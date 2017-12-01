Динаміка особистості – християнський погляд. Освітній курс - онлайн у Відкритому Православному Університеті.

Сьогодні на Ютуб-каналі Відкритого Православного Університету з'являється відео-курс протоієрея Богдана Огульчанського "Динаміка особистості – християнський погляд".

Чим він може бути цікавим нашому користувачу? Звернімося із запитаннями до автора.

– Отче Богдане, що рухало Вами, коли Ви обирали тему і зміст курсу?

– Весь освітній цикл відео лекцій Відкритого Православного Університету заплановано таким чином, щоб дати широку панораму християнських поглядів, підходів до різних сторін життя. Питання "хто є людина", "хто ми такі", "куди ми йдемо" є актуальним для кожної цивілізації, кожної культури, в якій є шукачі духовного життя. Тому в цьому курсі за задумом простежується – як бачили християни шлях особистості, розвиток людини протягом усієї християнської цивілізації.

Що ще мене спонукало – на початку 2000-х років ми з кількома однодумцями організували богословсько-педагогічні курси, які тоді діяли на території Києво-Могилянської Академії (брали в них участь, зокрема, незабутній архім. Лонгін (Чернуха), Дмитро Болгарський, ще не у священному сані, та інші творчі люди; згодом курси переформувалися, але продовжуються і зараз на ряді парафій). Оскільки ми вважали, що важливим напрямком курсів є педагогічний, я опрацював джерела і став викладати предмети "педагогіка" та "християнська антропологія". Отже, роздуми про розвиток людини як творіння Божого, про призначення кожного з нас, вже давно і постійно зі мною.

– І все ж – до якого напрямку – богословського, філософського, а може – психологічного Ви б віднесли свій курс?

– Якщо зануритися в цю тему, стає зрозуміло, що кожен із нас, людина як відображення Творця – це неозорий всесвіт. Існує велика сила систем, які описують людину, вироблених богослов'ям, філософією, психологічними науками. Немало з цих систем, які є ефективними і популярними, використовують дуже різні підходи. Тому в наш час неможливо бути фахівцем з "людинознавства взагалі " – це ще більше не під силу, ніж бути фахівцем у "математиці взагалі" чи "біології взагалі". Я намагався відповісти на питання: як християнська думка бачить у різних епохах, хто є "людина перед Богом" і хто є "людина з іншими людьми", тобто у суспільстві. При цьому важливо, що людина – це не статичний, незмінний об’єкт, а живе створіння, що змінюється, розвивається. Тому мені спала на думку назва курсу "Динаміка особистості. Християнський погляд". Але, звичайно, я розглянув лише деякі із можливих ракурсів, чи кутів зору, які можна дати за 8 годинних лекцій. Багато важливого з того, про що можна було б розповісти, а ще більше – з того, що я хотів би сам збагнути, залишилося у прямому значенні "поза кадром".

Якщо все ж спробувати коротко відповісти точніше на поставлене питання, то відповідь може бути така: говорячи про особистість в епоху створення Нового Завіту та в ранньому християнстві, ми апелюємо до богослов'я, у Новий час – до філософії, а в двадцятому столітті – більше до психології. Ще один момент – в курсі приділяється увага розвитку в християнському світогляді педагогічних, освітніх ідей. Адже для розвитку, динаміки особистості здатність до навчання, освоєння нових цінностей, умінь, якостей співбуття з іншими людьми є необхідною.

– Ще одне питання може бути цікавим для глядачів і слухачів: як Ви розумієте: що таке загалом духовний розвиток людини? Чи можна вважати, що є одна загальнохристиянська відповідь?

– Я якраз намагався в цьому курсі показати, як відповідь на це питання змінювалась і ускладнювалась у християнській, а згодом і у пост-християнській цивілізації. Для когось би, можливо, простіше би було би вважати, що ідея раннього монашества про аскетичний подвиг як шлях до обоження – це єдина відповідь, яка не має альтернативи. Але курс показує, що людське суспільство – багатовимірне, в ньому є багато гідних шляхів для християнина, які не можуть бути незмінними з ходом розвитку суспільства. Тому і складно отримати прості, однозначні відповіді на ці питання у світі, який стає дуже складним. Звичайно, Слово Боже, заповіді Христові дають чіткий орієнтир. Але для дієвого слідування цим заповідям – потрібно постійно бути готовим до викликів цього непостійного, мінливого світу. Хотілося би, щоб слухачі курсу пересвідчилися, що багатий і різний досвід християнських спільнот протягом двох тисяч років, досвід подвижників, мудреців, лікарів душ спонукає жо праці над собою, відкриває горизонти для кожного. http://orthodoxy.org.ua/data/premudrist-online-prot-bogdan-ogulchanskiy-pro-dinamiku-osobistosti.html