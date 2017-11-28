КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМІЧНЕ МИСЛЕННЯ - релігія та економіка

Український Кооперативний Альянс спільно з партнерами розпочинає серію літературно-наукових вечорів на тему економічної творчості, етики бізнесу та релігії.

1 грудня, п'ятниця, в 18-00, у арт-бізнес-клубі "ТРАНСФОРМЕР" (адреса - Велика Житомирська 19 б), відбудеться лекція "Креативне економічне мислення". Запрошуються усі бажаючі.

Під час лекції будемо аналізувати розуміння дару творчості людині, уміння самореалізації та вдосконалення. Як в умовах України молодій людині реалізуватися та принести користь собі та іншим? Які основні засади розвитку талантів? Як найти себе у бізнесі? Як бути християнином та бізнесменом?

Будуть показані практичні моделі та дискусія з практиками. Завдяки реалізації проекту "соціальна апітерапія" для воїнів АТО Українським Кооперативним Альянсом разом з партнерами, було заснувано соціальні підприємства та кооперативи такі як "Медокрай" та "Фронтмед". На заході буде представлена їхня продукція.

Воїни, що пройшли війну, отримали поранення, вірять в Україну і в свій народ, продовжують працювати і не чекають допомоги від держави...

А що зробив кожен з нас?....

Будемо аналізувати не тільки людські таланти, але і форми людської ліні та людських ілюзій.

Лектором буде президент Українського Кооперативного Альянсу.

Більше інфо - на профілі Zinoviy Svereda та на сторінці фейсбуку Український Кооперативний Альянс.

Зіновій Свереда