду. Поза тим, вони є невичерпним джерелом творчого натхнення, оригінальних інтерпретацій дійових осіб і подій, що передували хресній смерті і воскресінню Господа. Розглянути деякі моменти страсних днів, тогочасні реалії – хто такі фарисей, садукеї, зилоти і сікарії, що таке Синедріон та яким було тогочасне релігійне життя ізраїльського народу – допоможе нам доктор біблійного богослов’я о. Тарас Барщевський.
«Пасхальна тематика завжди була центральною у вченні Східної Церкви, де головний акцент є не стільки на сам момент Воскресіння – коли Христос встає із гробу, але Його сходження до аду, що є Таїнством Великої Суботи», — розповідає про іконографію свята Воскресіння Марта Гелитович-Федак.
Як і в юдейській традиції Песах, так і в християнській Пасха має свою традиційну святкову кухню.
Паски своїми руками і зі світлими думками. При наближенні Христового Воскресіння хороші господині завзято та дбайливо беруться за ретельне прибирання своїх осель, а також, безперечно, обдумують страви великоднього столу, які вони готуватимуть для родини й гостей. Головна страва цього дня, зрозуміло, – ПАСКА, — розповідає Наталя Кисіль.
Віра Манько виготовляє писанки за традиційними українськими зразками, адже писанка – це не просто витвір мистецтва, а наша історична пам’ять. Писанкарка шукає старі зразки, які часто вже залишилися в одному екземплярі, видає альбоми з писанками. Про писанки і писанкарство у матеріалі Олександри Часу Віра Манько: «Писанка – це історична пам’ять».
У різних регіонах України є свої особливості кухні до свят. Закарпаття завжди було оригінальним у цьому плані. Це один із найбільших і найулюбленіших закарпатцями християнських свят, традиційно оповитий безліччю звичаїв, повірь і, звичайно, повним столом смаколиків. Про них у матеріалі Зоряни Попович: Великдень на Закарпатті: шовдарь, грудка і масляне ягнятко.
Святу Воскресіння присвячено доволі багато різних книжок. Декілька років тому журналістка Ярослава Музиченко презентувала свою книгу «Великдень». Це своєрідний практичний посібник, як в умовах сучасного міста відзначити Великодній цикл – від початку Великого посту до Трійці. Книга допоможе вам разом з усією родиною підготуватися до Великодня та свят, які з ним пов’язані: дізнатися про його історію, обрядовість та символіку, про українські звичаї.
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Ексклюзив
10 квітня 2017, 08:19 | Свята і звичаї |
Редакція РІСУ за роки зібрала чимало матеріалів, присвячених святу Воскресіння Христового. Для полегшення пошуку пропонуємо до уваги нашу колекцію.
5 квітня 2017, 16:15 | Калейдоскоп |
У Львові порівняли Йова Кондзелевича з Рафаелем, Тіціаном та Ель Греко
У Національному музеї ім. А. Шептицького у Львові 4 квітня відкрити проект «Йов Кондзелевич. Велич і слава. Європейський контекст». Автори виставки показують високий мистецький рівень українського сакрального мистецтва ХVІІ століття, стиль і техніка якого не поступалися найкращим зразкам західноєвропейського Ренесансу.
3 квітня 2017, 14:39 | Репортажі |
Велелюдна хресна хода об’єднала івано-франківців у молитві за перемогу України
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