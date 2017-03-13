Сучасні духовні загрози окультизму очима польського публіциста Роберта Текіелі

Наталя ПАЛІЙ

Днями в Івано-Франківську побував Роберт Текіелі – польський журналіст, публіцист, аніматор, поет.

У 1986 Роберт Текіелі був співзасновником і головним редактором незалежного літературно-культурного часопису «Бруліон» аж до його закриття у 1999 р. Свого часу був захоплений рухом Нью Ейдж і стверджує, що володів такими здібностями як оздоровлення, читання думок інших людей, передбачення майбутнього. В 90-х роках навернувся у католицизм, як сам Роберт вважає, дякуючи його бабусі, яка «після своєї смерті заступилася за нього перед самою Матір’ю Божою».

Фейлетоніст «Газети Польської» і «Газети Польської Щоденно». З третього серпня 2007 року веде на TVP Info передачу «Ярмарок чудес». Редагує сторінку http://newage.info.pl./

Називаючи себе колишнім окультистом, у своїй діяльності Роберт Текіелі займається духовними загрозами, які, на його думку, несе із собою окультизм і Нью Ейдж.

Роберт Текіелі у римо-католицькому костелі Христа Царя зустрівся з івано-франківцями і поділився власним життєвим досвідом духовної боротьби.

“Я протягом 20 років займаюся проблемою духовних загроз. Також консультую польських екзорцистів в питаннях нових загроз, які повсякчас з’являються у світі, – розповідає Роберт Текієлі. – Випустив сім книг та декілька десятків фільмів на цю тематику. На власному досвіді переконався у тому, що таке відбувається, коли людина залежна від злого духа».

Отже, як свідчить довід Роберта Текієлі, найбільша кількість таких залежних людей – це ті, хто звертався за допомогою до енерготерапевтів. Біоенергетичні втручання викликають духовні проблеми, бо відкриваю людину на вплив духів.

Ще одна група людей, які звертаються до екзорцистів – це ті, які зверталися до ворожбитів. Деякі з них самі починали практикувати магію, бо відкривали у собі такий дар. Були також випадки, коли вони починали хворіти, це відображалося на їх дітях, які теж хворіли.

Небезпечними, на переконання Роберта Текіелі, є пропоновані зараз молодим людям різного роду фахівцями, так звані, техніки позитивного мислення, швидкого вивчення іноземних мов, швидкого читання, тощо. Це все теж містить загрози, які шкодять свідомості, мисленню та здоров’ю.

Небезпечною, особливо для молоді, є сучасна музика. Транс, техно, рок – різні його течії, які впливають на підсвідомість, викликаючи негативні наслідки в психіці та поведінці, бо узалежнюють від зла. «Необхідно вслухатися в свої відчуття, коли слухаєте ту чи іншу музику – вона може притягувати. Але треба бачити і символіку в текстах: чи пропагують вони насилля, негатив, не зрозумілі речі тощо, – наголошує Роберт Текіелі. – Бо можуть налаштовувати і агресивно, і пригнічувати – у цьому є небезпеки».

Фільми, книги, які інколи відображають магію, як позитивну теж, за словами публіциста, не приносять користі. Чужі культури, їх символіка, які не притаманні жителям тієї чи іншої країни і відображають релігійні культи, до яких не можуть звертатися християни, теж призводять до проблем.

Роберт Текіелі вважає, що треба з пересторогою ставитися до видів спорту, які завезені з інших країн, адже вони так чи інакше культивують агресію, а це звернення до зла. Також до сувенірів, які привозимо з відпочинку за кордоном, тощо. Були випадки, стверджує Роберт Текіелі, коли люди, які привозили додому різного роду культові речі, потім зверталися до лікарів та священиків за допомогою і зцілялися остаточно лише, коли позбувалися їх. «Один хлопець мав затяжну депресію, яка тривала протягом семи років, –розповідає Роберт Текіелі. – Звернувся до священика і після першої ж молитви йому полегшало. Але з часом знову стало зле. Знову звернувся за допомогою, після якої стало легше. Так тривало декілька разів. Причину рецидивів вдалося з’ясувати при допомозі екзорциста – проблеми виявилася у масках, які були у помешканні хлопця. Доки їх не позбулися, він не міг зцілитися».

Як стверджує Роберт Текіелі, не можна жодним чином трактувати сновидіння. «Сновидіння трактувати не можна, – каже він. – Хоча інколи нас може збити з пантелику те, що сни збуваються. Тому це і є сферою впливу злих духів».

Отже, до всього вищезгаданого необхідно ставитися вкрай обережно.

Відповідаючи на питання присутніх на зустрічі, Роберт Текіелі пояснив, що для того, щоб позбутися від різного роду узалежнень, потрібно звертатися і до лікарів, і до священиків, які допомагають по-своєму.

«Головне те, що Бог сильніший від усякого зла, він дає нам сили боронитися, – наголошує Роберт Текіелі. – Боятися не потрібно, а пильнувати за тим, щоб не потрапити у тенета духовної залежності від зла».