До друзів-священиків: Давайте не будемо сіячами кукілю, а сіячами Слова

11 грудня 2017, 18:31 | Блоги | Блог о. Олега Кобеля | 0 |   | Код для блогу |  | 
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